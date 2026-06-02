Nové malé lodní motory pro vodní skútry ukazují, kde by mohl být svět aut, nebýt přemíry regulací
Petr MilerČas od času žasneme, co všechno motory moderních aut dokážou vzhledem ke své velikosti. Tohoto stavu ale technici dosahují v momentě, kdy jsou pohonné jednotky škrceny regulacemi skoro až k nepřežití. Stačí víc volnosti a parametry jsou ještě jinde.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Nové malé lodní motory pro vodní skútry ukazují, kde by mohl být svět aut, nebýt přemíry regulací
před 4 hodinami | Petr Miler
Čas od času žasneme, co všechno motory moderních aut dokážou vzhledem ke své velikosti. Tohoto stavu ale technici dosahují v momentě, kdy jsou pohonné jednotky škrceny regulacemi skoro až k nepřežití. Stačí víc volnosti a parametry jsou ještě jinde.
Výkony, které jsou dnes výrobci schopni dolovat ze spalovacích motorů silničních aut, si jistě zaslouží respekt. I vlastně docela tuctové BMW M3 dnes pouští na kola až 550 koní z třílitrového šestiválce, aniž by tím v podstatě jakkoli trpěla jeho životnost. Auto se dokonce v dlouhodobém testu německých kolegů ukázalo být po 100 tisících najetých kilometrech skoro netknuté.
Kdo M3 zná, ví, že na velikostí (a do jisté míry i charakterem) v podstatě rodinný vůz (k dispozici je také kombík) jede jako ďas, přitom jeho pět set „třílitrových” kobyl není žádný extrém. Nějakých 180 koní na litr je na tak objemný motor hodně, existují ale i věci jako víc než 400koňové dvoulitry. Možná si říkáte: „Fajn a co?” Budiž, pak ale zjevně netušíte, za jakých okolností motory takto fungují. Anebo spíš musí fungovat.
Cokoli, co má získat silniční homologaci, je dnes pod hrncem takového kvanta regulací, že je skoro obdivuhodné, že nějaký spalovací motor vůbec ještě existuje. Natož pak takový. Zejména blížící se norma Euro 7 znamená pro automobilky nutnost plnit emisní limity i za takových podmínek, ve kterých s autem skoro nikdo a nikdy nejezdí - je to absurdní, nekonstruktivní a neefektivní předpis. I tak se zrovna BMW podařilo zmíněný motor upravit tak, aby Euro 7 zvládal i bez špetky hybridizace, a přesto nepřišel ani o koně výkonu.
To je na jednu stranu obdivuhodné, na tu druhou si musíme přiznat, že to je trochu marnění potenciálu chytrých hlav. Ty by dnes jistě dokázaly postavit ještě zajímavější motory, kdyby se nemusely podřizovat tolika omezením. Je to jako když zvládnete 100metrový sprint za 40 sekund skákajíc po jedné noze. Fajn, hezká věc, ale co kdybyste... zapojili obě nohy? Pokud by technici investovali veškerý svůj um do toho, aby motory mohly být víc tím, čím být mají, a míň tím, čím být musí, co by asi vzniklo? Měla by M3 tisíc koní?
Dost možná, jak ukazují motorové novinky firmy Belassi. Její jméno tu možná nerozsvítí mnoho žároviček, ale ve světě lodních motorů je to pojem. Také ten má sice své regulace, vodní skútry a spol. se ale předmětem zájmu úředního šimla staly mnohem méně, a tak technici firmy mají víc volnosti. A dali dohromady tři nové jednotky s čísly 260, 330 a 400 v názvu - patrně už tušíte, co tyto cifry znamenají.
Jde o výkony v „amerických” koních (tedy hp, v „našich” PS je to ještě o trochu víc), které jistě nejsou nízké, samy o sobě ale dech neberou. Jenže je třeba dodat, že mají pouze 1,6 litru zdvihového objemu a tři válce. Z takového prcka přes 400 koní? Kdesi poblíž je jen Toyota Yaris GR s podobně koncipovaným motorem, jinak tu na relativní výkony blížící se 254 koním na litr nejsme zvyklí. Mít je zmíněné BMW M3, má přes 750 koní. A pro Belassi není ani oněch 400 koní stropem, ale k tomu se ještě dostaneme.
Aby se z motorů stali takoví kousaví štírci, museli u Belassi použít spoustu triků. Za všechny zmiňme vložky válců potažené vrstvou sloučeniny niklu a karbidu křemíku, máme tu také věci jako mazání se suchou skříní, kovanou klikovku nebo vodou chlazené výfukové potrubí. Jde samozřejmě o přeplňovaný motor, kdy nejslabší verze dostala turba Mitsubishi, zatímco dvě vyšší mají odolnější turbodmaychadla od Garrettu.
Motory musí zvládat také vysoké otáčky, špičková 406koňová verze točí až 8 300 ot./min, což je na tříválec docela soda. Už s ní vodní skútry dokážou zrychlit na stovku za méně než tři sekundy, což se zdá být na vodě skoro nepředstavitelné. A jak jsme naznačili, u Belassi plánují postavit ještě 500koňovou verzi téhož motoru, který má být znovu nejen výkonný, ale i spolehlivý a trvanlivý. Spousta věcí by v automobilovém průmyslu mohla být lépe - i v této oblast, která zdánlivě nestrádá...
Pro tříválce nehoříme, tahle malá monstra ale dolují z objemu 1,6 litru až přes 400 koní. A 500 je v plánu. Ve světě silničních aut dnes nepředstavitelná věc. Foto: Belassi, tiskové materiály
Zdroj: Belassi
Bleskovky
- Moderní poctu ikonickým Lanciím pohání 1000koňový motor od Koenigseggu a je to něco, jeho projev nahání husí kůži
včera
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
29.5.2026
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
28.5.2026
Nejnovější články
- Znovuzrozená ikona lehkých sporťáků dostala konečně i střechu a až 810 koní, láká ještě víc než kdy dřív
před 2 hodinami
- Mechanik si sám udělal servis, za který si Bugatti účtuje 560 tisíc Kč, jen za 33 tisícovek. A ukázal, na čem všem si automobilka mastí kapsu
před 3 hodinami
- Nové malé lodní motory pro vodní skútry ukazují, kde by mohl být svět aut, nebýt přemíry regulací
před 5 hodinami
- Srovnejte si nové elektrické Ferrari s prvním SUV značky. Stačí pár fotek a pochopíte vše
před 6 hodinami
- Ford se najednou staví proti zákazu spalovacích aut, ještě před 3 roky hystericky bojoval už proti jeho odkladu
včera
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 06.02. 12:19 - pavproch
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 06.02. 12:12 - pavproch
- Onboard videa 06.02. 09:20 - řidičBOB
- Elektromobily a vse kolem nich 06.02. 06:55 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 06.01. 15:43 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.31. 19:29 - řidičBOB
- Palivové karty za pomoc s testováním mobilní app. 05.31. 15:37 - Nick N.
- IT poradna 05.31. 14:53 - pavproch