Mercedes vyvinul elektromotor s extrémním poměrem výkonu a hmotnosti. Řeší tím ale problém, který neexistuje
Petr ProkopecMercedes se musel zmocnit firmy specializované na vývoj těchto jednotek, aby toho dosáhl. A výsledek si jistě zaslouží potlesk, data nového motoru jsou fenomenální. Tohle ale není problémem elektrických aut ani v nejmenším, ten hlavní leží jinde a tento vývoj ho nijak neřeší.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Mercedes vyvinul elektromotor s extrémním poměrem výkonu a hmotnosti. Řeší tím ale problém, který neexistuje
včera | Petr Prokopec
Mercedes se musel zmocnit firmy specializované na vývoj těchto jednotek, aby toho dosáhl. A výsledek si jistě zaslouží potlesk, data nového motoru jsou fenomenální. Tohle ale není problémem elektrických aut ani v nejmenším, ten hlavní leží jinde a tento vývoj ho nijak neřeší.
Pokud spalovacímu motoru zvýšíte výkon, aniž byste museli přistoupit k ústupkům majícím zásadní vliv na jeho hmotnost, rozměry či efektivitu, můžete u vozů, které jej budou používat, počítat s citelným zvýšením dynamiky. To pak budete mít k dispozici do takové míry, do jaké jej budete schopni využít. Čím menší, výkonnější a efektivnější motor stvoříte, tím lepší auto máte, neboť i když větší výkon povede k vyšší spotřebě paliva, zvětšení nádrže nebo nutnost častějšího tankování nemá podstatný vliv ani hmotnost, ani na využitelnost auta.
Jakmile se ovšem od spalovacích aut přesuneme k elektromobilům, takhle jednoduché to není. Výkonnější nebo lehčí motor pomůže, s efektivitou se ale není moc kam posouvat, neboť se začíná blízko 100 procentům. Vysoký výkon též není ničím nedostupným, a i když snížíte hmotnost motoru na 0 kg, což je pochopitelně reálně nemožné, pořád neřešíte ten hlavní problém.
Tím není motor, jeho výkon, hmotnost nebo efektivita, ale baterie. Jsou velké, těžké, mají vzhledem k těmto parametrům mizernou kapacitu a dobít opravdu rychle je nejde - rozdíl mezi tankováním a dobíjením je propastný. Navíc je vozíte stále stejně velké a těžké vždy a všude bez ohledu na míru nabití. Pokud tedy chcete vyřešit dnešní problémy elektromobilů - téměř všechny najednou - potřebujete diametrálně, ale diametrálně odlišné baterie. Dokud je nemáte, můžete se pochopitelně snažit na jiných úrovních, nic tím nezkazíte. Ale také tím prakticky nic nevyřešíte, bude to jako když se v domě s permanentně otevřenými okny pokusíte vyřešit problémy s vytápěním zvýšením efektivity kotle. Fajn, ale... Teplo vám uvnitř domu stejně nebude.
Proto musíme - ač neradi - konstatovat, že jakkoliv se všemožné firmy snaží dosáhnout průlomů v jiných oblastech (a někdy i uspějí), současné baterie znamenají taková omezení, že je ničím jiným než zlepšením samotných baterií nelze překonat ani podstatně zmírnit. Jakékoli zlepšení jiných komponentů elektromobilů zkrátka nepřináší takový benefit, jak by tomu bylo u spalovacích aut. Proto neskáčeme do vzduchu při pohledu na data nové jednotky společnosti Yasa, dnes divize Mercedesu, jakkoli jsou vlastně ohromující.
Původně britská firma, kterou Mercedes převzal v roce 2021, totiž oznámila, že u svého axiálního elektromotoru dosáhla rekordní výkonové hustoty. Na jeden kilogram jednotky totiž připadá 80 koní, což je velký posun vůči poslední verzi, s kterou se Yasa pochlubila letos v létě. Tehdy totiž motor produkoval 57 koní na kilo. A protože jednotka váží jen 12,7 kilogramu, dokáže nabídnout 1 020 koní ve špičce a 476 až 612 kobyl trvale, což je na agregát, který unesete v batohu, vážně působivé.
Yasa navíc dodává, že nejde o žádné teoretické výpočty. Pohonná jednotka již existuje ve formě funkčního prototypu, jehož výkon byl ověřen na motorové brzdě. Britové navíc při výrobě nepoužili žádné exotické materiály, výroba by tak měla být vcelku levná. To vše je skvělé, řeší to ale problém, který v podstatě neexistuje. Efektivita a výkonová hustota existujících elektromotorů jsou už dnes v jiné dimenzi než u spalovacích jednotek. Bez baterií schopných uložit stovky kWh v pár desítkách kilech, které lze doplnit lusknutím prstu, je to k ničemu.
Tím nechceme práci Britů shodit. Potlesk si zaslouží, neboť dostat z necelých třinácti kil drátů 1 020 koní, je opravdu působivý počin. Jenže pokud si otylý člověk koupí nové běžecké tretry, mistr světa v běhu se z něj nestane. Jakkoli se tedy Mercedes bude moci hlavně u budoucích vozů AMG chlubit šílenými čísly, lidé reálně i nadále budou vnímat hlavně negativa elektromobility, tedy vysokou hmotnost, nízký dojezd, zdlouhavé dobíjecí a velký propad hodnoty. Za vše z toho mohou baterie, ba-te-ri-e.
Mercedes se skrze svou divizi Yasa pochlubil rekordním elektromotorem, který při 12,7kilové hmotnosti produkuje šílených 1 020 koní. To si jistě potlesk zaslouží, ovšem problémy bateriových aut se skrývají jinde. Foto: Yasa, tiskové materiály
Zdroj: Yasa
Bleskovky
- Číňané hodili na své nové auto vzrostlý strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
včera
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Manzi: „Nechtěl jsem odejít bez titulu mistra světa“ 10:00
- Triumph Tiger Sport 800 Tour: s cestovatelskou výbavou 09:22
- Toprak Razgatlioglu: „Pokud mi bude chybět mistrovství světa superbiků, vrátím se.“ včera 20:17
- Nováček na superbiku Mattia Rato (20) byl ohromen 6.12.2025
- Věci se vyvinuly úplně jinak: Bláznivá sezóna MotoGP 2025 6.12.2025
Nejčtenější články
- Nevídané: Renault rozprodává svou vlastní sbírku muzejních aut. Prý nepotřebuje peníze, jen místo
9.11.2025
- Britové dokonali obrat. Místo konce spalovacích motorů chystají nové, nečekají jejich zaříznutí ani za 10 let
9.11.2025
- Někdo vydělal miliony tím, že si před 33 léty koupil docela tuctové auto za 340 tisíc a nikdy ho ani nevybalil
9.11.2025
- Ford dál dojíždí na pekelnou nekvalitu svých aut. Jen na Halloween rozjel další 3 svolávačky, letos je jich už 134
9.11.2025
- Ojeté hybridy trápí další dosud přehlížený problém, zajíce v pytli kupujete v podstatě s každým z nich
10.11.2025
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 12.08. 13:47 - petr_riha
- Politický koutek 12.08. 12:18 - Brus
- BMW Divize 12.07. 14:30 - pavproch
- Onboard videa 12.07. 13:57 - brnenska.odchytova
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz
- Malé lehké a výkonné auto do 20.000 EUR 12.06. 18:04 - jerry
- Motor/Spotřeba 1.4 TSI 90kw CAXA 12.05. 16:09 - Snowman000
- whitelist & blacklist 12.05. 13:13 - řidičBOB