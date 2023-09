Nejen zima. Baterie elektromobilů ničí i teplo, ukazují data z reálného provozu, odchází pak podstatně dřív před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nová studie jen připomíná, jak složitý život s elektrickými auty je. A co všechno musíte dělat nebo nedělat, abyste zabránili jejich rychlé devastaci. Tohle je další z mnoha faktorů.

Co dělá určitý výrobek opravdu dobrým? Jde o velmi široce položenou otázku, troufneme si na ni ale odpovědět velmi úzce: To, že co nejlépe slouží on vám, aniž byste vy museli sloužit jemu a aniž byste se mu museli výrazně přizpůsobovat. Tohle platí prakticky o všem, od ručního mixéru až po mobilní telefon. Však k čemu je vám mixér, který dobře mixuje, ale myje se tak složitě, že u toho strávíte hodinu? Nebo k čemu je vám mobil, který má spoustu skvělých funkcí, ale naučit se ho ovládat je tak složité, že tím strávíte týdny a nikdy si na to zcela nezvyknete?

V principu stejné limity činí tak mizerným život s elektrickým autem. U spalovacího vozu jsme si všichni zvykli jako na normu, že jej necháte stát před domem, o nic se nestaráte, klidně po dvou týdnech netečnosti do něj sednete, nastartujete a jedete. Neřešíte, kolik benzinu vám ubylo při stání, neřešíte, kolik je ho ještě v nádrži, neřešíte, jaký mělo jeho stání dlouhodobý vliv na životnost jeho motoru. Je to úplně jedno - benzin nikam nezmizí a když není, tak ho doplníte za 2 minuty. A vliv takového odpočinku na dlouhodobou životnost auta? Ten je prakticky nulový, v garáži snad i pozitivní. Nic z toho u elektromobilu neplatí.

V případě takového auta se stáváte jeho otrokem, je jako onen mixer, který musíte hodinu mýt, nebo mobil, se kterým si nikdy zcela neporozumíte. Několik týdnů stání auto vybije, dobíjet ho chce složité plánování a když s ním nezacházíte „přesně podle síťového grafu”, bude se vám rozbíjet pod rukama ve své nejhodnotnější části. Baterii nemůžete „prostě nabít a prostě vybít”, protože nabíjení nad 80 % jí škodí a vybíjení pod 25 % také. Nemůžete ji nabíjet ani libovolnou rychlostí a jak se nyní ukazuje, ještě musíte zkoumat, jaké teplotě ji vystavujete. Že baterii škodí velká zima, to se ví, ono ji ale škodí i větší teplo. To abyste ji pomalu postavili vlastní dům s klimatizací, topení, „tím správným” dobíjením apod. Je to jedním slovem „opruz”. Přesně takový dojem ve vás chvilka života s elektromobilem „bez přípravy” zanechá.

Onen poslední aspekt potvrzuje nová studie firmy Recurrent, která potvrzuje zkušenost známou už ze světa mobilních telefonů, tedy že sluníčko a baterie si moc netykají. Není to samozřejmé, baterie v telefonu mají velmi nízkou kapacitu (třeba iPhone 14 Plus počítá s 16,7 Wh, u elektrických aut se bavíme o desítkách kWh), navíc baterky mobilů jsou relativně primitivní, zatímco ty v autech temperuje termální management baterií. Přesto je výsledek podobný.

Podle Recurrentu i tak vyšší teploty vedou k elektrochemickým reakcím uvnitř baterií, jenž urychlují degradaci. Zkoumána byla jednotlivá teplotní pásma, ve kterých bylo paketům přiděleno konkrétní skóre. Číselná hodnota pak odkazuje na procentuální míru původní kapacity. Firma do studie jako obvykle zařadila vozy Tesly, kterých bylo více než dvanáct a půl tisíce. To již není zanedbatelné množství a výsledky jsou pro ně tristní. Zatímco majitelé elektromobilů žijící v místech USA s mírnějším klimatem a menšími výkyvy teplot (přibližně o něco jižněji než ČR) mohou po dvou letech počítat se zachováním 95 procent původní kapacity, lidé žijící přibližně na úrovni jihu Itálie už jsou jen 92 procent.

Nezdá se to jako velký rozdíl, uvážíme-li ale, že baterie přestává být bezvadně použitelná mezi 70 a 80 % své kapacity (což je rozmezí, ke kterému se obvykle váže i záruka výrobce), pak jsou tři procentní body rozdílu (a 60 % navíc oproti lepšímu stavu) propastné. Navíc k němu dochází velmi rychle, jak už bylo naznačeno - zkoumané Tesly jsou z roku 2020 a získaná data se vážou k roku 2022. Bavíme se tedy jen o dvouletém provozu, s ohledem na cca osmiletou životnost baterie je to velký propad.

Recurrent dodává, že životnost lze prodloužit třeba parkováním vozu v garáži nebo alespoň ve stínu. Takové možnosti ovšem nemá každý. Radou nad zlato, ovšem v sarkastickém smyslu slova, je pak doporučení ponechávat baterii pouze na polovině její kapacity, to už jsme zase a začátku tohoto článku. Vše tak jen potvrzuje špatnou využitelnost elektromobilů a slova zmíněná v úvodu - jde o mizerný produkt, jehož krátko- i dlouhodobé použitelnosti musíte věnovat až příliš mnoho pozornosti. Dokud se to nezmění, bude mít problémy se prosadit bez ohledu na výši dotací či jiných snah ohnout vnímání reality.

Teplo bateriím ubližuje stejně jako zima, dopad teplejšího klimatu na jejich životnost je zřetelně drastický. Foto: Recurrent, tiskové materiály

Zdroj: Recurrent

