Mechanik ukázal, jak se v elektrickém propadáku VW mění pylový filtr, musíte rozebrat skoro půlku auta včera | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Že nad konstrukcí tohoto auta nikdo moc nepřemýšlel, ukazuje už to, že vůbec vzniklo, neboť dává pramalý smysl jako celek. Míru deficitu prozíravosti jeho autorů ale naplno ukazují teprve detaily jeho konstrukce, tohle je opravdu velká absurdita.

Němci mohou říkat, co chtějí, jejich pokus o elektrickou dodávku ID.Buzz ale vždy byl a pořád je prodejní propadák, na kterém majitelé prodělávají kalhoty. Divit se vážně není čemu, pokud do auta, které má v prvé řadě něco nebo někoho někam levně odvézt, dáte 77kWh baterii odpovídající ani ne 20litrové nádrži na naftu, a necháte majitele platit statisícové ztráty hodnoty v krátkém čase. Takto fungující auto zcela odporuje primárnímu smyslu jeho existence.

Tak nějak jsme se už smiřovali s tím, že nad ID.Buzzem jednoho dne prostě zajde slunce stejně jako nad většinou podobných vozů, a nebudeme se k němu muset nijak obšírněji vracet. Mechanik, který si na internetu říká Chromelizard, nás ale donutil plány změnit. Ukázal totiž, že v případě ID.Buzzu nebyly hlavy vypnuty jen v momentě jeho ideového zrodu, ale i v momentě, kdy někdo vymýšlel jeho elementární konstrukci. Anebo je to možná naopak - tady se někdo možná až moc snažil, aby něco tak nesmyslného dal dohromady.

Elektrická auta jsou totiž svou základní konstrukcí jednodušší. A byť též vyžadují řadu pravidelných servisních zásahů, nejčastější výměny oleje, olejových filtrů nebo vzduchových filtrů u nich z velké části odpadají. Jiné prvky jako kabinový vzduchový filtr obvykle nazývaný pylový, ty ale zůstávají. A měnit se pochopitelně musí.

Vzhledem k primitivnosti zbylé konstrukce by bylo na místě předpokládat, že když konstruktéři nemusí přemýšlet nad tím, jak snadno umožnit třeba výměnu oleje, bude zbylý servis o to jednodušší. Chyba lávky, je o to složitější. A Chromelizard vám na videu níže ukáže, jak absurdní operací jeho výměna je.

Nejprve musíte z auta odmontovat přední masku, jak naznačuje hlavní fotka z nedávného aukčního prodeje. Následně je nutné odpojit několik konektorů, vyjmout trysku ostřikovače čelního skla a poté odšroubovat skrze otevřené boční dveře několik šroubů, které drží na autě části předních blatníků. Teprve poté lze odstranit dvě části karoserie pod čelním sklem, jež teprve uvolní přístup k pouzdru pylového filtru. Také to je třeba otevřít a pak teprve můžete filtr vyjmout.

Podívejte se na to na videu níže, je to směšně absurdní a zdlouhavé, tohle všechno je nutné udělat jen pro jeden jediný filtr, který ani neovlivňuje jízdní funkce vozu. A to měla být příď ID.Buzzu navržena tak, aby poskytovala snadný přístup k vyměnitelným prvkům. Povedlo se! Jako ID.Buzz sám...

Je hit ID.Buzz mít. Tohle konkrétní auto jeho prvního majitele zruinovalo rychlým poklesem hodnoty, nakonec ale může být rád, že na autě nemusel měnit kabinový vzduchový filtr... Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: chromelizard@TikTok

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.