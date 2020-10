Nejrychlejší rodinné auto světa používá revoluční motor 2,0 s 600 koňmi, je to unikát dnes | Mirek Mazal

Neexistuje žádné jiné auto na světě mířící do sériové výroby, které by z tak malého motoru dolovalo tak vysoký výkon. Nová rodinná stíhačka ze Švédska ho ale má a je to fascinující stroj.

Vůz, který švédský výrobce supersportů Koenigsegg kvůli jeho koncepci s trochou nadsázky tituluje jako nejrychlejší rodinné auto planety, je doslova nacpaný fantastickou technikou. O zhmotnění jednoho vrcholů automobilového inženýrství by mohl hodiny vyprávět sám Christian von Koenigsegg, podle nějž s novým modelem Gemera vstupuje do jiné éry nejen jeho automobilka, ale i celý automobilový svět.

„Gemera zakládá zcela novou kategorii aut, ve které se výkony extrémních hypersportů setkávají s prostorným interiérem a povědomím o environmentalismu,“ uvedl ke švédské novince von Koenigsegg. Jednotlivá revoluční řešení tohoto vozu by šlo probírat dlouho, největší pozornost ale jednoznačně poutá inovativní dvoulitrový tříválec twin-turbo přezdívaný Tiny Friendly Giant (TFG).

Relativně malá a lehká, pouhých 70 kg vážící jednotka s jindy vysmívaným počtem válců ze sebe doluje 440 kW (600 koní) výkonu a 600 Nm točivého momentu, ovšem zdaleka to není výkon celé Gemery. Pod karbonovou schránkou opět u zadní nápravy pomáhají tři další elektromotory, které posunují celkový výkon pohonného systému na famózních 1 268 kW (1 724 koní) a 3 500 Nm. Ani vysoká pohotovostní hmotnost ve výši 1 890 kilogramů pak není překážkou zrychlení na 100 km/h za 1,9 sekundy, show končí až za hranicí 400 km/h.

Jasně nejvýkonnější motor svého certifikovaný pro silniční použití si vystačí se dvěma litry objemu a vrtáním 95 milimetrů vůči zdvihu 93,5 milimetrů. Ve srovnání s dříve používaným čtyřlitrovým V8 jsou válce novinky dokonce ještě větší a dobře snášejí omezovač u 8 500 ot./min s plnicím tlakem 29 PSI. Velké písty při těchto otáčkách kmitají rychlostí 26,5 metrů za sekundu, což je na úrovni techniky Formule 1.

K výjimečným parametrům spalovacímu motoru pomáhá také nahrazení klasického ovládání ventilů pneumatickým mechanismem. Stejnojmenná technologie dceřiné firmy Freevalve tak zajišťuje nezávislé časování fází sání či výfuku a slibuje vyvážený chod s delší životností ventilových sedel TFG. O správné řízení procesů řadového tříválce se stará elektronika, jejíž fungování určuje zvolený jízdní režim.

Svůj podíl na výsledku úspěchu má chytré nastavení dvou turbodmychadel spolupracujících s Freevalve. Z každého válce vedou dva výfuková kanály, pokaždé do jiného turbodmychadla. V nízkých otáčkách bývají otevírány ventily jdoucí jen do jednoho z nich, což zajišťuje dostatečný tlak spalin pro jeho práci. Po zvýšení otáček TFG je otevřen druhý výfukový ventil a do práce se zapojuje druhý okruh přeplňování. Výsledkem souhry novátorských řešení je točivý moment 400 Nm při 1 700 ot./ min a ve výsledku maximum 600 Nm. Dosud nikdy nedosažená čísla motoru této velikosti dělají z TFG nejvýkonnější silniční agregát vzhledem k počtu válců i jeho objemu.

Celkovou výbavu čtyř motorů doprovází automatické převodové ústrojí Koenigsegg Direct Drive alias KDD s jedním rychlostním stupněm. Soustavu KDD navrhnul osobně zakladatel značky Christian von Koenigsegg a patentovanou techniku spojil s karbonovou hřídelí HydraCoup, která spojuje TFG vzadu a KDD vepředu. Ta do určitých otáček pracuje jako násobič točivého momentu, jehož maximum na kolech dosahuje dosahuje hodnoty až 11 tisíc newtonmetrů.

Všechno tohle čtyřmístnému Mega-GT, jak Koenigsegg Gemeře říká, umožní drtit asfalt při mohutném zrychlení při cestě za maximální rychlostí na hranici 400 km/h. Na praxi si musíme počkat, na papíře je ale technické řešení celého vozu i jeho hlavního motoru skutečně unikátní a nikým jiným ani nepokoušené, natož pak reálně vyvinuté pro použití v běžném provozu.

Triky Koenigseggu umožnily Gemeru posadit na vrchol automobilového inženýrství, dvoulitr s 600 koňmi dnes nenabízí ani Mercedes, ten končí na 421 koních. Foto: Koenigsegg/Freevalve

Zdroj: Koenigsegg

Mirek Mazal