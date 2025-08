Nejnovější Bugatti nemá v interiéru jediný klasický reproduktor, přesto má hrát jako víno díky v autech nevídanému řešení

Petr Prokopec

A není to žádná zbytná exhibice technických schopností Bugatti, jakkoli i jako taková by byla zajímavá. Smyslem bylo ušetřit při konstrukci maximum hmotnosti, a přesto dosáhnout lepšího ozvučení než u Chironu. Mate Rimac přísahá, že to automobilka zvládla.