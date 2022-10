Nadšenec si postavil miniaturní převodovku k miniaturnímu motoru, je to fascinující, plně funkční stroj dnes | Petr Prokopec

Viděli jsme už různé zmenšeniny velkých strojů, typicky z Lega, tohle ale není jen jako. Motor i převodovka jsou kompletně funkční a čtyřtakt s 2,27 koňmi je připraven pohánět třeba model auta.

Řídit auto umí skoro každý, v případě oprav už je to složitější. Dáno je to mimo jiné i tím, že u moderních vozů již nejsou třeba pouze klasické mechanické znalosti, ale i ty, jež se týkají elektroniky. Ovšem i když zůstaneme u klasiky, stále zde máme jen poněkud obecné povědomí. Lidé tedy vědí, že pod přední kapotou se nachází motor, se kterým je spojena převodovka, přičemž toto spojení roztáčí nejčastěji přední kola. V případě detailů ale většina lidí tápe.

Pokud přitom patříte mezi nadšence, ovšem vaše znalosti poněkud pokulhávají, pak rozhodně oceníte nejnovější video uživatele Youtube s přezdívkou JohnnyQ90. Ten si pravidelně věnuje sestavování zmenšenin skutečných motorů, jež si pochopitelně můžete pořídit rovněž. Bude ovšem třeba sáhnout poněkud hlouběji do peněženky, neboť třeba čtyřválcový čtyřtakt Howin L4-175, který figuruje na videu níže, vychází na 999,99 USD (cca 25 300 Kč).

Při této ceně se nicméně nelze divit veškerým detailům. Funkční je naprosto vše od vodní pumpy až po vstřikování benzinu. Ve finále by vás tak nemělo zaskočit, že pohonná jednotka vážící 1,2 kilogramu produkuje 2,27 koně, což není úplně málo. Primárně je přitom určena modelům na dálkové ovládání, ovšem zabudovat ji můžete klidně do sekačky na trávu. Fantazii se zkrátka meze nekladou, jen v návaznosti na to musíte upravit pohon žacího nože. A případně pojezd, pro což můžete potřebovat převodovku.

Tu si JohnnyQ90 vyrobil sám, přičemž jeho cestu můžete následovat. Dopředu nicméně upozorníme, že je třeba disponovat dobře vybavenou dílnou. Zapotřebí je také 3D tiskárna, neboť řada komponentů jako třeba skříň převodovky jsou vlastní. Jakmile ale budete mít vše pohromadě, můžete se pustit do díla. Vše přitom začíná modifikací setrvačníku, neboť byla třeba integrace spojky. Samotná převodovka je totiž třístupňová, ovládat ji navíc lze i skrze dálkové ovládání.

Ovladač zároveň slouží i k přidávání plynu, jehož odezva je neskutečná. Na neutrál pohonná jednotka točí zhruba 6 500 ot./min., v případě maximálního zápřahu lze počítat se 14 000 ot./min. Působivé pak je, že k přeřazení může docházet za plného běhu, tedy jako u závodních agregátů. Byť tedy musíme přiznat, že k dokonalosti má převodovka zatím daleko, neboť u třetího stupně došlo k rozlomení ozubené spojky a u druhého k vyštípnutí jednoho ze zubů. I tak je celé toto spojení fascinujícím dílem.

JohnnyQ90 nyní uvažuje o výrobě přetěžovaných dílů z oceli, komentující mu však kromě toho radí i přejít na širší přesuvníky (tedy ony ozubené spojky, jež u skříní závodního typu nahrazují synchronní kroužky využívané u převodovek sériových). Jak vše dopadne, je zatím ve hvězdách, třeba ovšem daný problém vyřešíte právě vy. Koneckonců, před námi jsou dlouhé zimní večery, které jsou pro takové hrátky jako dělané. Pokud tedy teplo a světlo nebudou stát za měsíc víc než vyobrazený motor.

Tento čtyřválcový čtyřtakt si můžete pořídit za zhruba 25 tisíc korun. Opravdu to není málo, ostatně použitý reálný agregát vás může stát méně. Pokud jej navíc budete chtít plně zprovoznit, budete potřebovat i převodovku. A tu si už budete muset vyrobit sami. Foto: Howin Engine, tiskové materiály

