Motory BMW přijdou na jaře o výkon pouze v Evropě, všude jinde zákazníci dostanou silnější auta
Petr ProkopecTušili jsme, že to tak bude, teď už je to oficiální. Evropa bude od BMW skutečně dostávat to nejhorší zboží, jaké vyrábí, a to z důvodů, které snad už není třeba znovu opakovat. Anebo ano?
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Motory BMW přijdou na jaře o výkon pouze v Evropě, všude jinde zákazníci dostanou silnější auta
včera | Petr Prokopec
Tušili jsme, že to tak bude, teď už je to oficiální. Evropa bude od BMW skutečně dostávat to nejhorší zboží, jaké vyrábí, a to z důvodů, které snad už není třeba znovu opakovat. Anebo ano?
Od listopadu letošního roku začíná platit emisní norma Euro 7. Brusel sice nakonec neschválil návrh, který byl podán během českého předsednictví Evropské unii, nýbrž jeho mírnější verzi, žádná nádhera to ale pořád není. Novinka oproti stávající variantě Eura (6e) nepřináší žádné změny v limitech hodnoty emisí jednotlivých škodlivin, jenže rozšiřuje situace, v jakých je motor musí plnit. A právě toto je malý detail, ve kterém se skrývá pořádný ďábel.
Nová auta tedy musí dosahovat stejných limitů i při vyšších rychlostech, při extrémních teplotách nebo v neobvyklých nadmořských výškách. I když se takové situace týkají hrstky aut, omezena musí být všechna. Výrobci navíc nemohou počítat s některými tolerancemi, které při měření dosud byly povolené. To znamená, že motory musely stejně projít úpravami, z nichž radost mít nebudete - některé si totiž budou muset vystačit s nižším výkonem.
Na toto téma jsme narazili před pár dny v souvislosti s 4,4litrovým osmiválcem, který u některých svých modelů používá BMW. A jistě to je jen první vlaštovka z hejna. Spalovací motor totiž nově bude produkovat jen 544 koní místo dosavadních 585. To je drastický rozdíl, přijde zhruba o 10 procent výkonu, na první dobrou to ale málokdo pozná. Jednotka S68 je totiž součástí plug-in hybridního pohonu, jehož celkové stádo zůstává nezměněné - M5 tedy může nadále počítat se 727 kobylami, zatímco XM jich má na kontě 748. Ztrátu výkonu spalovacího ústrojí tak BMW dohnalo elektrickou cestou.
To je ale rohlík, kterým nás nikdo neopije, neboť elektromotor nikdy nemůže produkovat plný výkon při soustavných nárocích na vyšší výkon, nemá kde brát energii. Jakmile tedy dojde na vybití baterií, dojde k razantnímu snížení celkového výkonu vozu, vysoká hmotnost se ale nemění. Už tak problematický pohon současné em-pětky se tak stává ještě problematičtějším.
Po odhalení těchto změn bylo otázkou, zda BMW auto takto zmrší pro celý svět - protože jinde než v EU jej takto omezovat nemusí. Teď už známe odpověď. Jak uvádí naši přátelé z BMW Blogu, v Americe zůstává stejný pohon dál spojen s osmiválcem, který produkuje 585 kobyl. Výkon elektromotoru tedy v zámoří zůstal na 197 koních. Ve zbytku světa tomu má být stejně, automobilka se tedy rozhodla jít cestou dvojího nastavení motoru. A Evropě dá to horší.
M5 jistě nebude jediným dotčeným modelem BMW, o dalších se budeme dozvídat s blížícím se listopadem. A Mnichovští pochopitelně nejsou sami, kdo musel reagovat, třeba nabídku Mercedesu-AMG mají opustit některé modely a verze, stejně jako se kvůli normě Euro 7 musela ze starého kontinentu pakovat Honda Civic Type-R. Ač se tedy nová emisní norma tváří jako ústupek automobilové branži, ve skutečnosti ji dává jen další ránu. Výměnou za co? Že tři auta ráno v Alpách pojedou s o 10 procent nižšími emisemi čehosi a dál nic? Svět je zachráněn, to už nás nemůže minout...
BMW M5 bude znovu lákavější ve verzích pro jiný než svůj domácí trh. U evropské varianty automobilka musela utlumit výkon spalovacího motoru, aby dostála normě Euro 7. Foto: BMW
Zdroj: BMW Blog
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
2.2.2026
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
29.1.2026
Nejnovější články
- Automobilky zjevně zapomněly, že prakticky všechny velké automobilové ikony udělal motor, bez něj to půjde těžko
před hodinou
- Prodeje elektromobilů v USA dál mohutně kolabují. Kia a Ford neprodávají skoro nic, 300tisícové slevy na „skladovky” jsou standard
před 3 hodinami
- K mání je absolutní vrchol moderního německého automobilového luxusu. Vznikla jen dvě taková auta, to druhé měl král
před 4 hodinami
- Může za to Clarkson? Pohádka o nekonečném růstu čínského tygra se rozplývá, BYD po prudkém poklesů prodejů neví co s auty
před 6 hodinami
- Lamborghini před pár léty znovu začalo prodávat traktory. Jeden z hrstky vyrobených je k mání, jeho zpracování i cena berou dech
včera
Živá témata na fóru
- Politický koutek 02.05. 12:01 - pavproch
- Přituhuje 02.05. 11:56 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 02.05. 10:41 - pavproch
- BMW Divize 02.05. 10:39 - pavproch
- SAP - Dresscode nestačí, 02.05. 08:14 - Folown2006
- Elektromobily a vse kolem nich 02.04. 21:50 - Lachende Bestien
- Onboard videa 02.04. 21:07 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.04. 18:50 - pavproch