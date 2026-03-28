Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, jen si tím dál škodí

Tady někdo zas jednou neví, kdy je lepší mlčet. Mercedes dnes stěží popře, že ještě nedávno sliboval, že tento motor projde úpravami, aby splnil přísnější emisní normy. Teď jej přesto vyřadil z nabídky a hlásá, že každý krok, který dělá, je prozákaznický?

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Technický šéf Mercedesu Markus Schäfer loni opakovaně hlásal, že všechny motory německé automobilky jsou připravené splnit přísnější emisní normu Euro 7. Naposledy v září podtrhl, že mluví nejen nejen o čtyř- a šestiválcích, nýbrž zmínil i příchod nového osmiválce s plochou hřídelí. A dodal, že stále větší tlak Evropské unie nepovede ani ke konci dvanáctiválců. Tím by se Mercedes stal útočištěm stále většího počtu bohatých, neboť BMW motor V12 pod kapotou řady 7 již nenabízí a dávnou minulostí je i Audi A8 W12.

Protože dvanáctiválce poslalo k šípku i Bentley, stala by se třícípá hvězda vedle Rolls-Royce (a i ten s nimi měl skončit, zrušil to až nedávno) jedinou značkou v luxusním segmentu, která by takový motor nabízela. Klientela si jej sice mohla dopřát jen u třídy S ve verzi Maybach, nicméně kombinace šestilitrového agregátu a vyššího luxusu jí plně vyhovovala a byla ochotna si za ni zaplatit. Je pak sice pravdou, že roční registrace prodeje vysoké, reputace s danou jednotkou spojená však byla k nezaplacení a ke značce vábila novou klientelu, která zvolí jiný pohon.

Nebylo tak překvapivé, že nás loni na autosalonu IAA v Mnichově Schäfer seznámil i s tím, jakým způsobem má jednotka přísnější normy plnit. Dočkat se měla třícestného katalyzátoru, stejně jako speciálního potahu z palladia a rhodia, které by snížily emise NOx o 40 procent. Kromě toho by dorazilo také elektrické turbo, a ve finále rovněž umělou inteligencí řízená kontrola poměru vzduchu a paliva, která by směs upravovala 200krát za sekundu.

To nicméně měl být počátek, další fází mělo být spárování dvanáctiválce s plug-in hybridní technikou, která by papírovou spotřebu snížila n úroveň odpovídající emisím CO2 ve výši 49 gramů na kilometr. Šlo by pochopitelně o virtuální realitu, na nic jiného ale Evropská unie ani nehraje. Zdálo se tedy, že Mercedes byl skutečně na Euro 7 připraven, o to větší sprcha přišla tento týden, když značka představila faceliftovaný Maybach třídy S. V tu chvíli totiž oznámila, že s motorem V12 v Evropě k mání už nebude.

Takové rozhodnutí po předchozích vyjádřeních opravdu nechápeme. A nové vyjádření firmy k tomuto kroku vysvětlení nenabízí, automobilka si protiřečí. „Naší ambicí je, aby všechny modely Mercedesu a Maybachu splnily požadavky našich zákazníků,“ sdělil kolegům z Motor1 mluvčí automobilky. Třícípá hvězda tak buď dokládá, že u ní levá ruka neví, co dělá pravá, nebo mlží natolik, že se do svých vyjádření už úplně zamotala. Pokud by totiž chtěla být prozákaznická, motor V12 by nabídla také v Evropě - zjevně může a byla na to připravena, nechce.

Pokud jednotka prošla všemi zmiňovanými modifikacemi. a Mercedes se přesto rozhodl, že na starém kontinentu bude jeho největším motorem osmiválec, pak skutečně klade na vrchol svých priorit jen ideologii, nikoli svou klientelu. Dvanáctiválec přitom oslovoval ty nejmovitější zákazníky, a i když šlo snadno mohlo jít jen o desítky lidí ročně, byli to ti správní „imagemakeři” pro tisíce kupujících „obyčejné” třídy S. Tak to přece chodí, v tom je jedna z podstat smyslu „haló modelů” bez ohledu na to, zda jsou sportovní, luxusní nebo jakékoli jin

Vyřadit motor V12 je tak dle nás chybou, která se Mercedesu vrátí. Nejde tu totiž o prodeje, nýbrž o vzkaz, jaký automobilka poslala do světa. I klientele s naditou kapsou totiž oznámila, že na ni kašle. Jak pak asi smýšlí o běžných zákaznících? Tohle recept na úspěch prostě není, a byť je osmiválec stejně výkonný, prestiž s ním spojená je zkrátka menší. Stejně jako bude menší touha zákazníků po inovovaném Maybachu.


Jakkoli se i po faceliftu vrcholná verze Maybachu jmenuje S680, Evropané pod tímto označením dostanou vůz s osmiválcem, i přes celou řadu loňských slibů. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor1

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

