Mercedes nechtěl motory V8 nabízet už skoro pro nic, teď otočil a jejich novou generaci chce nacpat takřka do všeho včera | Petr Prokopec

Tomu se říká obrat. Třícípá pochopila, že snaha co nejrychleji „zezelenat” by jí mohla také přivést do hrobu, a tak zkouší jít znovu na ruku zákazníkům. Nejen zachování, ale dokonce zamýšlený nový rozmach motorů V8 v nabídce značky patří k této hře.

Patrně nikomu neuniklo, že Evropská unie chce k roku 2035 vybít i ty nejmenší zbytky spalovacích motorů z nabídek automobilek poté, co je brutálním přerozdělovacími mechanismy přivede na pokraj vyhynutí už o mnoho let dřív. Problém je ale v tom, co nejnověji přesně popsali šéfové Renaultu a Stellantisu - co chce EU, nechtějí zákazníci. A bez nich žádná transformace nikdy nebude.

Uvědomovat si to konečně začínají i ti výrobci, kteří donedávna bůhvíproč počítali s tím, že se plány EU prostě naplní a lidé s nimi budou držet krok bez ohledu na to, jak nesmyslné budou. Jejich hnacím motorem byla nejspíš iluze nižších nákladů, realitou se ale stalo opak. Cesta zpět se hledá složitě, pro mnohé je evidentně těžké se postavit, vysypat si popel na hlavu a přiznat, že pravdu měli ti, které roky označoval dezinformátory, manipulátory, lháře a hlupáky. Ale je to nevyhnutelný závěr a někteří se k němu blíží.

Patří k nim i Mercedes, který po léta patřil mezi automobilek, jež se ke své tradiční klientele obrátily zády s takovou razancí, jaká byla až zarážející. Třícípá hvězda totiž chtěla od roku 2030 prodávat už jen elektrická auta, přičemž k tomuto cíli se chtěla dopracovat nejen neustálým rozšiřováním svého bateriového portfolia, ale zároveň i snižováním atraktivity toho spalovacího. Proto rozhodla, že osmiválec, tedy jednotka, která je s ní automaticky spojována již dekády, se musí co nejdříve odebrat k ledu. I v modelech od AMG tak začaly sloužit čtyřválcové hybridy.

Kdyby k něčemu takovému zavelel Lexus, možná by to prošlo. Jak jsme ale zmínili, pro Mercedes jsou pomalu synonymem objemné osmiválce. Snaha skončit s nimi ve chvíli, kdy to vyloženě není nutná, tak nemohla dopadnout jinak než jako náraz kosy na kámen. Docvaklo to už i Němcům, kteří tak rychle berou do rukou kladivo, aby železo znovu vyklepali do ostra.

Šéf divize AMG Michael Schiebe totiž potvrdil, že „před námi jsou stále roky, kdy můžeme přijít s motorem V8“. Nepůjde nicméně o současné agregáty, které by značka nacpala pod kapotu těm modelům, kterým je sebrala, Němci totiž dokonce začali pracovat na nových. „Jsme uprostřed vývoje nové generace osmiválců, a já vidím spoustu možností v našem portfoliu a dokonce i u nových aut, kde bychom je skutečně mohli použít,“ dodal Schiebe dále pro magazín Car and Driver. Kdy přesně by ale mohla dorazit první vlaštovka, již neupřesnil.

První zmínky o samotných motorech jsou ovšem nadmíru zajímavé. Šéf AMG totiž naznačil, že „v případě hybridizace není třeba zacházet až tak daleko“. Příští osmiválce tedy sice budou doplněny 48voltovým elektrickým okruhem, stejně jako startérem/generátorem integrovaným do převodovky, tím ale efektivitě má být učiněno zadost. Mercedes se tak skutečně radikálně otáčí o 180 stupňů, přičemž pro budoucí jednotky zjevně hledal inspiraci v zemi objemných agregátů - po vzoru americké Corvette totiž dorazí V8 s plochou hřídelí.

To napomůže jak zvukovému projevu, tak i samotnému výkonu. Automobilka, která tak ještě před pár měsíci chtěla do pěti let zezelenat, najednou chystá jedny z nejzajímavějších osmiválcových motorů v historii, které navíc nacpe do většího množství modelů, než pro jaký byly dosud k dispozici. Na návrat atmosférického plnění je nepřekvapivě třeba zapomenout, ovšem i s turbem může být legrace. Rozhodně větší než s absurdním čtyřválcovým hybridem, který i hmotnost třídy C vyšponoval za hranici 2,1 tuny.

Třícípá hvězda pracuje na nové generaci motorů V8, které se dočkají pouze mild-hybridní techniky. Vedle ní pak dostanou i plochou hřídel, což umocní jejich zvukový projev. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car and Driver

