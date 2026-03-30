Nissan zkouší napravit otylost elektrických aut nápadem, který vypadá jako komplikovaný a drahý nesmysl

včera | Petr Prokopec
Základní konstrukce elektromobilů se v posledních letech vyvíjí jedním směrem. Obvykle je tedy možné počítat s jedním či dvěma motory na nápravě, případně s vícero jednotkami, kdy každá má na povel jedno kolo. Bateriové pakety jsou pak instalovány pevně mezi nápravy do podlahy, protože v podstatě neexistuje jiné místo, kam by se tak velká a těžká věc smysluplně vešla. A aspoň tak snižují těžiště.
Nissan, který má za sebou v posledních letech mnohá chybná rozhodnutí, která firmu přivedla do obrovských ztrát, se ovšem rozhodl jít proti proudu. Tedy minimálně na základě patentu, který objevili kolegové z Car Buzzu. Z nákresů i doprovodných komentářů totiž vyplývá, že japonská automobilka pracuje na aktivních úchytech baterií, které by umožnily paketu kontrolovaný pohyb dopředu či dozadu, stejně jako do stran. Což má vést k lepším jízdním vlastnostem a ovladatelnosti.
Po stránce teoretické je vše v pořádku. Bateriový paket by totiž měl být vsazen do obalu, který bude ke skeletu vozu přichycen skrze aktivní mechanismus. Právě ten se bude starat o jeho pohyb, přičemž o řízení systému se postará kontrolní jednotka zásobovaná veškerými potřebnými daty poskytnutými všemožnými myslitelnými senzory a kamerami. Ty budou monitorovat třeba úhel natočení volantu, míru sešlápnutí plynového pedálu, intenzitu brzdění i okolí vozu.
Systém by tedy měl chápat, v jakém prostředí se vůz nachází a jak s ním vy zacházíte. Podle toho pak rozhodne, jakým způsobem upravit rozložení hmotnosti - tedy jakým směrem bateriový paket posunout. Patent přitom zmiňuje i uživatelské rozhraní, pročež se dá předpokládat, že řidič dostane k dispozici volič jízdních režimů, které budou rychlost a intenzitu posunu ovlivňovat.
Navzdory tomu si nemyslíme, že by Nissan kráčel správným směrem. Pokud totiž nedojde na zafixování baterií, sníží se tuhost takového auta. Samotné pakety váží stovky kil, což znamená, že aktivní mechanismus s nimi pohybující bude muset být patřičně výkonný. To ale povede k jeho nemalé spotřebě energie, o kterou vám následně klesne dojezd. Ten ostatně bude omezený i proto, že část podlahy vozu si pro sebe zabere prostor určený k posuvu baterií.
Zmínit musíme rovněž složitost systému, který tak bude přihazovat dodatečná kila na palubu, je dalším prvkem, který se může pokazit. A nejen to, zasadí se také o růst ceny. Otázkou navíc je, co přijde ve chvíli, kdy se porouchá byť jen jeden senzor. V takovém případě totiž aktivní mechanismus nebude moci správně fungovat, jízdu tak může dokonce zhoršit. Japonci by tak celou myšlenku měli ještě přehodnotit, ale to je jen náš skromný tip.
Japonci chtějí nadělit elektrický pohon příštímu GT-R, i proto vlastně aktivní úchyty baterií zapadají do vcelku krásného teoretického puzzle. Jenže praktická rovina už tak pozitivně nevyznívá. Foto: USPTO, CC0 Public Domain
Zdroj: Car Buzz
