Němci odhalili detaily k novému řešení spalovacích motorů, má oddálit nástup elektromobilů 7.10.2020 | Petr Prokopec

Je kouzelné nejen tím, co dokáže, ale i tím, že je plně aplikovatelné i na existující, tedy již dávno vyvinuté motory. Jedním novým prvkem zvýší efektivitu o 10 procent a slibuje i jemnější chod.

Na počátku září jsme si mohli představit novou technologii německé společnosti Mahle. Ta se vydala po podobné cestě jako Mazda, která zatím jako jediná uspěla u produkčních vozů s homogenním spalováním. Dosáhla toho za pomoci rozdělení směsi paliva na chudší a bohatší oblast, přičemž druhá zmíněná je vždy na úvod zapálena klasickou svíčkou. Dojde tak na zvýšení tlaku, jenž způsobí samovznícení směsi chudší. Japonci tím dosáhli mnohem vyšší efektivity agregátu, jejich „diesel na benzin“ tak má nižší spotřebu a emise než klasický dvoulitr.

Mahle pro změnu sáhlo po předkomoře, do které je vstříknuto 5 % paliva. Vzniklá směs je následně zapálena svíčkou a přes několik otvorů přepuštěna do hlavní spalovací komory. To v ní zvyšuje tlak, ovšem nikoliv až na úroveň samovznícení. Zapálení zbývajících 95 procent paliva má na starosti ona hořící směs z předkomory. Spalovací proces je tím urychlen, neboť směs není zapálena pouze poblíž svíčky jako u klasických motorů, nýbrž na několika místech současně.

Mahle vyvinulo hned se dvě verze systému, aktivní a pasivní. Rozdíl je v počtu vstřikovačů paliva, neboť první počítá se dvěma, kdy jeden je určen pro předkomoru a druhý pro hlavní spalovací komoru. Právě tato technologie má blíže k motoru Mazdy, pracovat totiž může s extrémně vysokým kompresním poměrem. Zároveň se vyznačuje více než 42% termální účinností a prakticky nulovými emisemi NOx.

Pro automobilový svět jako takový je nicméně v této chvíli podstatnější pasivní systém, který si vystačí pouze s jedním vstřikovačem a k zásobování předkomory využívá běžné vstřikování. Tato technologie totiž dle společnosti Mahle může být využita u již existujících jednotek a může tak napomoci jejich efektivitě. Vyžaduje přitom pouze minimální úpravu spočívající v namontováním zmíněné předkomory, jejíž součástí není jen vstřikovač, ale dodatečná svíčka.

Tímto způsobem Mahle během testů dosáhlo redukce spotřeby paliva a emisí CO2 o 10 %, stejně jako jemnějšího chodu motoru. Nyní tak Němci po takřka desetiletém vývoji pracují na prototypu pohonné jednotky, která by sloužila k lepšímu pochopení technologie, jíž hodlají nabídnout nejen domácím automobilkám. Vzorový agregát nespecifikovaného objemu by přitom měl produkovat 107 až 160 koní.

Jako první tuto technologii mimo Formuli 1 využije Maserati, které danou technologii užívá u nového motoru Nettuno V6. Italové si nicméně systém vyvinuli sami, byť na základě poznatků sesterského Ferrari. Právě pro monoposty Scuderie Mahle systém MJI již několik let vyrábí.

Mahle po úspěších ve Formuli 1 přináší technologii efektivnějšího spalování do světa produkčních aut. Pasivní systém MJI přitom může být použit u již existujících motorů, při minimálním množství změn. Foto: Mahle

Zdroj: Mahle

