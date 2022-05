Novinka Audi dostala revoluční světla, každé potřebuje ke své funkci 1,3 milionu zrcadel včera | Petr Prokopec

Příznivce jednoduchosti asi jímá hrůza, však ještě nedávno byla normou jedna parabola s jednou žárovkou. Tyto doby jsou ale pryč, novinka umí díky své složitosti nejen svítit, kamkoli si zamane, jde v podstatě o projektor schopný promítat libovolné obrazy.

Čtvrtá generace Audi A8 přišla na svět v roce 2017, před pár měsíci se ale dočkala vcelku tradičně pojatého faceliftu. Inovované provedení nyní už můžete objednávat, přičemž ceny startují na 2 637 900 Kč u standardního provedení, za to prodloužené již musíte dát minimálně 2 773 900 Kč. Mimo to pak můžete sáhnout ještě po variantě S8, která je k dispozici od 3 696 900 Kč. Co přitom všechny tři tyto verze spojuje, je dostupnost převratných nových, pochopitelně příplatkových předních světlometů DMH s technologií zvanou DMM.

Za danou zkratkou se skrývají digitální matricové světlomety (Digital Matrix Headlights), jenž staví na nové technologii digitálních mikrozrcadel (Digital Micro Mirror). Její podstatou je 1,3 milionu (sic) malých zrcadel, z nichž každé je desetkrát tenčí než lidský vlas. Samotné světlo pak projektuje LEDková jednotka, přičemž zrcadla jej odráží a posílají skrze čočku projektoru. V důsledku toho zde tak ve své podstatě máme 1,3 milionu individuálních zdrojů světla, načež se výsledek blíží spíše projekci obrazu než klasické lampě automobilu.

Mikrozrcadla přitom mohou být během pouhé jedné sekundy přenastavena v až pěti tisících případech, což znamená, že onen obraz se může měnit rychlostí blesku. Světla DMH jsou tak neskutečně flexibilní, neboť kupříkladu na dálnici osvětlují pouze pruh, ve kterém se A8 pohybuje. Na okreskách nicméně je rozsah paprsku mnohem širší, neboť osvětluje i okolí vozovky. Díky individuálním zrcadlům je ovšem možné světlo nasměrovat více než specificky, pročež se vyhne i protijedoucímu řidiči. Takový přístup v principu známe třeba i z Octavie, konkrétní fungování v Audi je ale na úplně jiné úrovni už u A4, natož pak zde.

Rozmanitost nové technologie tím ani zdaleka nekončí. Světla totiž mohou před vůz promítnout varovný trojúhelník s příslušnou ikonkou v jeho vnitru. Ta vychází z dat stažených z internetu, přičemž může upozornit na dopravní kolony nebo třeba na kluzký povrch. Ač se přitom obrázek objeví z bezpečnostních důvodů jen po dobu tří sekund, řidič má díky tomu dostatek času, aby se připravil na nenadálou situaci.

V tomto ohledu nicméně Audi naráží na rozličnou globální legislativu, kvůli které jsou již některé funkce DMH v mnoha zemích omezeny. Specialista na světelnou technologii značky Johannes Reim přitom uvádí, že již nyní by bylo možné promítnout na vozovku třeba výstražná světla. Stejně tak mohou německé vozy komunikovat s ostatními auty, stejně jako třeba s cyklisty a chodci, a to pomocí varovných symbolů.

Audi se zároveň kromě čelních partií zaměřilo i na ta zadní, kde pro změnu najdeme organické diody. Za ty není třeba připlácet, přičemž u verzí A8 a A8L umožňují čtyři individuální vzorce, v případě S8 jich je k dispozici dokonce pět. Stojí za tím 10 integrovaných modulů, jenž jsou tvořeny malými segmenty. Stejně jako vpředu je tedy možné i vzadu komunikovat s okolní dopravou.

Dle Reima se počet modulů do budoucna navýší na 50 a více, výroba takových světel je nicméně extrémně náročná. Lampy je totiž třeba hermeticky utěsnit, aby dovnitř nevniknul kyslík. Není tedy divu, že Audi jimi osazuje pouze své vrcholné modely. Kdy se objeví u těch levnějších, je otázka, na kterou zatím neznáme odpověď. Což koneckonců platí i o změně legislativy.

