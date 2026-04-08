Nejabsurdnější motor koncernu VW po 10 letech trápení končí, snad to není naposledy, kdy Němci uznali chybu
včera | Petr Miler
Občas přijdou i dobré zprávy. Po 10 letech, po která jsme tvrdili, že to je omyl a slepá větev vývoje, dospěl i sám VW k závěru, že to je omyl a slepá větev vývoje. Od prvního momentu absurdní a zbytečný motor, který týral půl generace řidičů, to má spočítané.
Když vám řekneme, že si zítra můžete uříznout jednu nohu a dost tak ušetřit, protože vám bude místo dosavadního vybavení stačit polovina ponožek, asi 60 procent kalhot a vždy jen jedna bota, akorát nebudete moci normálně chodit, běhat a všude budete skákat po jedné, asi si zaklepete na čelo a oběma nohama postupně nás nakopete do zadku. A budeme tomu rozumět.
Přesto je třeba si říci, že nejde zase o tak špatný návrh. Polovina bot, to je slušná úspora. I vidina kalhot šitých z asi 60 procent materiálu je zajímavá vyhlídka. Ponožky už se tolik nerentují, ale zase vzhledem k jejich úplné zaměnitelnosti nepochybně vydrží přesně dvakrát tolik. Přesto takový obchod nikdo soudný nepřijme. Automobilky si ale před pár léty usmyslely, že ještě horší obchod bude skvělá věc. A čtyřválcové motory začaly vyměňovat za tříválce.
Když někdo vzal třeba atmosférický čtyřválec 1,6 a udělal z něj litrové turbo o třech „hrncích”, ještě jde hovořit přibližně o ekvivalentu výše popsaného. Dost jste ztratili, tříválcový motor nikdy nemůže být opravdu dobrý, je prstě inherentně vadný, ale je to aspoň velká změna, která přinese přinejmenším papírové benefity. To u koncernu VW byli kdysi „chytřejší”. Ti už motor 1,6 razantnímu downsizingu podrobili a udělali z něj čtyřválcové turbo 1,2 TSI, které jakž takž fungovalo. Tento motor ale vydržel v prodeji jen pár let, než by nahrazen tříválcovým 1,0 TSI. A hlava nám to nikdy nebrala, protože i papírové benefity byly zanedbatelné.
Jistěže 1,2 TSI nebyl žádný motor století, byl to ale kultivovaný, tichý, slušně výkonný a úsporný motor, který velmi dobře fungoval ve Fabii nebo v Rapidu. Prostě v menších autech. V Octavii nebo čemkoli větším už to byla trochu z nouze ctnost, ale dalo se to snést, nabídka někde začínat musí. Motor 1,0 TSI se často snést nedal a kdo říká opak, si jen namlouvá, že nenasypal peníze do nesmyslu.
Sám VW to udělal a kritizovali jsme to od první chvíle. Nedávalo to prostě smysl, bez 0,2 litru objemu a jednoho válce motor přišel o tolik, od kultivovanosti přes homogenní průběh výkonu až po spolehlivost, a to výměnou za nulový reálný přínos a 10 papírových g/CO2 na kilometr u papírový emisí. Deset gramů. Tohle byl jediný důvod, proč VW jen po pár letech prodeje poslal celý 1,2 TSI do háje krátce poté, co se jej zákazníci naučili akceptovat, a nahradil jej něčím, co už mnohými akceptovat nešlo - třeba my jsme se autům s 1,0 TSI vyhýbali jako čert kříži. V prvním testu tehdejší Octavie s tímto motorem sice kolega uznal, že tento motor je nejlepší tříválec, který kdy poznal. Jenže je to pořád jen tříválec.
„Na důvod tuto verzi milovat a z nějakého důvodu po ní toužit, jsem zatím nenarazil. Octavia a 1,0 TSI je sňatek z rozumu a nepochybuji o tom, že Škoda si je toho dobře vědoma - je z přijetí této varianty velmi nervózní, i když v nabídce Octavie malý benzinový motor nehraje a nemá hrát významnou roli,” pravil tehdy smířlivě kolega. I takové hodnocení brala tehdy škodovka nelibě, o 10 let později ale i ona pod taktovkou mateřského koncernu zavelela k rozvodu.
Jak uvádí al Volante, Volkswagen výrobu vozů s motorem 1,0 TSI ukončí bez obdobné náhrady, přičemž poslední vozy jím vybavené budou vyrobené do konce roku 2026. Poslední kapkou se stala nutnost plnění normy Euro 7, které je pro příliš nízkoobjemové přeplňované motory složité, nevalné přijetí ze strany zákazníků ale sepisovalo této jednotce parte už nějaký čas. V nejmenších modelech procházel, ty větší, jako je shodou okolností i Škoda Octavia, opustil už dřív.
Kritickým se stal rok 2024, kdy automobilka uvedla na trh verzi tohoto motoru s výkonem 115 koní a pro řadu majitelů se stal noční můrou. Nedostatečný výkon při středním a vysokém zatížení byl uživatelsky nepříjemný, zvýšený výkon znamenal také zvýšenou zátěž jednotky, která se projevovala ve snížení jeho spolehlivosti. Proto také větší modely opustil, nyní opouští všechny. A škoda ho nebude, byl to od začátku nesmysl, který vůbec neměl vzniknout.
I menší modely koncernu Volkswagen, nevyjímaje Škodu a Seat, se tak mají dočkat slabších verzí čtyřválce o objemu 1,5 litru, jehož výkon se bude pohybovat od 100 do 150 koní v závislosti na modelu a verzi. Čekat můžeme i mild-hybridní berličku, znovu hlavně pro minimalizaci papírové spotřeby a emisí CO2. Bude to slušná ironie osudu, když VW kdysi nebyl dobrý čtyřválec 1,2 TSI - z hlediska minimalizace udávané spotřeby a emisí by měl jistě větší potenciál. Ale musel skončit... pro nic.
VW tak nepřímo po 10 letech uznal chybu a vrátil se k tomu, co předtím odpískal. Doufejme, že jednoho dne, podobně zničehonic, odpíská i svou elektrickou mánii. Je to podobný nesmysl, podobné dosahování příliš malých - pokud vůbec nějakých - přínosů za cenu ohromných obětí, podobné poklonkování normám za jakoukoli cenu. Zákazníci na takový přístup zvědaví nebyli, nejsou a nebudou. A k ničemu jinému než k návratu k obchodní racionalitě nedají prostor.
Motor 1,0 TSI neměl nic vzniknout. Za všechny jeho problémy zmiňme zvýšené riziko předčasného zapalování směsi ve spalovací komoře, tzv. superklepání. Nežádoucí samovznícení vytváří tlaky, které ničí důležité komponenty motoru. Přesně to se u 1,0 TSI mimo jiné dělo a děje. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz
Zdroj: al Volante
