Němci odhalili revoluční baterii. Dobije se za 90 sekund, ani ta ale elektromobily nespasí

/ Foto: Mahle Powertrain

Politiky kýžený úplný přechod na elektromobilitu provází tolik problémů, že je v nastaveném časovém horizontu neuskutečnitelný, i kdyby cokoli. Možná převratné nové baterie to jen připomínají.

Proti elektromobilitě nejsme zaujatí, jsme jen zdravě skeptičtí a odmítáme snahy nařizovat tento druh pohonu jako jedinou alternativu všem. Elektřina má nepochybně své místo v mixu řešení, která dnes mohou pohyb automobilů zajišťovat, je ale naprosto bláhové si myslet, že může prakticky rozumně a ekonomicky i ekologicky efektivně sloužit všem. Automobil je dnes v Evropě používán miliony lidí k milionům různých účelů a některé s pomocí elektrického pohonu rozumně obsloužit nesvede.

Limitem jsou hlavně akumulátory, které jsou velké a těžké vzhledem k tomu, kolik energie uloží, beztak se dlouho dobíjí, jsou drahé a po jednotkách let jsou nezřídka na odpis. Vyřešit všechny tyto problémy jedním vrzem není reálné a je otázkou, jestli je vůbec někdy vyřešit půjde. Může se podařit je zlevnit, pak ale budou pořád platit zbylé problémy. Může se podařit je učinit menšími a lehčími, to ale neznamená, že budou také levné. A může se podařit je učinit rychleji dobíjitelnými, ani to ovšem nemusí současně řešit zbylé potíže.

Minimálně poslední jmenovanou (a částečně i velikost a hmotnost) má řešit potenciálně převratná novinka firem Mahle Powertrain a Allotrope Energy. Jde o Lithium-karbonový akumulátor, který má nabídnout vyšší energetickou hustotu, nepoužívat vzácné kovy (nevíme, co pak znamená značka Lithia v označení, ale to teď nechme stranou) a především se má umět nabít za pouhou minutu a půl.

Baterie nové konstrukce to dokáže díky tomu, že je velmi teplotně stabilní, a to prý tak moc, že superrychlé dobíjení zvládne dokonce bez externích chladících systémů. Má také pomaleji degradovat, odolat až 100 tisícům dobíjecích cyklů a být snáze recyklovatelná. Mahle neuvádí, kdy by se mohla dostat do prodeje a kolik by mohla stát, i tak to všechno příliš dobře na to, aby to byla pravda. Řekněme ale, že vše je tak, jak autoři tvrdí. Dostalo by ovšem byť takové, nepochybně extrémně dobré řešení elektromobily na úroveň aut se spalovacími motory? Ani omylem.

Mike Bassett, šéf vývoje u Mahle Powertrain k věci říká: „Obava z dojezdu je často citována jako hlavní překážka pro přijetí elektrických aut. Ale když baterie bude moci být dobita stejně rychle jako zabere tankování paliva u konvenčního auta se spalovacím motorem, velká část této obavy zmizí,” míní Bassett. Je to nepochybně pravda a kdyby Mahle tuhle věc dostalo na trh, i kdyby za 10 let, bude to jistě znamenat obrovský posun. Spásu ale nikoli.

Je třeba si uvědomit, že teoretická možnost baterii dobít je jedna věc a praktické uskutečnění takového dobití úplně jiná. Jednak se musíme obecně ptát, kde chce kdo za současného vyřazování jaderných i tepelných elektráren z provozu v Evropě vzít elektřinu pro pohon stovek milionů aut. Ale i kdyby ji někde vzal, klíčový problém je ještě jinde. Říká si elektrický výkon.

Lidem - a to i mnohým, kteří mají k technickým oborům velmi blízko - nedochází, jak ohromným zdrojem energie fosilní paliva jsou. Nedávno jsme počítali, že když budeme kalkulovat s 40% efektivitou dieselového motoru, skrývá se v 1 litru nafty ekvivalent asi 3,9 kWh elektrické energie v akumulátorech. Jinými slovy, v obyčejném autě s 50litrovou nádrží nafty (může být mávnutím proutku 100litrová s téměř nulovými vícenáklady, ale to nechme dnes být) se skrývá ekvivalent 195kWh akumulátoru.

Takový ani pro osobní auta neexistuje, vážil by snad přes tunu, připusťme ale, že Mahle vyrovná hru a 195kW akumulátor pro osobní auta o snesitelné velikosti a hmotnosti vyrobí. A že jej skutečně půjde za 90 sekund dobít. Pro takovou operaci by ale i při 90% efektivitě dobíjení potřeboval elektrický výkon 8,66 MW. Ale dobře, nebuďme troškaři, tři minuty stačí - pořád je to 4,33 MW. A tak ne, 25litrová nádrž bude dost, 2,16 MW... To jsou všechno absurdní čísla, takový elektrický výkon nebude v dobíjecí stanici nikdy a nikde. A kdyby ano, dobití jedné e-Octavie vezme proud celému městu.

Mnohatisícová obec, ve které žiji, má k dispozici čtyři 400kVA trafa, 1,6 MW tedy živí celé město a okolní vesnice a ještě jsou někdy s proudem problémy. Jak na takovém místě chcete byť za 10 let něco takhle rychle dobíjet? Je to naprosto neuskutečnitelné.

Bohužel pro odpůrce spalovacích motorů je to tak, že fosilní paliva jsou obrovskou zásobárnou energie, kterou lze snadno vyrábět, přemísťovat i skladovat. Když si u dálniční čerpačky 8 lidí najednou u stojanů doplňuje své Octavie TDI naftou rychlostí 3 minuty na nádrž (50 l), znamená to, že takto čerpají energii ekvivalentem dobíjení výkonem 31 200 kW, přes 31 MW. Z jedné benzinky, jen tak. To je čtvrtina výkonu celé elektrárny v Malešicích, na nabíjení 8 aut...

Nedivte se tedy, když říkáme, že je v dohledné době naprosto nemožné, aby možnosti spalovacích aut byly vyrovnány těmi elektrickými. Fyzika je nelítostná. Jistě, každý nepotřebuje plnou nádrž za 3 minuty a hned pádit další stovky kilometrů, mnohým budou stačit možnosti běžného dobíjení, kterému se dnes říká rychlé. V pořádku, těm, kteří potřebují více, ale prosím elektrická auta nenuťte. Nepředstavují pro ně řešení a nebudou je představovat ani kdyby Mahle dostalo do prodeje skoro dokonalé baterky, které právě představilo.

Nové baterie firem Mahle Powertrain a Allotrope Energy jsou potenciálně revoluční zásobárnou energie pro auta, ani kdyby ale fungovaly přesně tak, jak autoř naznačují, nejsou pro elektromobily univerzální spásou. Foto: Mahle Powertrain

Zdroj: Mahle Powertrain

Petr Miler