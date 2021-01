Němci vyvinuli nové řešení brzd, hmotnost a peníze šetří i u nejnovější Škody

Petr Prokopec

Auta se posouvají stále dál, a to i v oblastech, které na první pohled nejsou vidět. Fungování brzd se může zdát dávno vyřešenou a prakticky neměnnou věcí, ale to je omyl, i to se stává více elektronickým a méně mechanickým.