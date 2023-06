Objevení 13 let opuštěných nových Tesel připomíná další smutnou bolístku elektromobilů obecně včera | Petr Miler

Sama Tesla se k ní moc nemá, a tak je ironií osudu, že právě její auta jsou v tomto případě v epicentru dění. Neujela za oněch 13 let ani metr, přesto nebudou schopné fungovat bez nových baterií.

Rozličným nálezům aut ve stodolách, garážích a jiných více či méně opuštěných objektech se věnujeme docela pravidelně, a tak víme přinejmenším jedno. Pokud tyto vozy nebyly vystaveny kupříkladu vysoké vlhkosti či jiným vlivům devastujícím jejich samotnou podstatu, obvykle není problém vrátit jim život ani po mnoha dekádách. Však kolika takových nálezů automobilů z 80., 70. nebo i 60. let jsme byli svědky? A kolik z těchto auto bylo prakticky ihned pojízdných?

Jistě, není to jen tak, chce to vyměnit olej a veškeré náplně, dají se očekávat zpuchřelé hadičky či jiné gumové části, chce to zkrátka trochu péče a nějakou tu investici. Ale jsou to všechno prkotiny za drobné, na klíčových částech typu motor či převodovka se nemá co pokazit. Všechno zmíněné ale platí jen v případě spalovacích vozů.

U elektromobilů je leccos jinak, jak nejlépe připomíná nedávný nález několika 13 let opuštěných Tesel Roadster. To jsou už relativně moderní auta a najít někde třeba taková BMW M3 ze stejné doby (E92 a spol.), vyměníte leda ony náplně a jedete jako s úplně novým autem. S těmito Teslami nepojedete nikam, dokud z kapsy nevytáhnete statisíce korun v případě každého z nich. Proč? Protože jejich baterie jsou navzdory nulovému nájezdu kaput.

Korektně na to upozorňuje sám Pete Gruber, který nález aut přiblížil světu a nyní se stará o jejich prodej. Vozy osobně neviděl, dříve než v červenci se k nim nedostane, po dekádách zkušeností s elektromobily ale říká, že neviděl baterie, které by přežily více jak dva až čtyři roky bez nabíjení v závislosti na jejich konstrukci.

„Šance, že Li-ion články vydrží 13 bez nabití, je minimální. S jistotou to nebudu vědět, dokud sem ta auta nedostaneme, pravděpodobnost, že tyto pakety budou mrtvé, je ale velmi malá,” říká Gruber. A nepřehání, nemá důvod, není to člověk bojující proti elektromobilům - právě naopak.

Případ tohoto nálezu je mimořádný a pro běžný život s elektrickým autem zdánlivě nedůležitý, tak jednoduché to ale není. Připomíná, že baterie totálně devastuje také věk, což Tesla nedávno „omylem” opomněla, když uváděla, kolik kilometrů lze s jedním paketem najet bez potřeby jeho výměny. I ježdění, a tedy dobíjení baterie ničí, pokud ale stihnete rychle najet statisíce kilometrů, mohou to baterie zvládnout snáz než 8 a více let existence s občasným ježděním. I takové případy jsme tu nakonec měli, mnohokrát.

Baterie je elektromobilu je zkrátka zboží s expirační lhůtou, která nastane relativně brzy - vzhledem k životnosti automobilu velmi brzy. Stává se normou, že baterie jsou zralé na ručník po 8 až 10 letech, i když je používáte minimálně. A případ oněch 13 let netknutých Tesel to dobře připomíná. Jim bude stačit dokonce tato doba úplného stání, aby měly svůj život za sebou. Že to je další smutná okolnost devastující optimistické vize o budoucnosti elektrických aut, asi nemusíme dodávat. Zvláště pak, když jsou ceny náhradních baterií takový průšvih.

Nález tří dodnes nových Tesel Roadster v opuštěných kontejnerech po 13 letech je zajímavý nejen sám o sobě. Auta budou s 99,9% pravděpodobností potřebovat úplně nové baterie, i když nikdy nejela. Ničí je totiž sám čas. Foto: Gruber Motor Company, tiskové materiály

