Němci ukázali revoluční motor, řeší jeden z největších problémů moderních aut před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mahle

Ať už věříte kterékoli budoucnosti automobilismu, je krajně nepravděpodobné, že by se pohon jakkoli moderních aut zcela obešel bez motorů hnaných elektřinou. Právě ty mají problém s použitím vzácných kovů, který řeší tato německá novinka.

O špinavých tajemstvích elektrických aut už jsme se zmiňovali nejednou, a tak vám možná neuniklo, že vozy osazené elektrickým pohonem nejsou až tak čisté, jak tvrdí jejich zastánci. Dáno je to zejména energeticky náročnou výrobou a používáním vzácných kovů, které někde musí být vytěženy a zpracovány. Co však oči aktivistů nevidí, to je ani netrápí.

Vzácné kovy přitom nejsou třeba pouze na baterie, dysprosium a terbium se užívají také při výrobě elektromotorů, které si nenachází cestu jen do elektrických ale i hybridních a mild-hybridních aut. S tím ale dost možná v brzké době bude konec. Společnost Mahle totiž představila novou pohonnou jednotku, která se obejde zcela bez magnetu, a tedy vzácných kovů, díky čemuž je k životnímu prostředí ohleduplná více než jiné. A nikoliv pouze to, radost z ní mohou mít i její uživatelé, neboť snižuje riziko vysokých servisních nákladů.

Mahle totiž dosáhlo bezkontaktního přenosu elektrického napětí mezi rotujícími a statickými částmi motoru. Zároveň se u něj chlubí i 95procentní efektivitou, a to během prakticky všech operací. Dosud přitom taková úroveň byla spojena pouze s monoposty Formule E. A snad nejpůsobivější je možnost značné flexibility - nový motor může pohánět kde co od malých městských aut až po velké náklaďáky. To pochopitelně dále snižuje náklady na výrobu.

„Náš bezmagnetový motor může být zcela jistě brán jako průlomový, protože nabízí řadu výhod, jenž dosud ještě nebyly spojeny v jeden produkt tohoto typu. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout výjimečnou efektivitu za nepoměrně nízké náklady,“ říká k novince Martin Berger, viceprezident Mahle pro výzkum a vývoj. Přitom dodává, že motor samozřejmě magnetické pole vytváří, ovšem za pomoci cívek.

My pak už jen doplníme, že souběžně s novým motorem začíná klesat závislost řady států zejména na Číně, kde se zpracovává většina vzácných kovů, protože země si zrovna v tomto ohledu hlavu s ochrannou životního prostředí neláme. Veškeré chemické procesy tak v jejím případě vycházely levněji. S tím může být alespoň částečně konec, byť zatím není jasné, kdy se bezmagnetové motory objeví ve výrobě, o tom se Mahle nezmiňuje.

Mahle se chlubí novým bezmagnetovým motorem, který šetří životní prostředí a potenciálně i vaši peněženku. Kromě toho může zredukovat závislost zbytku světa na Číně. Foto: Mahle

Zdroj: Mahle

Petr Prokopec