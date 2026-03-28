Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, jen si tím dál škodí
Tady někdo zas jednou neví, kdy je lepší mlčet. Mercedes dnes stěží popře, že ještě nedávno sliboval, že tento motor projde úpravami, aby splnil přísnější emisní normy. Teď jej přesto vyřadil z nabídky a hlásá, že každý krok, který dělá, je prozákaznický?
Technický šéf Mercedesu Markus Schäfer loni opakovaně hlásal, že všechny motory německé automobilky jsou připravené splnit přísnější emisní normu Euro 7. Naposledy v září podtrhl, že mluví nejen nejen o čtyř- a šestiválcích, nýbrž zmínil i příchod nového osmiválce s plochou hřídelí. A dodal, že stále větší tlak Evropské unie nepovede ani ke konci dvanáctiválců. Tím by se Mercedes stal útočištěm stále většího počtu bohatých, neboť BMW motor V12 pod kapotou řady 7 již nenabízí a dávnou minulostí je i Audi A8 W12.
Protože dvanáctiválce poslalo k šípku i Bentley, stala by se třícípá hvězda vedle Rolls-Royce (a i ten s nimi měl skončit, zrušil to až nedávno) jedinou značkou v luxusním segmentu, která by takový motor nabízela. Klientela si jej sice mohla dopřát jen u třídy S ve verzi Maybach, nicméně kombinace šestilitrového agregátu a vyššího luxusu jí plně vyhovovala a byla ochotna si za ni zaplatit. Je pak sice pravdou, že roční registrace prodeje vysoké, reputace s danou jednotkou spojená však byla k nezaplacení a ke značce vábila novou klientelu, která zvolí jiný pohon.
Nebylo tak překvapivé, že nás loni na autosalonu IAA v Mnichově Schäfer seznámil i s tím, jakým způsobem má jednotka přísnější normy plnit. Dočkat se měla třícestného katalyzátoru, stejně jako speciálního potahu z palladia a rhodia, které by snížily emise NOx o 40 procent. Kromě toho by dorazilo také elektrické turbo, a ve finále rovněž umělou inteligencí řízená kontrola poměru vzduchu a paliva, která by směs upravovala 200krát za sekundu.
To nicméně měl být počátek, další fází mělo být spárování dvanáctiválce s plug-in hybridní technikou, která by papírovou spotřebu snížila n úroveň odpovídající emisím CO2 ve výši 49 gramů na kilometr. Šlo by pochopitelně o virtuální realitu, na nic jiného ale Evropská unie ani nehraje. Zdálo se tedy, že Mercedes byl skutečně na Euro 7 připraven, o to větší sprcha přišla tento týden, když značka představila faceliftovaný Maybach třídy S. V tu chvíli totiž oznámila, že s motorem V12 v Evropě k mání už nebude.
Takové rozhodnutí po předchozích vyjádřeních opravdu nechápeme. A nové vyjádření firmy k tomuto kroku vysvětlení nenabízí, automobilka si protiřečí. „Naší ambicí je, aby všechny modely Mercedesu a Maybachu splnily požadavky našich zákazníků,“ sdělil kolegům z Motor1 mluvčí automobilky. Třícípá hvězda tak buď dokládá, že u ní levá ruka neví, co dělá pravá, nebo mlží natolik, že se do svých vyjádření už úplně zamotala. Pokud by totiž chtěla být prozákaznická, motor V12 by nabídla také v Evropě - zjevně může a byla na to připravena, nechce.
Pokud jednotka prošla všemi zmiňovanými modifikacemi. a Mercedes se přesto rozhodl, že na starém kontinentu bude jeho největším motorem osmiválec, pak skutečně klade na vrchol svých priorit jen ideologii, nikoli svou klientelu. Dvanáctiválec přitom oslovoval ty nejmovitější zákazníky, a i když šlo snadno mohlo jít jen o desítky lidí ročně, byli to ti správní „imagemakeři” pro tisíce kupujících „obyčejné” třídy S. Tak to přece chodí, v tom je jedna z podstat smyslu „haló modelů” bez ohledu na to, zda jsou sportovní, luxusní nebo jakékoli jin
Vyřadit motor V12 je tak dle nás chybou, která se Mercedesu vrátí. Nejde tu totiž o prodeje, nýbrž o vzkaz, jaký automobilka poslala do světa. I klientele s naditou kapsou totiž oznámila, že na ni kašle. Jak pak asi smýšlí o běžných zákaznících? Tohle recept na úspěch prostě není, a byť je osmiválec stejně výkonný, prestiž s ním spojená je zkrátka menší. Stejně jako bude menší touha zákazníků po inovovaném Maybachu.
Jakkoli se i po faceliftu vrcholná verze Maybachu jmenuje S680, Evropané pod tímto označením dostanou vůz s osmiválcem, i přes celou řadu loňských slibů. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Motor1
Bleskovky
- Ve srovnání všech současných BMW M si to na letišti rozdaly hybridy se spalováky, výsledek je naprosto jednoznačný
včera
- „Bugatti pro chudé“ pokračuje v krasojízdě, v souboji si podalo skoro závodní speciál na značkách
26.3.2026
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
Nové na MotoForum.cz
- Superbike - Portimao: Na čele Lecuona 11:11
- V MotoGP kraloval Marc Marquez včera 22:04
- V Austinu začal skvěle Filip Salač včera 21:21
- V Superbicích Sam Lowes včera 21:10
- Superpole Portimao: 15. Vostatek, 23. König včera 20:50
Nejnovější články
- Tento muž říká, že Bugatti by bez něj už neexistovalo. A má pravdu, ale sešlo se to pro něj jako v pohádce
před hodinou
- Stellantis začal zaměstnancům rozdávat pokuty za to, že do práce jezdí „špatnými auty”
před 2 hodinami
- Tohle nové SUV Hyundai skutečně prodává za 130 tisíc korun a teď se ukázalo v novém
před 4 hodinami
- Mercedes zkusil vysvětlit, proč už vám neprodá motor V12, i když sliboval opak, jen si tím dál škodí
před 5 hodinami
- K mání je vzácný německý luxusní silniční stíhač, jedno z nejrychlejších aut svého druhu nemá tachometr do 320 km/h náhodou
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 03.28. 10:54 - jerry
- Mazda MX5 (Miata) 03.27. 19:06 - Snowman000
- Politický koutek 03.27. 14:36 - HondaMan
- VZKAZY 03.27. 13:01 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 03.27. 12:18 - pavproch
- Letní 225(př) + 255(z) 18-19" - které? 03.27. 06:07 - pavproch
- Chlubítko univerzální 03.26. 21:06 - abgx1
- BMW Divize 03.26. 19:53 - Lachende Bestien