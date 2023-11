Naděje na rychlý příchod lepších elektrických aut je mrtvá, ani Toyota nové baterie do výroby reálně nedostane včera | Petr Prokopec

Od první chvíle jsme říkali, že optimismus Toyoty je nepodložený, když i největší experti v oboru vylučují jejich širší komerční využití dříve než v příští dekádě. Japonci jim nakonec museli dát zapravdu, navíc je pořád třeba se ptát, co akumulátory s tuhým elektrolytem vlastně řeší.

Elektromobily jsou nám soustavně předkládány jako symbol pokroku, i když v principu dojíždí na stále stejné problémy, jaké je trápily před sto lety, kdy s bateriovým pohonem koketoval i Ferdinand Porsche. Ovšem také génius z českých Vratislavic zjistil, že bez „velkého třesku“ v oblasti akumulátorů se nelze nikam posunout. A proto se následně začal věnovat spalovacím jednotkám, přestože sestrojit je bylo tehdy daleko náročnějším úkolem. Nebyl ovšem sám, stejným směrem zamířil i zbytek branže.

Jenže zatímco na počátku 20. století vítězila technická a ekonomická realita, dnes je hlavním hnacím motorem automobilismu ideologie. Její zastánci se přitom snaží stále stejné překážky přehlížet a raději překypují vírou v další vývoj. Ten měl rychle přinést baterie s tuhým elektrolytem, od kterých se skutečně čeká mnoho, dokonce víc, než reálně mohou dodat. Je totiž třeba si uvědomit, že spojena je s nimi jen asi dvakrát větší energetická hustota, to mnoho neřeší. Pokud dnes Li-ion baterie skrývají v mnoha set kilogramech ekvivalenty asi 20litrových nádrží na naftu, sami si dokážete spočítat, jak moc jsou daleko od 53,1 kg vážícího obsahu 60litrové nádrže dieselového auta, který ani s onou nádrží nebude vážit víc než 60 kilo. To jsou dva jiné světy.

Optimisté čekali, že takové baterie přijdou za pár let, sami jejich výrobci ale už loni varovali, že od jejich komerčního nasazení nás dělí nejméně 10 roků, a jsme tedy celou dekádu daleko od tak malého pokroku. V mezičase se ale ozvala Toyota s tím, že elektromobily s bateriemi s tuhým elektrolytem začne prodávat už v druhé polovině aktuální desetiletky. Zdálo se to být nereálné a nakonec to také nereálné je.

Japonský gigant totiž oznámil, že v rámci partnerství, které uzavřel s petrochemickou společností Idemitsu, sice elektromobilům s těmito bateriemi za vznik dá a jejich prodej ještě v této dekádě zahájí, v letech 2027 až 2028 ale vznikne jen pár tisíc sériových aut. A ani poté nepřijde razantní zlepšení, ještě v roce 2030 má totiž Idemitsu produkovat baterie, které vystačí jen 10 000 vozům. To je v rámci objemu prodejů Toyoty zanedbatelná hrstka aut.

A ne, skutečně jsme se nepřepsali, ve zmíněných číslech nám nechybí nuly. Japonská automobilka navíc k danému datu hodlá společně s Lexusem posílat do světa 3,5 milionu elektrických aut ročně, vozy s tuhým elektrolytem tak budou představovat pouhý zlomek z tohoto množství. Důvody jsou jistě pořád stejné a dříve probírané - jakákoli nová bateriová technologie je potenciálně tak riziková, že si ji nikdo soudný netroufne v širším měřítku nabídnout dřív než po mnoha letech testů. Pořád tedy platí, že na zvýšení energetické hustoty na dvojnásobek - i když bychom potřebovali spíše tak desetinásobek - budeme čekat ještě skoro 10 let. A to za situace, kdy všechno půjde podle plánu. Kdy tedy přijde onen kýžený průlom?

Je tedy zjevné, že většina planety si bude muset vystačit s lithium-iontovými či lithium-železito-fosfátovými bateriemi. S těmi jsou nicméně spojené technické limity, které nedokázal prolomit ani Porsche. A technici Toyoty je posunuli jen o kus dál. Podle Japonců mají Li-ionky i baterie typu LiFePO konat za pár skoro zázraky, papír ale snese kdeco. Realita provozu osobního vyžadující spoustu kWh energie pro jakékoli netriviální přesuny ale nikoli - poměr hmotnosti a „ubytované” energie je u obou těchto koncepcí nevyhnutelně tristní.

Ani Toyota tak nedokáže vyrovnat - natož pak překonat - možnosti spalovacích vozů, jenž dokážou překonat celou Evropu bez jakéhokoli plánovaní prakticky kdykoli. Sny se tedy začínají rozplývat, na což by měli zareagovat politici. Věřit tomu je však naivnější než věřit, že elektromobily tuto dekádu překonají spalovací auta.

