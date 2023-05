Nadšenec postavil extrémní Wankelův motor s 12 rotory, chystá brutalitu svého druhu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Už loni se pochlubil Mazdou s čtyřrotorovou jednotku o 2 000 koních, což bylo samo o sobě bláznivé. Kde by ovšem postup jiného skončil, tam Rob Dahm začíná svou cestu do ještě vyšších sfér.

Na počátku letošního roku nám Mazda představila novou verzi modelu MX-30. Japonská automobilka se tak vrátila k rotačním motorům, i když fanouškům srdce zaplesalo jen trochu. Jednak jde o SUV, kontroverzní je ale také samo technické řešení. Wankel totiž neslouží k roztáčení kol, místo toho jako tzv. range extender vyrábí energii pro elektrický pohon. Ve srovnání s ryze bateriovou verzí tak dojezd vozu vzrostl na 600 km, palivovou nádrž o objemu 50 litrů navíc natankujete v řádu minut.

Wankel se ovšem nezasloužil pouze o lepší dojezd, ale také o navýšení výkonu a zlepšení dynamiky. Místo někdejších 145 koní jich provedení R-EV nabízí 166, na stovku se tak dostanete za 9,1 sekundy místo 9,7 s. Nejvyšší rychlost 140 km/h nicméně zůstala zachována. Předchozí čtyřdveřové kupé RX-8, které z trhu zmizelo v roce 2012, tak nebylo překonáno ani v nejdivočejším snu. Fanoušci rotační jednotky proto znovu vzhlížejí k Robu Dahmovi, který pro Wankel aktuálně dělá více než automobilka.

Pokud jste přitom o tomto Američanovi, který letos oslaví čtyřicáté narozeniny, ještě neslyšeli, pak máte co dohánět. I když jeho příběh zprvu nevypadá jako vysněná cesta automobilového génia. Jistě, již ve druhé třídě se Rob zamiloval do Lamborghini Diablo, které si jako ojetinu nakonec v roce 2011 i koupil, nicméně jeho prioritou zpočátku byla výpočetní technika. Počítače začal opravovat sousedům již v pouhých šestnácti, po studiu pak spolu s bratrem Kevinem rozjel firmu, která jej živí do dnešních dnů.

Právě peníze z oprav počítačů mu vydělaly na Lambo a další pro něj dříve nedostupné věci. V roce 2001 nicméně Rob podlehl ještě jiné vášni mimo italské supersporty, a to rotačním motorům. Právě v této oblasti se doslova našel, jak dokládá velké množství extrémních kreací z posledních let. Mezi ně bezesporu patří přepracovaná Mazda RX-7, které se dočkala dokonce čtyřrotorového agregátu naladěného na více než 2 000 koní. Tato pohonná jednotka navíc zvládá 10 tisíc otáček, ve kterých zní naprosto brutálně.

Odhalení tohoto kupé na loňské tuningové show SEMA dostalo Roba do hvězdných sfér. A jak se zdá, z těch by nemusel sletět, možná jej čeká další let nahoru. Od Tysona Garvina totiž dostal 15,7litrový agregát, který disponuje hned 12 rotory. Ty zaujímají konfiguraci „Y“, kdy jedna řada rotačních pístů se otáčí opačným směrem než ta druhá i ta spodní. Tyson motor původně postavil pro závodní čluny, neboť jej již nebavilo sledovat, kterak se osmiválce Chevroletu rozpadají.

Jenže zatímco v jeho dílně dvanáctirotorová jednotka pouze vyfasovala karburátory a zapalování ze starších dvanáctiválců Jaguaru, Rob má motor seznámit s moderními vymoženostmi. Čekat tedy máme elektronické vstřikování. A samozřejmě také přeplňování, přičemž kromě turb může klidně dojít i na hybridizaci. Pole možností je v tomto ohledu široké a limity vlastně neexistují. Na konkrétní informace si ovšem budeme muset počkat, neboť zatím došlo pouze na demontáž jednotky.

Lze už jen dodat, že dosud motor i s obstarožní technikou a při spalování nízkooktanového benzinu produkoval úctyhodných 1 400 koní. Jakmile se tedy dočká patřičných modifikací a nejspíše i závodního paliva, mohlo by jít o rekordmana nejen v počtu rotorů, ale i koní. Zamíří pak rovněž pod kapotu RX-7, která ovšem bude muset projít daleko většími úpravami než čtyřrotorová verze? To je otázka, na níž odpověď aktuálně nezná možná ani sám Rob.

RX-7 třetí generace disponovala dvěma rotory, Rob Dahm však svému exempláři dodal dvakrát takové ústrojí. Nyní ovšem dostal Wankel hned se dvanácti rotory, který se zjevně stane základem té největší rotační brutality, jakou kdy svět viděl. Ilustrační foto: Mazda

