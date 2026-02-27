Nové velké „diesely budoucnosti” od evropské firmy slibují velké věci, pro Evropu ale samozřejmě nejsou
Petr ProkopecTohle jsou motory, které tu potřebujeme, máme-li se znovu začít měnit z poslední evoluce skanzenu ve skutečnou výspu vývoje. Bohužel do Evropy ani nemají namířeno, jakkoli jsou zcela nové, spalují zde dlouho preferované palivo a dokonce je dělá evropská firma.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Nové velké „diesely budoucnosti” od evropské firmy slibují velké věci, pro Evropu ale samozřejmě nejsou
včera | Petr Prokopec
Tohle jsou motory, které tu potřebujeme, máme-li se znovu začít měnit z poslední evoluce skanzenu ve skutečnou výspu vývoje. Bohužel do Evropy ani nemají namířeno, jakkoli jsou zcela nové, spalují zde dlouho preferované palivo a dokonce je dělá evropská firma.
Můžete na nás nechat ulpět libovolnou nálepku, ale nerozmluvíte nám, že dieselový motor je pro nákladní vozy pořád to nejlepší, co dosud bylo vynalezeno. Svým charakterem totiž sedí k potřebám takových aut, navíc dokáže ideálně využít velkou palivovou nádrž, která ovšem sama o sobě nic neváží. A ani po dotankování třeba tisíce litrů nafty nepředstavuje takovou zátěž, jakou představují baterie schopné pojmout zlomek energetického ekvivalentu.
Pro evropské automobilky ale jako by racionalita přestala existovat. A Brusel podlehl zelené ideologii ještě dřív, navíc se s ní pořád snaží naočkovat i veškeré členské státy. I my bychom tedy měli tleskat císařovým novým šatům, jakkoli vidíme, že je zcela nahý. Přičemž v davu je jen velmi málo těch, kteří se nebojí na to poukázat, což docela chápeme - říkat pravdu dnes bolí. A každý není připraven to snášet.
Přitom v racionální rovině pořád není co řešit. Dieselové motory dnes snadno mohou snadno spalovat i HVO100, tedy ekologickou naftu. Takové jednotky ani není třena nijak zvlášť přizpůsobovat na jiný druh paliva, a tak mohou ke kýžené ochraně přírody přispět víc než elektrická auta s minimálními investicemi. Jenže technologické otevřenosti se najednou bráníme zuby nehty, jakoby snad kousala.
Kvůli tomu je pak se pak dějí hořce úsměvné, kdy evropské firmy dál vyvíjí a vyrábí nové dieselové motory, ovšem ne pro Evropu. Společnost Daimler Trucks totiž představila šestou generaci jednotek Detroit, a sice agregáty DD13, DD15 a DD16, u kterých dané číslo odkazuje na objem. Určeny jsou pak společnostem Freightliner a Western Star, kdy pod kapotou jejich největších tahačů budou křižovat Spojené státy. Tedy zemi, která dieselům úplně nakloněna není.
Dané jednotky si ovšem Američané kupují ve velmi omezené míře pouze u osobních aut. V případě pick-upů jsou jim ale nakloněni o poznání více, neboť s nimi ujedou dále, uvezou více a utáhnou více. A přesně tyto benefity jsou klíčové i v rámci kamionové dopravy, proto je většina dopravců preferuje. Daimler navíc ohlásil, že všechny motory plní přísnější emisní normy organizace EPA, neboť verze DD13 a DD15 přijdou do prodeje za rok a DD16 dokonce až za dva.
Máme tu tedy diesely budoucnosti, které za sebou mají rozsáhlé testování, neboť během uplynulých tří let s nimi Daimler najel přes 9 milionů kilometrů. EPA se totiž rozhodla pro rok 2027 výrazně přitvrdit emise NOx, u kterých limity snížila o 80 procent. Motory Detroit se proto dočkaly systému katalytické redukce (SCR), který je usazen na počátku výfukového potrubí, pročež tak lépe využívá teplo výfuku.
Přepracováno bylo rovněž turbodmychadlo či systém vstřikování paliva, pročež by veškeré řeči o nižších emisích neměly být neopodstatněné. Vyjma toho ovšem došlo také k navýšení potenciálu jednotek. DD13 tak z 12,8litrového objemu produkuje 410 až 525 koní a nabídnout může až 2 508 Nm točivého momentu. DD15 pak má na kontě 14,8 litru, 425 až 505 koní a až 2 576 Nm, zatímco u DD16 je možné počítat s 15,6 l, 560 až 605 koňmi a až 2 779 Nm.
Výrobu bude mít na starosti továrna v Redfordu v Michiganu, kde se motory do nákladních aut montují již od roku 1938. Za poslední dvě dekády tam vzniklo 1,2 milionu agregátů rodiny DD, Amerika si tedy život bez dieselů skutečně neumí představit. Jen u nich požaduje skutečnou čistotu, proto se EPA zaměřuje na škodlivé emise NOx, místo aby se pachtila po CO2, který v běžných koncentracích přímo neškodí nikomu a ničemu.
Pro kamiony, hlavně pak ty velké a pohybující se na dálkových trasách, je diesel ideální a vlastně jedinou rozumnou volbou. Zatímco Amerika to chápe, Evropa je stále více ztracena ve své ideologii. Foto: Daimler Trucks, tiskové materiály
Zdroj: Daimler Trucks
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
včera
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
26.2.2026
Nejčtenější články
- Ferrari přiznalo, že jeho zákazníci své hybridy téměř nikdy nedobíjí, hybridní režim nepoužívají. To mělo velký smysl je začít nabízet, že?
30.1.2026
- EU uzavírá „matku všech dohod” s Indií. Má pomoci evropským výrobcům aut, Škoda za ni ale určitě nepoděkuje
30.1.2026
- Pokus Italů o Ferrari pro chudé je k mání jako dodnes nové auto přímo od dealera, jeho cena vás posadí na zadek
30.1.2026
- Toyota nabízí záruku 1 milion kilometrů na baterie elektromobilů, má to však velice vtipné „ale”
30.1.2026
- VW ukázal ještě levnější verzi svého hitu, auto větší než Škoda Octavia bude prodávat za míň než 300 tisíc Kč
31.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva