Němečtí vědci se postavili za nové řešení pohonu aut, je nakonec čistší než elektřina | Petr Prokopec

EU hoří jen pro elektrickou mobilitu, proti jejímu tlaku se ale vzdouvá stále vetší odpor. Nejnověji se jí postavilo 75 předních německých vědců, ti místo elektřiny preferují jiné novum - e-paliva.

Pokud chcete postavit dům, nezačínáte tím, že si vyberete vázy do poliček. I to je samozřejmě potřeba, čas na to přichází až ve chvíli, kdy ony poličky máte našroubované. Nikoliv však předtím, než vůbec vyhloubíte základy a postavíte celý dům. V takovém případě by totiž ony vázy představovaly spíše problém než potěchu, neboť je musíte někde uskladnit. Navíc, pokud nejde o vzácné umělecké kousky, může se stát, že peníze za ně jste vyhodili zbytečně. Než totiž onen dům postavíte, změní se moderní trendy a letité vázičky vám budou zcela k ničemu.

Přesunout se můžeme do automobilové branže, kde oněmi vázičkami jsou elektromobily. Spojené jsou s nimi totiž politické i aktivistické snahy, jež mají za cíl ochranu klimatu. Pokud by přišly ve správné chvíli, pak skutečně mohou životnímu prostředí pomoci. Nicméně ona správná chvíle nepřichází nyní, kdy pojmou energii maximálně na pár stovek kilometrů. Zvláště když ona elektřina zdaleka nepochází z obnovitelných zdrojů. A to ani nemluvíme o následcích jejich výroby.

Co to znamená v praxi? Skutečně tolik, že veškeré aktivistické a politické snahy aktuálně vychází zcela vniveč. Tvrdí to skupina německých vědců a expertů v čele s profesorem Thomasem Willnerem z Hamburské univerzity pokročilých věd. Ten již sepsal otevřený dopis tamní vládě, ve kterém uvádí, že pokud vývoj bude pokračovat aktuálním tempem a směrem, do roku 2030 se nestane víceméně nic, co by životní prostředí jakkoli pomohlo. Stojí za tím právě sázka pouze na elektrifikaci, kvůli níž se upozaďují další řešení.

Je jasné, že fanouškům elektrických aut se slova profesora Willnera líbit nebudou a Elon Musk jej označí za zabedněnce. Nicméně německý profesor není ve svém názoru osamocen, jeho dopis podepsalo dalších 74 vědeckých kapacit. A kromě toho je tu nyní až přelomové rozhodnutí spolkového soudu v Karlsruhe. Podle něj nelze dosahovat pozitivních výsledků na úkor budoucích generací.

Soudci poukazovali zejména na emisní zátěž, s níž elektromobily přijíždí na silnice. Začíná to u lithia, jehož značná část se těží v Chile. Továrny na jeho zpracování se ovšem nachází hlavně v Číně. Výrobu akumulátorů pak mají pod palcem hlavně korejské firmy. A aby toho nebylo málo, továrny na výrobu elektromobilů jsou zatím pouze někde. Znamená to tedy, že než dorazí vámi vysněný elektromobil do vaší garáže, má za sebou cestu okolo Země na námořních lodích.

Něco takového rozhodně nelze považovat za ekologický přístup, a právě proto se začíná stále více mluvit o syntetických či e-palivech. Ani ta pochopitelně nejsou zcela čistá, zvláště proto, že na jejich výrobu je třeba chemický proces, při kterém se spotřebuje 6- až 8krát více energie, než je následně v palivu uskladněno. Jenže nepotřebujete investovat do vývoje a výroby nových aut, baterií, infrastruktury a dalších nezbytností, což je též ohromnou ekologickou zátěží. Navíc e-paliva lze vyrobit v místech, kde vzniknou s minimálními emisemi - třeba v Patagonii, kde fouká vítr čtyřikrát silněji než ve zbytku světa a daří se zde větrným elektrárnám, z nichž veškerý proud nelze efektivně exportovat. E-paliva ano.

Ano, stejně jako v případě vzácných kovů zde máme nutný námořní transport, jde ovšem o menší počet cest, než je tomu u elektromobilů. A co je podstatné, e-paliva mohou veškeré problémy řešit prakticky okamžitě - pohánět mohou víceméně veškerý dosavadní vyrobený vozový park, jenž čítá zhruba 1,5 miliardy aut na celém světě.

E-palivo navíc nemusí sloužit jen pozemské dopravě, ale rovněž i té námořní či letecké. Suma sumárum tu tedy v podstatě máme nejlepší možné řešení, které navíc v lidech nevzbudí žádný odpor. I nadále budou moci užívat svůj stávající dopravní prostředek, jen budou emitovat o 85 procent méně CO2. Z toho důvodu ostatně od roku 2025 přesedlá na e-paliva kompletně celá Formule 1. Porsche pak chce být ještě rychlejší a v případě šampionátu Exxon Mobil Supercup přehodí výhybku již v příštím roce.

Automobilka z Zuffenhausenu aktuálně je asi největším propagátorem e-paliva, což má své opodstatnění. Stejně jako v případě elektromobility v tuto chvíli jde o záležitost spíše pro bohaté. Pokud se nicméně rozjede výroba v masovém měřítku, ceny pochopitelně půjdou dolů. A v tomto případě je to stoprocentní, na rozdíl od elektromobilů, kde výrobcům začínají docházet právě ony vzácné kovy. A kde poptávka překonává nabídku, tam se logicky nikdy nezlevňuje, spíše naopak.

Doufejme tedy, že Willner bude při svém přednesu na půdě německého parlamentu přesvědčivý. Pokud ovšem naši sousedé budou i nadále prosazovat elektromobilitu jako jediný možný pohon budoucnosti, pak kvůli faktorům s tím spojený vyčerpají veškerý svůj CO2-rozpočet již v roce 2028. Tedy o dva roky dříve, než se řada výrobců dle svých slov uchýlí k elektromobilitě, tedy alespoň podle svých slov - realita bude složitější.

Asi největším propagátorem syntetických paliv je v současnosti Porsche. Značka z Zuffenhausenu dokonce již rozjela ve spolupráci se Siemensem pilotní projekt na jejich výrobu v Chile, kde využívá větrné elektřiny. Foto: Porsche

