Motorář popsal, co dokáže nový lidový sporťák Chevroletu s 1 079 koňmi, i na čtyřku by zrychlil na stovku za 3,1 s

Petr Prokopec

Asi to není věc, kterou by někdo měl důvod dělat, ukazuje ale, jak extrémně výkonné tohle auto je. Přitom nebude stát ani zdaleka tolik, na kolik přijdou slabší a pomalejší sporťáky Ferrari, Lamba nebo Porsche. Jde o nové ztělesnění fráze „power to the people”.