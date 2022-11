Muž ukázal, jak funguje benzinové auto s palivem budoucnosti, elektromobily nemusí být jediná cesta před 8 hodinami | Petr Prokopec

Některými léta zarytě vytvářená představa, že buď jste pro elektrická auta, nebo jste proti ledním medvědům, nemůže být dále od pravdy. Podobného, ne-li lepšího výsledku se lze dobrat i s pomocí jiných paliv pro úplně konvenční auta.

Před klimatickými změnami někteří varují již desítky let. Část lidí to nechává chladnou, jiní kvůli tomu polévají obrazy slavných umělců bramborovou kaší nebo se lepí k podlaze muzea Volkswagenu. My dlouhodobě říkáme, že k celé věci je třeba přistupovat střízlivě, bez emocí a hledat rozumná řešení, která skutečně něco řeší. Proto také nejásáme při pohledu na snahy nařídit elektromobily všem.

Nebrojíme přitom proti bateriovým vozům jako takovým, ať je kdokoli koupí dle libosti, ale proti politickému nařizování těchto aut. Za současných podmínek totiž daný krok jen sotva něco změní k lepšímu. Máme tu neekologickou výrobu baterií, stejně jako výrobu elektřiny, která má daleko k bezemisní, k tomu je tu nutnost vyvíjet a vyrábět úplně nová auta, budovat pro ně úplně novou infrastrukturu, k tomu se potýkat s omezenou životností baterek a ještě snášet ekonomické dopady prodeje dražších aut s horší využitelností. Co je na tomhle rozumného? Není to únosné ekologicky, ekonomicky ani sociálně.

Je navíc třeba si uvědomit, že nucená elektrifikace má v Evropě přijít až za 13 let. Respektive tlačit na pilu se pochopitelně bude dříve než v roce 2035, ovšem ani po tomto datu veškerá spalovací auta nezmizí ze světa. Ještě po dekády jich bude více než „čistých“ elektromobilů, což jen dále odkládá i ono domnělé zlepšení. Pokud tedy svět hledá řešení, tohle není ta cesta.

Pokud by přitom došlo na větší podporu syntetických paliv, lze očekávat výsledky dříve, bez řady zmíněných negativních dopadů a také bez odporu obyvatelstva. I kvůli rekordní inflaci si nové auto může dovolit stále méně lidí, a to bez ohledu na pohon. Řada motoristů tedy bude muset u stávajícího prostředku vydržet ještě dlouhá léta. I s ním ale mohou být součástí řešení, ne problému.

Samozřejmě, syntetická paliva mají též své nedostatky, neberou se z ničeho a při výrobě v menším měřítku jsou drahá. Uvážíme-li ale všechny výše zmíněné problémy elektrické cesty, pak negativa spojená s e-palivy nebudou mít o nic horší dopady. A do oběhu je lze poslat hned, ne až za 8 nebo 13 let.

Jak takové palivo funguje v praxi, ukázal s pomocí svého letitého Ferrari 360 Modena youtuber stojící se za kanálem Seen Trough Glass. I kombinace biomasy a vodíku přitom vedla k produkci emisí CO2, šlo ale nicméně jen o takové množství, které bylo v předchozích měsících rostlinami pohlceno. Osmiválcový motor nicméně neztratil nic ze svého potenciálu, stejně jako se nezhoršil zvukový projev italského kupé. Je pak jen škoda, že nedošlo na zveřejnění spotřeby, ani ta ale nemá důvod být jiná, výhřevnost syntetických paliv je obdobná.

Jak jsme již zmínili, ani výroba biopaliv není krystalicky čistou činností, ovšem pozitiva - na rozdíl od protežované elektromobility - snadno převládnou nad negativy. Navíc je třeba zdůraznit, že jde pouze o jedno z řady řešení, nikoli jediné možné. Univerzální spásu v tom či onom nalézt zkrátka nelze, i to je jedná z věcí, kterou politici EU odmítají pochopit.

