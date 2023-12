Metráky vážící paket externích baterií za 362 tisíc je shnilou třešinkou na zkaženém dortu jménem Cybertruck před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Novou Teslu Cybertruck obchází řada nejasností a zjevných zklamání, tento „Range Extender” ale někteří bez skrupulí označují za „matku všech selhání”. Těžko si představit absurdnější pokus o prodloužení dojezdu vozu.

Přiznejme si na rovinu, že produkční Tesla Cybertruck je zklamání, však i po čtyřech letech vývoje zaostává téměř ve všem za údajně předprodukčním konceptem, který automobilka odhalila na sklonku roku 2019. Když Elon Musk tehdy oznamoval jeho příchod, sliboval hory doly, nakonec ale sériové provedení místo 6 350 kg vážícího přívěsu dokáže utáhnout pouze 4 990kilový. Na korbu pak pobere 1 134 kg místo 1 588 kil, přesto cena jednotlivých verzí zamířila nahoru o 43 až 60 procent a zkraje dostupné exempláře stojí miliony. Mimo jiné.

Tato zklamání by někteří fanoušci Tesly asi ještě přešli, jenže kromě již zmíněného je třeba u produkčního Cybertrucku počítat také s podstatně menším než původně oznámeným dojezdem. Automobilka totiž před čtyřmi roky uváděla, že vůz zvládne na jedno nabití až 805 kilometrů u třímotorové varianty, realitou je ale nakonec jen 515 km (dvoumotorová maximálně 547 km). A to je třeba dodat, že ji ani nelze fakticky koupit. I tady se čekalo víc, a to zvlášť poté, co automobilka nadělala takový mediální humbuk s novým typem baterií s označením 4680. Ty měly ve srovnání s dosud užívanými články 2170 přinést zlepšení, nakonec se ale postaraly o pravý opak.

Muskovi bylo nad slunce jasné, že těmito čísly nemusí oslnit už ani ty fanoušky, kteří by byli schopni za nemalé peníze koupit jeho špinavé spodní prádlo. A proto Tesla vyrukovala s řešením zvaným Range Extender, jenž pochopitelně nespočívá v instalaci dodatečné spalovací jednotky, jak bývá zvykem. Místo toho tu máme externí paket baterií, jenž má dojezd dvoumotorové verze zvýšit na 756 km a třímotorové na 708 km. Samotné řešení dodatečného paketu ale od začátku působilo jako velký bizár.

Lámali jsme si nad ním hlavu už během premiéry, neboť navýšení dojezdu o 209 resp. 193 km naznačovalo, že extérní paket nebude zrovna lehký. To se nyní začíná potvrzovat, neboť Cybertruck disponuje bateriemi o kapacitě 123 kWh. Tvořeny jsou výše zmíněnými články typu 4680. Ty jsou přitom o trochu lehčí než ona verze 2170, kde na každou buňku připadá 68 gramů. V případě Tesly Model 3 Long Range jich je 4 416, jen články tak váží 300 kilo.

Samotné články nicméně tvoří jen 63 procent celé baterie, její úplná hmotnost se tak pohybuje okolo 480 kg. Model 3 Long Range přitom počítá s 82 kWh, tedy se dvěma třetinami celkové kapacity Cybertrucku. Onen externí paket pak pro změnu odpovídá třetině standardních baterií, ve finále se tak bavíme o zhruba 250 kilech, 2,5 metráku hmotnosti. Z jediné fotky, kterou Tesla poskytla, je přitom patrné, že baterie sahají po obou stranách až těsně k bočním okrajům korby. Jeho vyjmutí je tak nemožné i ve vícero lidech.

Právě napasování paketu na stěny pak vede k otázkám jeho připojení k hlavnímu systému vozu, neboť jakákoli zásuvka asi nepřichází v úvahu. Indukční propojení má také své limity. Navíc tu máme redukci praktičnosti korby. Přesto má paket podle uniknuvších informací stát tučných 16 000 USD, tedy asi 362 tisíc Kč. Pohlížet na něj jako na spásu tak opravdu nejde.

Cybertruck tedy opravdu dalece zaostává za vším, co Musk před čtyřmi lety sliboval. Divit bychom se tak opravdu neměli výsledkům průzkumu, jaký provedla investiční společnost Canaccord Genuity. Ta zjistila, že bez hledu na cokoli by si vůz nekoupilo 67 procent dotázaných. A to firma považuje za překvapivě pozitivní výsledek. Začíná se tak vlastně vysvětlovat, proč Musk považuje Cybertruck za hrob, který automobilka sama sobě vykopala...

Před čtyřmi lety Elon Musk lákal na snové parametry. Sériový Cybertruck oproti nim ale zaostává prakticky ve všem a shnilou třešinkou na zkaženém dortu se zdá být externí paket baterií. Foto: Tesla

Zdroje: Inside EVs. Yahoo Finance, Auto Evolution, Tesla

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.