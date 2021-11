Mercedes si nechal patentovat systém záměrného vypouštění vzduchu z pneu, má pozoruhodný smysl před 3 hodinami | Petr Miler

Na první pohled to zní jako úplná hloupost, však podobný systém by v moderních autech dával smysl leda tehdy, kdy pneumatiky přihušťoval - kvůli spotřebě, a tedy i emisím CO2, dojezdu, čemukoli takovému. Mercedesy si ale skutečně budou tlak upouštět.

Pneumatiky jsou jednou z nejdůležitějších a současně nejpodceňovanějších součástí automobilu. Dokáží ovlivnit neskutečné množství věcí a jen lepší obutí umí udělat z průměrného auta velmi dobré, nebo naopak z dobrého mizerné. Konstrukce pneumatik má zásadní vliv nejen na jízdní či brzdné vlastnosti, ale třeba i na schopnost vozu snášet horší povrch silnice, na hlučnost ve vyšších rychlostech či pochopitelně také na spotřebu paliva a vše, co s ní souvisí.

To jsou naprosto klíčové věci, přesto většina lidí pneumatiky vnímá tak, že prostě jsou. A když si vybírá nové, kouká primárně na cenu. Výrobci jsou si výše zmíněného pochopitelně vědomi velmi dobře, a tak se snaží s pneumatikami pracovat tak, aby fungovaly co nejlépe. Jednou z cest jsou hrátky s tlakem, kdy už jsme slyšeli o několikerých systémech, které by by byly s to pneu s pomocí zbytkové energie dofukovat, a tedy udržovat jejich vysoký tlak, což by mělo pozitivní vliv zejména na spotřebu čehokoli. Mercedes si ale nechal patentovat systém, který by pneumatiky uměl vyfouknout, i když nebudou trpět žádným defektem.

Na první pohled to zní jako žert nebo nesmysl, když se ale začtete do patentové dokumentace automobilky, zjistíte, že to smysl dává velmi dobrý. Mercedes se tím připravuje na dobu elektrickou, kdy může s větší pravděpodobností dojít k selhání brzd. Jednak proto, že brzdy na těchto autech budou obecně slabší, a tak bude snazší je přetížit. Spíše ale proto, že decelerace je u elektrických vozů zajištěna kombinací klasických brzd a elektromotoru, což je systém, který si tak trochu musí předávat štafetu. A kdyby při tom selhal, přijde ke slovu patent třícípé hvězdy.

Ta totiž počítá s tím, že v momentě částečného či úplného selhání brzd prostě uměle vyfoukne pneumatiky, čímž zásadně zvýší jejich valivý odpor, a pomůže tak vozu zastavit dříve, než se mu do cesty připlete překážka, která to udělá za brzdy. To zní docela chytře, berte to jako takovou poslední záchrannou brzdu.

Automobilka pochopitelně říká, že systém je možné využít i na jiných, tedy také konvenčních autech, u nichž pochopitelně brzdy mohou selhat též. Ve všech případech se pak systém bude skládat z centrální řídicí jednotky a jednotky řízení tlaku vzduchu napojené na pneumatiky vozidla. Tyto dva systémy se aktivují, když brzdění selže nebo má poruchu. A pneumatiky jednoduše vypustí. Jednoduché a účinné. Doufejme jen, že sám systém neselže a nevypustí někomu pneumatiky v momentě, kdy pojede třeba 200 km/h po německé dálnici. To by se sám stal problémem, nikoli řešením...

Jakkoli to může zní podivně, Mercedesy budou umět záměrně vypouštět tlak z pneumatik vozu. Je to docela chytře jednoduché bezpečnostní opatření. Grafika: Mercedes-Benz

