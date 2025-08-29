Mercedes skutečně pracuje na novém osmiválci. Pokusil se ho zabít, ale zákazníci řekli ne
Petr ProkopecČlověk si říká, proč vůbec třícípá hvězda musela zajít až tak daleko, pořád je ale lepší poučit se později než vůbec. Němci tak chystají novou verzi svého ikonického motoru, která by měla nabídnout ještě víc výkonu než ty dosavadní.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Člověk si říká, proč vůbec třícípá hvězda musela zajít až tak daleko, pořád je ale lepší poučit se později než vůbec. Němci tak chystají novou verzi svého ikonického motoru, která by měla nabídnout ještě víc výkonu než ty dosavadní.
Když se před pár lety začalo mluvit o nahrazení osmiválcových motorů Mercedesu polovičními jednotkami, kde by chybějící objem a válce nahradila větší či menší míra hybridizace, většina lidí obracela oči v sloup. Hlavně proto, že Němci tuto rošádu zmiňovali v souvislosti s modely AMG, u kterých na motoru záleží především. Třícípá hvězda nicméně doufala, že jakékoli skeptiky umlčí pomocí vysokého výkonu, který dvoulitrový čtyřválec spolu s elektromotorem produkují. Jenže 680 koní máte k dispozici jen po 10 sekund, zatímco hmotnost 2,1 až 2,2 tuny podle provedení je trvalá.
Mercedes-AMG C63 tedy oprávněně dostává naloženo všude a od všech. Němci nicméně na úvodní kritiku nedali, neboť měli pocit, že odpor přemůžou. Nepřemohli a zákazníci se ke značce začali obracet zády. Automobilka si tak rychle spočítala, že o dříve velmi loajální publikum s naditými kapsami nesmí přijít, a proto začala pracovat na novém osmiválci, který by zvládl plnit i budoucí emisní regule.
Zda se tato jednotka někdy objeví pod kapotou vrcholného Céčka, je v tuto chvíli nejisté. Němci sice mluví o tom, že do stávající generace se nevejde, rakouští tuneři ale tuto nepravdu hned několika svými kreacemi vyvrátili. Nový V8, který dost možná vyfasuje kódové označení M179, ovšem tak jako tak nedorazí před rokem 2027. Zamířit by tedy klidně mohl pod kapotu příštího C63. Ostatně Mercedes s ním má velké plány, prodávat ho chce i v příští dekádě.
Z toho důvodu je třeba, aby jednotka byla z pohledu předpisů co nejčistší. Proto značka už dřív uvedla, že půjde o elektrifikované ústrojí. Jak moc velká forma hybridizace nás čeká, je otázkou. Malá ale nejspíš nebude, neboť šéf vývoje pohonných jednotek AMG Steffen Jastrow kolegům z britského Auto Expressu sdělil, že nový osmiválec nabídne vyšší výkon než dosavadní verze Black Series. V jejich případě čtyřlitrová jednotka produkovala 730 koní.
Jastrow ovšem zašel ještě dále a upřesnil, že technici v Affalterbachu již „definovali výkon v celém pásmu otáček, a na jejich vrcholu lze očekávat vyšší hodnoty, než známe nyní“. Mercedes přitom současný osmiválec M178 prodává i Astonu Martin, kde u modelu Valhalla dává k dobru 828 koní. Jde jen o výkon spalovacího ústrojí, přičemž právě tuto metu by třícípá hvězda s pomocí hybridizace dokázala ve svých vlastních vozech snadno překonat, a to při nižších emisích.
Otázkou pochopitelně je, jak toto řešení klientela uvítá. Šéf AMG Michael Schiebe totiž dříve přiznal, že „stále existují zákazníci, kteří chtějí osmiválec“, zároveň však dodal, že tato klientela chce „ryzí osmiválec“, tedy nikoli ten elektrifikovaný. Na druhou stranu však za pár let takové ústrojí nejspíš již nebude realizovatelné, ostatně takové Audi či BMW již taktéž jen čistě spalovací V8 nabízet nebudou. Investice třícípé hvězdy by tedy nemusela vyšumět do ztracena.
Motory V8 jsou pro třícípou hvězdu symbolické, právě proto byla ovšem snaha co nejrychleji přepřáhnout na poloviční jednotky od počátku marná. Teď se osmiválce musí vrátit. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Express
