Mercedes otočil jako nikdo. Ještě nedávno chtěl za 4 roky skončit se všemi spalováky, teď říká, že v nabídce udrží i dvanáctiválce

včera | Petr Prokopec
A nepřeklepli jsme se v posledních dvou písmenech, řeč je skutečně o motorech V12 v množném čísle. Uvážíme-li, co Mercedes až do loňska roky hlásal, je to vážně obrat o plných 180 stupňů.
V roce 1885 dokončil Carl Benz svou motorizovanou tříkolku. Krátce na to byl jeho vynález patentován a o tři léta později došlo také na zahájení prodeje. Zbytek už je historie, jejíž podstatnou část mohl sledovat na vlastní oči - zemřel až v roce 1929 v tehdy požehnaných 84 letech věku.
I po mnoho dalších dekád mohl být pyšný na to, čemu položil základy, v posledních letech se ovšem slavný německý konstruktér musí otáčet v hrobě. Automobilka, kterou založil, totiž jako by zcela ztratila smysl pro technickou, ekonomickou i obchodní logiku a nevnímá ani jednu ze základních obchodních pouček. Tedy že zákazník se získává velmi těžce, ovšem lehko se ztrácí. I když je totiž třícípá hvězda dlouhých 140 let spojena se spalovací technikou, její vedení se rozhodlo za minulostí udělat tlustou čáru a přepřáhnout na elektromobilitu bez jakéhokoli racionálního opodstatnění.
Pokud by za tím stál technický pokrok nebo poptávka drtivé většiny klientely, nebylo by co řešit. Jenže nestalo se ani jedno z toho a zákazníci letos i loni, stejně jako dříve, chtějí po Mercedesu hlavně spalovací auta. Ideálně pak taková, kde počet válců nespočítáte s pomocí prstů jedné ruky. Automobilka se tak nepřekvapivě dostala do problémů, ze kterých se bude dlouho a těžce drápat. Celá řada lidí, kteří jí byli věrni po dlouhé dekády a pravidelně pěchovali firemní kasu, je totiž pryč. A nalákat je zpět nebude snadné.
Nejspíš i proto automobilka totálně otočila a místo konce vlastních spalovacích aut v roce 2030 bojuje proti jejich zákazu v roce 2035. A nečeká, jak to dopadne. Technický šéf značky Markus Schäfer na právě probíhajícím autosalonu v Mnichově kolegům z Autocaru sdělil, že třícípá hvězda „bude dál nabízet dvanáctiválce“, které by měly být k dispozici i po roce 2030.
Něco takového se hezky poslouchá, nicméně je otázkou, jak moc budou tato slova přetavena v činy. V současné době totiž motorem V12 disponují pouze dva vozy značky, a sice Maybach S680 a pancéřovaná verze třídy S. První zmíněný model však má na kontě jen stovky ročních prodejů, druhý pak jednotky. Mercedes by tedy musel udělat ještě jeden krok zpět, aby tento posun dával smysl. Jinak je to nabídka téměř ničeho a pro nikoho.
V minulosti totiž dvanáctiválec trůnil pod kapotou celé řady verzí, zmínit můžeme třeba S 600 a S 65, CL 600 a CL 65, SL 600 a SL 65, G 65 a dalších. Automobilka jej ovšem postupně kvůli regulacím spotřeby či emisí CO2 (podle regionu) začala z nabídky vyřazovat. Dokud pak jako náhradu nabízela mnohdy i výkonnější V8, jen málokdo to řešil jako velkou ztrátu. Jenže Mercedes se nakonec rozhodl, že do jeho plánů nezapadá ani osmiválec, a tak jej třeba u modelů C 63 či GLC 63 nahradil plug-in hybridním čtyřválcem. A rázem byl oheň na střeše.
Němci i proto začali pracovat na nové generaci motoru V8, která má dorazit v roce 2027. Ve stejné době se nejspíše objeví i nový dvanáctiválec, který bude muset plnit i emisní normu Euro 7. Schäfer ale zatím kolegům nechtěl prozradit detaily. „Teď vám neřeknu víc, ale blíží se to,“ uvedl doslova. Pokud by ovšem V12 zůstal i na starém kontinentu, nejspíše by u toho byla větší či menší forma hybridizace. Jak už ale padlo, takové náklady by nevykompenzoval prodej dvou velmi okrajových modelů.
Můžeme se tedy v souvislosti s Mercedesem i nadále těšit na budoucnost spojenou s velkými spalovacími motory? Ze slov zástupců značky to tak vypadá. Nicméně titíž lidé v Mnichově snad s ještě větší pýchou představují bizarní elektrické novinky, které už jejich vzhled a technická podstata dopředu předurčují k tomu, aby na trhu moc nepochodila. Neklidný věčný spánek Carla Benze tak nejspíš bude ještě nějakou chvíli pokračovat, pokud tedy akcionáři firmy nezavelí ke změně ve vedení a nenahradí současné osazenstvo racionálnějšími a razantnějšími lidmi.
Maybach S680 je vedle pancéřované třídy S jediným vozem třícípé hvězdy, který pohání dvanáctiválec. Němci nnyí mluví o nové verzi, s níž budou pokračovat i v příští dekádě, zatím jde ale jen o slova. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autocar
