Měla to být chlouba nové Tesly, nyní odhaluje jednu z největších nemocí dnešní automobilové doby

Petr ProkopecPoukazuje v prvé řadě na nezdravé smýšlení samotné Tesly, které táhne dolů model, jenž měl být jejím bestsellerem. Nakonec ale odhaluje mnohem širší problém v uvažování automobilových firem, jež mění fungující věci jen pro dojem z inovace.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Poukazuje v prvé řadě na nezdravé smýšlení samotné Tesly, které táhne dolů model, jenž měl být jejím bestsellerem. Nakonec ale odhaluje mnohem širší problém v uvažování automobilových firem, jež mění fungující věci jen pro dojem z inovace.
Cybertruck Tesly měl být bestsellerem, nakonec se však stal mlýnským kamenem, který Teslu v mnoha ohledech stahuje ke dnu. O generování jakéhokoli zisku si zatím může nechat jen zdát a je velkou otázkou, zda tomu stejně nebude po celý jeho životní cyklus, ať už bude dlouhý jakkoli. Zároveň se jedná o vůz značky, na který si majitelé stěžují častěji než na jiné, což logicky zhoršuje reputaci celé automobilky.
Výčet pravidelně skloňovaných problémů by dal na slušný seznam, mezi všemi ale dominuje prvek, který měl být chloubou Tesly a byl zkonstruován tak, aby elektrickému pick-upu pomohl v jeho dominanci na trhu. Cybertruck i díky tomu působí jako jeden velký paradox, ale přestaňme už chodit kolem horké kaše.
Tím, nač mohutná kritika směřuje nejčastěji, je podobně velký přední stěrač. Jeho délka se podle způsobu měření pohybuje mezi 120 a 160 centimetry, malé tak vedle něj mohou být i mnohé desetileté děti. Tyto rozměry ale působí řadu problémů, neboť majitelé poukazují na špatný kontakt gumy se sklem uprostřed a na konci. Kvůli tomu většina zorného pole řidiče zůstává nesetřena, jak můžete vidět níže, mimo to stěrač občas nezvládá setřít dokonce ani plochu před kamerami systému autonomního řízení FSD alias Full Self-Driving.
To naneštěstí není vše, při dálničních rychlostech totiž stěrač nezvládá držet na svém místě. Hlášeny jsou také problémy s ostřikovači. A jakmile teploty klesnou k nule či dokonce pod bod mrazu, vše se dál zhoršuje - neblahý vliv má jak sníh, tak i silniční sůl. Není tedy překvapivé, že Tesla už loni v červnu přikročila ke svolávací akci, během které došlo na modifikace motorů ovládajících stěrač. Zároveň byl také modernizován software a došlo taktéž na instalaci jiné gumové stěrky.
Spokojenost majitelů se ovšem nedostavila, hlavně proto, že ona guma má ještě větší problémy se spolehlivostí než ta původní. Automobilka má proto pracovat na další modernizaci. Kdy ovšem nové stěrače budou k dispozici, není jisté. Dost možná ale budou řešit jen některé potíže, místo aby byly odpovědí na veškerou kritiku. Tu má přinést až aktualizace číslo 3, která je rovněž ve vývoji - podobné stěrače jako Cybertruck má totiž dostat také robotický taxík Cybercab.
Pro tuto novinku by značka měla přijít s lepším systémem, který následně převezme také pick-up. To ovšem znamená, že od plné spokojenosti majitele dělí možná i více než rok. A to se říká kdo ví jestli, přitom Cybertruck do prodeje zamířil už v listopadu 2023. A na stěrač kritika začala pršet prakticky hned poté, co si jej převzali první majitelé.
Celá patálie ale nakonec odhaluje jednu z největších nemocí dnešní automobilové doby, kterou se nakazila nejen Tesla, jakkoli ta se zdá být nemocná nejvíc. Firmy jsou posedlé filozofií změny dělané jen pro změnu samotnou, i když to, co mění, se prokázalo jako bezvadně funkční. Tady firmy zas jednou dohání marketing postavený kolem lidského vnímání oné změny. Však když je něco nového, náš první dojem je často pocit ze zlepšení a řešení „budoucnosti”. Přitom ve skutečnosti... Co špatného je dvou normálně se po skle pohybujících stěračích?
Cybertruck je jako mlýnský kámen táhnoucí značku ke dnu. Součástí problému je i obrovský čelní stěrač, který je novátorsky řešený jen proto, aby byl, žádný reálný pokrok oproti osvědčeným řešením nepředstavuje, právě naopak. Foto: Tesla
Love the Cybertruck. Hate the wiper system. Tesla needs to issue a voluntary service providing a free upgraded/redesigned wiper arm and sprayer. This is not a one-time event. Happens every time we hit salt/slush and snow. It’shighly unsafe. There were a few times today on I-70… pic.twitter.com/ajy2BYFQDA— Spotted Model: Cars & Tech (@spotted_model) December 18, 2025
Zdroje: Carscoops, Spotted Model: Cars & Tech@X
