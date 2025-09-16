Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny

Motor, na který se díváte, se nachází pod kapotou nového Mercedesu. A je na něm také logo Mercedesu, německý motor to přesto není. Firmě ho nově dodává konglomerát firem vyrábějící své jednotky v Číně, těm nyní automobilka říká „vlastní motory”.

včera | Petr Prokopec

Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny

Foto: Mercedes-Benz

Motor, na který se díváte, se nachází pod kapotou nového Mercedesu. A je na něm také logo Mercedesu, německý motor to přesto není. Firmě ho nově dodává konglomerát firem vyrábějící své jednotky v Číně, těm nyní automobilka říká „vlastní motory”.

Před pár týdny obletěla světa zpráva, že Mercedes má začít používat motory BMW. Jakkoli třícípá hvězda stála u zrodu spalovacích aut, do jejího vedení zamířili lidé, kteří se buď snaží o její rozklad, nebo naivně podlehli stokrát opakované lži, že bohaté klientele na pohonu nezáleží. Buď jak buď, prosazovat začali úplnou elektrifikaci, na kterou mělo dojít ve velmi krátké době, jenže pak zjistili opak. A teď poněkud nešikovně hasí, co sami zapálili.

Mercedes to dostalo do velmi komplikované situace. Elektromobilita je totiž v prvé řadě tlačena samotnými firmami a politiky, zákazníci o ni nikdy ve velkém nestáli. Protože ovšem u značky začali být omezováni na svobodě volby, rozhodli se zamířit o showroom dál. Třícípé hvězdě tak začaly klesat prodeje i zisk, načež se rozhodla, že přesun od spalovacích jednotek k bateriovému pohonu až tak rychlý nebude. Problémem pro ni ale bylo zmíněné upozadění vývoje, proto ostatně rozpačitému novému CLA dodatečně nadělila benzinovou jednotku od Horse Powertrain.

Agregát, za kterým vedle Saudi Aramco stojí především Renault a Geely, rozhodně však ne Mercedes, měl být do budoucna doplněn přeplňovanými dvoulitry od BMW, tedy alespoň dle oné starší zprávy. Jenže k ničemu takovému se třícípá hvězda nechystá, jak nyní uvedl technický ředitel značky Markus Schäfer pro Motor1. „Není na tom ani špetka pravdy. Vyvinuli jsme naši vlastní novou rodinu modulárních jednotek, které počítají s různým objemem a plní veškeré regulace včetně normy Euro 7,“ řekl zástupce třícípé hvězdy na IAA v Mnichově.

Řeč je přitom o motorech FAME (Family And Modular Engines), které počítají se čtyřmi, šesti, osmi a dokonce dvanácti válci. Mercedes tuto rodinu poprvé představil před čtyřmi roky, dle původních plánů ji ale pochopitelně chtěl rychle zase pustit k ledu. To sice nově již neplatí, ovšem i přesto automobilka musela některé dveře vývoje a skladů přibouchnout. Jinak by nemusela brát zmíněné jedna-pětky od „koně“. A jakkoli jde o cizí agregát vyráběný fyzicky v Číně, Mercedes jej do rodiny FAME řadí též.

Jestli nákup motorů od konkurence nikdy nebyl na stole (což je docela nepravděpodobné, neboť zdroj zprávy byl velmi věrohodný), nebo se Mercedes se zalekl extrémně negativní odezvy a vše raději odpískal ještě před koncem námluv, je otázkou. Tak či onak je celá věc passé a firma nyní ubezpečuje, že zůstane u vlastních jednotek. Že nebudou vždy „Made in Stuttgart“, raději neuvádí. Ostatně Horse provozně ovládá hlavně čínské Geely (Saudi Aramco je zainteresována finančně a „palivově”, Renault dodal know-how), které pro změnu ovládá čínský miliardář Li Shufu. A jen pro změnu největším soukromým akcionářem Mercedesu. Kruh se uzavřel, nakonec jsou to „vlastní” motory víc, než se na první pohled může zdát.


Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 1 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 01Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 2 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 02Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 3 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 03Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 4 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 04Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 5 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 05Mercedes po poprasku okolo motorů BMW říká, je odebírat nebude. Prý má skvělé vlastní, za vlastní považuje i ty z Číny - 6 - Mercedes-AMG V8 motor ilustracni foto 06
Osmiválcové motory značky asi i nadále zůstanou německé. Podobně jako dvanáctiválce. U menších jednotek jde ale už dnes o čínské motory od Horse Powertrain, ten na hlavní fotce mezi ně patří. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

