Motor nejnovějšího Lamborghini zní jako traktor. Automobilka to „vyřeší” tím nejtrapnějším možným způsobem
Petr MilerLamba po dekády zněla jako víno, ještě předchůdce této novinky byl vyhlášený rykem svého točivého desetiválce. Teď má motor, který sice také umí zazpívat, pokud se ale pohybuje v otáčkách, kde se bude nutně držet po většinu času, zní jako traktor. A to není reminiscence, která by majitelům byla milá.
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Motor nejnovějšího Lamborghini zní jako traktor. Automobilka to „vyřeší” tím nejtrapnějším možným způsobem
24.6.2026 | Petr Miler
Lamba po dekády zněla jako víno, ještě předchůdce této novinky byl vyhlášený rykem svého točivého desetiválce. Teď má motor, který sice také umí zazpívat, pokud se ale pohybuje v otáčkách, kde se bude nutně držet po většinu času, zní jako traktor. A to není reminiscence, která by majitelům byla milá.
Příběh o tom, kterak se zámožný výrobce traktorů stal také výrobcem jedněch z nejobdivovanějších sporťáků světa, zná snad každý. Ten někdo se jmenoval Ferrucio Lamborghini, nadělal jmění na traktorech vlastní značky a zálibu si našel ve sportovních autech té nejvyšší třídy. Logicky se tak stal zákazníkem Ferrari, když ale nebyl spokojen a odmítl skákat tak, jak maranellská domina píská, založil si vlastní automobilku zabývající se tím samým.
Zbytek už je historie, která nakonec pro samotného Ferrucia neskončila tak úplně slavně, byť mohlo být i hůř. Pod tlakem ekonomických i provozních problémů prodal v roce 1972 nejprve svůj traktorový byznys firmě SAME (která byla od té doby sama pohlcena většími hráči), ve stejném roce se zbavil kontrolního balíku 51 % akcií v automobilové firmě a v roce 1974 z tohoto byznysu uprchl zcela. Měl vlastně štěstí, navzdory problémům za své firmy utržil pořád slušné peníze a nemusel být svědkem bankrotu společnosti, který Lambo poprvé vyhlásilo v roce 1978.
Od té doby to bylo s Lamborghini coby výrobcem supersportů jako na houpačce, po mnoha vzestupech a pádech se ale firma zdála být v dobrých rukou, když ji v roce 1998 skrze dceřiné Audi akvíroval koncern VW pod vedením Ferdinanda Piëcha. V novém miléniu tak firma zažila ohromný rozkvět, po Piëchově odchodu z vedení VW (2015) a později i z tohoto světa (2019) ale celý koncern VW začal ztrácet cestu a Lambo spolu s ním.
Dnes automobilka prodává téměř jen jeden model, a když zelené hlavičky ve Wolfsburgu napadlo, že bude výborný nápad přejít se všemi spravovanými značkami bez výjimky na elektrické a elektrifikované pohony, ani Lambo nebylo ušetřeno. Automobilka tak dnes navzdory tomu, že v mezičase přehodnotila původní nekompromisní plány, už dnes nenabízí ani jeden model s čistě spalovacím pohonem. A ze základního Huracánu s motorem 5,2 V10 se stalo absurdně otylé Temerario s motorem 4,0 V8 turbo a elektrickou podporou.
Mnozí si - zvlášť v dnešní době - řeknou, že to je vlastně ještě fajn, však čtyřlitrový osmiválec s plochou hřídelí... Kdo z vás to má? Mít auto jen tento motor, mnoho nenamítáme, celá ta hybridní šaškárna, která poslala hmotnost do neakceptovatelných výšin, ale snesitelná vážně není. Ani samotný motor ale není bez vad. A ještě méně bez vad je současné uvažování firmy.
Nevíme, jestli jste někdy s Temerariem měli tu čest, není to zatím nijak frekventovaný zjev. Ale stačí jej poznat na jiném než oficiálním videu v „normálních životních situacích” a nutně se budete divit, jak tohle auto zní. Zní jako traktor, což není ani trochu přehnané tvrzení. A záměrný odkaz na zkraje popsané kořeny firmy to skutečně není. Jak je to možné?
Motor Temeraira totiž není tím, který známe z jiných modelů koncernu VW, jde o výsledek nového vývoje. Agregát dostal suchou klikovou skříň, zmíněnou plochou klikovku, titanové písty a titanová vahadla. To zní skvěle, je to hotová závodní technika a plochá klikovka dává osmiválcům velmi zajímavý zvuk, který známe hlavně z Ferrari. Jenže nitrid titanu, který se používá pro konstrukci pístů a hlavně oněch vahadel, je extrémně tvrdou sloučeninou, která... No která neumí pracovat úplně potichu.
Právě titanová vahadla tak v Temerariu vydávají za jízdy zvuk nikoli nepodobný „nýtování” jednoduchých dieselů ve starých traktorech. Samozřejmě, jakmile otáčky stoupnou výš, tento projev je přehlušen ječením zbylých částí motoru V8, ale jak často s autem pojedete v 9 000 ot./min? Na okruhu pořád, na Pařížské nikdy. A publikum je na Pařížské, v Mostě se přijde podívat pár nadšenců, pro které si většina zákazníků Lamba takové auto nekoupí. Takže tu máme problém - zákazníkům se tento projev nelíbí a chtějí nápravu.
O detailech s odvoláním na svůj kontakt v automobilce informují kolegové z Autoblogu, kteří zjistili, že Lamborghini věc řeší a s nápravou přijde ve třetím letošním kvartálu. Noví kupci ji dostanou standardně, dřívější ji mohou získat dodatečně, když si to budou přát. Takže co to bude, nová vahadla? Zvučnější sání? Lepší výfuk? Jo, ho... uby. Bude to zesílený umělý zvuk kabině.
Klidně ležte na zemi a plačte, ale je to tak, nakonec když může mít Porsche falešné řazení za 114 tisíc, proč by Lambo nemohlo mít trochu falešného zvuku v základní ceně? Pokud se to stane skutečností, bude to akorát další ostuda pro celý koncern VW, který kdysi ukazoval světu cestu, kterou jít. Teď mu ukazuje jen kudy nejít.
Dodejme, že později chce Lamborghni přidat do nabídky i zvučnější výfuk od Akrapoviče nebo Caprista (probíhá výběrové řízení), který zamaskuje „traktoriádu” i pro okolní publikum. Interiérový „fejk” ale zůstane. No nemůžeme dospat, za nás říkáme prosté: Raději skutečný traktor než falešný líbivější zvuk čehokoli. Nakonec co je špatného na tom, když autu hlučně cvakají závodní vahadla? Kdekdo by to mohl považovat za ctnost. My za ni považujeme autenticitu, dnes autům chybí jako sůl králi Já I.
Lamborghini Temerario je zmaštěné už svým těžkým hybridním pohonem, teď bude „domaštěno” falešným zvukem v interiéru. Vážně je to nutné? Foto: Lamborghini
Zdroj: Autoblog
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