Nová elektrická platforma VW od začátku počítá s tím, že může použít i spalovací motor

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen o tom dosud nemluvil, zřejmě to pro něj není populární téma. Ale s tím, jak se jeho údajně čistě elektrická platforma blíží svému prvnímu komerčnímu využití, se ven derou konkrétní technické detaily. A kalkulování s nasazením vnitřního spalování patří mezi ně.

Víte, co znamená Volkswagen SSP? Je to Skrytě Spalovací Platforma, jak se nyní ukazuje. Berte to s humorem, je to ale výmluvnější spojení než oficiální označení Scalable Systems Platform, pod kterým si lze představit absolutně cokoli.

Jak si všiml náš rumunský kolega Adrian Padeanu, který aktuálně píše pro Motor1, i když je SSP prezentována samotným VW jako čistě elektrický nástupce všech současných spalovacích platforem koncernu i elektrické MEB, realita je trochu jiná. Už pár let vyvíjená novinka totiž od samého počátku konstrukčně počítá také s použitím spalovacího motoru. Automobilka o tom dosud neztratila slova.

Je to trochu jiné řešení než u Mercedesu, který z poněkud nešťastného nového CLA udělal na poslední chvíli také spalovací auto. V jeho případě lze vůz tak trochu doplnil spalovacím pohonem jedné osy a mít buď spalovací předokolku nebo hybridní čtyřkolku, VW podle všeho v tuto chvíli počítá pouze s tím, že by spalovací motor sloužil jako generátor elektřiny. Tohle řešení nedávno ukázal v novém modelu ID.Era, který zjevně nemusí být posledním takto pojatým vozem.

Samozřejmě, spalovací motor v roli range extenderu pořád není tím, co by příznivci tohoto pohonu uvítali s nadšením, jednak je to ale lepší než nic. A jednak to dává prostor k další evoluci. Připomeňme, že zmíněný Mercedes CLA vůbec neměl být spalovací. A je. Takový Fiat 500 byl dokonce léta jen elektromobil. A teď je to také spalovací auto. Stejně tak SSP měla být jen elektrická a zjevně není. Nevíme, jak moc složité či technicky možné by bylo nechat spalovací motor pohánět přímo kola, pokud se ale jednou spalovací motor na palubu dostane, automobilka bude hledat cesty, jak to umožnit. Neboť je to prostě v adekvátních případech nejefektivnější způsob jeho zapojení, jak zjistil třeba Lotus.

Sám VW jako značka se sice dnes ústy svého naprosto dogmatického šéfa tváří, že se něčemu takovému bude vyhýbat jako čert kříže, ale to optikou budoucích možností neznamená vůbec nic. Schäfer není diamant, ve své roli nebude věčně, ostatně jeho současný odpor může mít hodně společného s tím, že jakmile do arény hodíte spalovací motor, skoro nikdo najednou nechce nic jiného. A je to logické. Lidé, kteří by se s námi hádali i o tom, že jedna krát jedna je jedna, s tím budou zarytě nesouhlasit, ale jsme přesvědčeni, že se v tuto chvíli nacházíme uprostřed jakési opětovné evoluce se stejným koncem, který už jednou přišel.

Však všichni nejprve křičeli: „Všechno jen na elektřinu!” V posledních měsících najednou skoro všichni znovu mluví o spalovacích range extenderech, které byly ještě před rokem považovány za nesmysl. A ti, kteří je dříve nabídli (díváme se na tebe, BMW), s nimi sice v mezičase skončili, ale stejně je vyvíjejí zas. Nyní firmy jako zmíněný Lotus posílají výkon těchto spalovacích motorů znovu přímo na kola a jednou někdo přijde se skvělým nápadem: „Co to zkusit bez baterek a elektromotoru? Auto pojede i bez toho, bude o stovky kg lehčí, o stovky tisíc levnější, o 80 procent méně komplikované a jeho životnost bude o stovky procent delší.” To bude idea...

Humor stranou: Pokud neuvažujete dogmaticky a přemýšlíte, musíte uznat, že každé technické řešení je samozřejmě kompromis. Je jím elektrický pohon a je jím nepochybně i ten spalovací. To, proč „zpochybňujeme elektrickou revoluci”, není dogmatické ani trochu, není to žádný předsudek ani zarytý odpor, je to jen a pouze racionální postoj - jsme přesvědčení, že za současných technických možností i alternativ, které jsou v jakkoli zřejmém dohledu, je spalovací pohon pořád jasně nejlepším kompromisem mezi cenou, použitelností, životností, dlouhodobými náklady apod. A z toho nakonec pramení i jeho ekologická efektivita.

A automobilky na to prostě postupně přicházejí, i když nechtějí. Názorů můžete mít, kolik chcete, emotivně můžete na věci hledět jakkoli, ale technická realita je jen jedna. V některých případech může být oním ideálem i elektrický pohon, proč by ne, ale nebude to ani zdaleka dominantní část možných aplikací. „Někteří to vědí a další to zjistěj,” řekla by k tomu Ewa Farna. VW je někde na půli cesty a nedivíme se tomu, že se posunul. Zaráží nás spíš, že mu všechno trvá tak dlouho a musí jít o tak bolavý proces.

Vidíte ho? Má tam místo. I u platformy SSP se počítá se spalovacím motorem, zatím výhradně jako s range extenderem. Nedivili bychom se, kdyby jeho role v rámci tohoto řešení výhledově jen nabývala na významu. Foto: Volkswagen

Petr Miler

