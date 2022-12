Němci vyzkoušeli nové řešení pohonu aut a došli k jasným závěrům, pro elektromobily jsou to špatné zprávy před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Zejména příznivci elektrických aut a jejich nařizování říkají, že jde o nebezpečnou alternativu, která bude mít za následek jen více škodlivých emisí. Test autoklubu ADAC ale dokázal pravý opak. A dodává, že další vývoj by přinesl ještě větší zlepšení.

Klimatický alarmismus je tu s námi totiž již více než 50 let, ostatně i letos jsme byli svědky řady dramatických prohlášení o tom, co nám hrozí, když se nestane to a nebo ono. Názor na to, zda jde o seriózní závěr debat konfrontujících různé názory o možných příčinách a následcích, si udělejte sami, většina politiků si ho ale už dávno udělala sama. A pustila se do řady divokých akcí.

Jedou z takových je snaha zakázat spalovací auta a upřednostnit elektromobily. Ty se tak od roku 2035 mají stát jediným typem dopravních prostředků, který legálně zůstane v prodeji, což nám přijde naprosto absurdní. A i kdybychom připustili, že řešení osobní automobilové dopravy má vůbec možnost něco podstatného změnit, čemuž data nenasvědčují, proč tedy nezačít něco dělat hned? A to i s auty, která jsou - a dlouho ještě budou - dávno v provozu?

Nacházíme se v situaci, kdy alternativní řešení existují, nejsou tak složitá a mohou dovolit zapojení veškerého automobilového parku. Jedno z nich dosud zůstávalo na okraji pozornosti, nyní se o něm ale mluví stále více. Jde o syntetická paliva, která by pro životní prostředí udělaly daleko více než studenti stávkující za klima. Nejnověji se za jejich širší adopci postavil německý autoklub ADAC, který otestoval hned několik jeho druhů u benzinových i dieselových aut. A dosáhl pozitivních výsledků, třebaže fandové elektromobilů je předem odsoudili jako zdroj většího množství škodlivých emisí, než je tomu v případě fosilních paliv. Realitou je opak, emise NOx klesly o 40 procent, zatímco u hydrokarbonátů došlo na 25procentní snížení. A nově vypouštěné emise CO2 se mohou limitně blížit nule, záleží na způsobu výroby.

„Naše výsledky dokazují, že dále optimalizovaná e-paliva mají potenciál snížit emise CO2. Navíc není třeba čekat na to, až se obmění veškerá flotila, aby se tak stalo,“ uvedl technický prezident autoklubu Karsten Schulze. Dle něj přitom již stávající syntetická paliva dosahují výborné kvality, ovšem aby přínos byl co největší, je potřeba optimalizovat kompletně celý ekosystém.

ADAC tedy navrhuje, aby v místech s vysokým zastoupením solárních či větrných elektráren došlo na výstavbu továren na e-paliva, neboť tím bude zmíněna energetická náročnost jejich výroby. Zároveň je pak třeba, aby se probrali politici, kteří začnou syntetické palivo podporovat - ať už slovně nebo skrze rozličné technické mechanismy. Zapojit se ovšem musí i výrobci aut.

Zatímco v případě syntetického benzinu totiž není u motorů třeba žádných úprav, dieselové jednotky vyžadují úpravy, zejména ty starší. To všechno je ale řešitelné, stoprocentní přechod na elektromobilitu považujeme za technicky i ekonomicky neřešitelný, alespoň v jeho plošnosti, kterou nám zejména EU maluje.

Zas a znovu je tak třeba zmínit, že politici by měli vyžadovat výsledek, nikoli diktovat cestu, po jaké kráčet. Nic takového se ale neděje, EU dnes s většinou automobilek jede na jí zvoleném mrtvém koni a čeká, až začne cválat. Nezačne. Je nejvyšší čas, aby EU sesedla dříve, než jí nezbude než tvrdit, že mrtvý kůň (tedy individuální doprava nedostupná pro většinu lidí) byl od samého počátku jejím cílem. K tomu bohužel zatím vše spěje.

ADAC mimo jiné otestoval Volkswagen Golf 2,0 TSI vyrobený v letošním roce (první fotografie). Při spalování syntetického paliva přitom emise NOx klesly o 40 procent, zatímco u hydrokarbonátů došlo na 25procentní snížení. Je to tedy pravý opak toho, co příznivci elektromobilů hlásali. Emise CO2 jsou logicky úměrné způsobu výroby a mohou být minimální. Politická podpora e-paliva však v Německu, stejně jako v mnoha dalších evropských zemích, chybí. Foto: ADAC Presse

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.