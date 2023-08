Nová síť údajně rychlých dobíječek „superaliance výrobců” je vedle čerpacích stanic jen vtip, neřeší vůbec nic před 8 hodinami | Petr Miler

Jen neznalost základů fyziky může někomu dovolit obdivovat ohlášené parametry nové sítě dobíjecích stanic tzv. superaliance sedmi výrobců jako něco převratného. Je to jen špatný vtip.

Můžeme to v různých článcích všemožně opisovat jinými slovy, podstata celého problému je ale nakonec prostá. Dokud elektrická auta nenabídnou přinejmenším to samé, co nabízí ta spalovací, a to za srovnatelné ceny z pohledu dlouhodobého vlastnictví, nemá smysl se o ničem hlouběji bavit. V takové chvíli nemají šanci se na trhu prosadit jinak než za cenu jeho ohýbání, což se strůjcům takových mechanismů v té či oné formě jednoho dne vrátí jako bumerang.

Je jen hrubým mlácením do zavřených dveří pokoušet se tento axiom popřít. A elektrická auta se těm spalovacím opravdu nevyrovnají, zejména pak kvůli limitům svých akumulátorů. Ty je činí příliš těžkými, příliš drahými, příliš špatně použitelnými a dávají jim příliš krátkou životnost. Taková kombinace vlastností je jednoznačně odsouvá na druhou kolej.

Hmotnost, cenu i životnost resp. dlouhodobé náklady vlastnictví dnes necháme být a podíváme se pouze na onu použitelnost. Ta je tristní zejména kvůli malé kapacitě akumulátorů resp. jejich malé energetické hustotě. S tou nic neuděláte, protože kdybyste chtěli nahradit byť jen 55litrovou nádrž nafty, potřebujete asi 215kWh akumulátory, které budou tak velké a těžké, že s nimi adekvátní auto vůbec nepůjde osadit. Takže kapacitou baterek to nepůjde, co tedy zrychlit dobíjení? O to se mnozí snaží, nejnovější avízo údajného úspěchu nově zformované aliance sedmi automobilek na tomto poli ale ukazuje, jak daleko jsme od stavu, který by jen vyrovnal současné možnosti spalovacích aut.

Je totiž třeba si uvědomit, že energetická hustota benzinu a zejména nafty je enormní a možnosti jejich přenositelnosti téměř neomezené. Svůj význam fosilní paliva nezískala náhodou, jsou to právě tyto jejich vlastnosti, kterými strčila do kapsy všechno ostatní. I primitivní vesnická čerpací stanice s jedním stojanem, který je schopen dostat do nádrže oněch 55 litrů nafty během 3 minut, tak strčí do kapsy všechny nejlepší nabíječky světa.

Počítejte s námi - pokud budeme konzervativně počítat s tím, že dieselové auto pracuje s 40% účinností a optimisticky se tvářit, že elektromobil se 100% účinností pojme a se 100% účinností využije doplněnou energii, pak je - rychlým výpočtem - doplnění 55litrové nádrže nafty během 3 minut ekvivalentem ládování (215kWh) akumulátorů výkonem skoro 4,3 MW. Čtyři celé tři megawattu.

Ona aliance automobilek BMW, GM, Hyundai, Mercedes-Benz, Honda a Stellantis nyní oznámila, že ve své nové síti dobíječek budou pracovat s výkonem maximálně 400 kW. Bavíme o skoro jedenáctině výkonu oné vesnické stanice, navíc je třeba říci, že není absolutně žádný problém doplňování nafty zrychlit klidně na dvojnásobek a najednou jsme na 8,6 MW. Výrobci dnes plánují jako velkou věc 400kW dobíjení, které ani neexistuje, a bijí se v prsa, jak o 50 kW překonají Teslu. Mohli také dodat, že o 3900 kW zaostanou za vesnickou benzinkou...

A nejde jen o to, problém je také v tom, že čerpací stanice nemusí mít jeden stojan, takových 8 nebo 12 výdejních míst, to je skoro normální věc. Mohou fungovat všechna současně a pořád za 3 minuty ládovat 12 aut výkonem 51,5 MW. A může jich být také 24 a mohou to zvládat za 1,5 minuty, jsme na 206 MW... Na něco takového byste v případě elektřiny potřebovali jednu z velkých mělnických tepelných elektráren, které se snadno vejdou mezi 10, možná 15 největších v zemi. A bavíme se pořád o jedné čerpací stanici.

Marnost elektrického pohonu na tomto poli je prostě nekonečná, jak nedávno spočítal i jeden německý expert. Navíc je třeba dodat, že ani po desítkách minut čekání nedostanete nikdy ekvivalent ani oné 55litrové nádrže, dostanete spíše něco jako její třetinu, možná o trochu víc. Šermovat s 400kW dobíjecím výkonem - a tím spíše to z pozice kriticky smýšlejícího žurnalisty chválit jako něco velkého - je opravdu směšné. Je to jen dobrý důkaz toho, jak moc jsou dnešní elektromobily nekonkurenceschopné. A jak to nepůjde snadno změnit, protože iluze jedné velké dobíječky pracující s desítkami MW výkonu je v dohledné době naprosto nesplnitelná, nemluvě o baterkách, které by byly schopny tolik energie dostatečně rychle pojmout.

Také Mercedes je součástí aliance, která oněm „převratným” 400kWh nabíječkám vdechuje život. Ani pro jeho elektrické modely jako EQE to nic neřeší. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: The Drive

