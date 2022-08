Nový extrémní 7500koňový motor vystrkuje drápky, bude pohánět nejrychlejší vrtulník svého druhu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lockheed Martin/Honeywell

Ani v dnešní době není nouze o pozoruhodné technické novinky. A tato symbolizuje hned dvě z nich. Je zbrusu novým srdcem společného díla firem Sikorsky, Boeing, Lockheed Martin a Honeywell, které má ve vzduchu oslnit rychlostí, manévrovatelností, nosností i doletem.

Jedním z největších letošních filmových překvapení je pokračování filmového Top Gunu. Nad tímto snímkem se totiž rozplývají jak kritici, tak diváci. Pro Toma Cruise jde o komerčně vůbec nejúspěšnější počin jeho života, a tak se dá předpokládat, že podobně jako v případě prvního dílu dojde na zvýšení tržeb společnosti Ray Ban, která Maverickovi dodala klasické sluneční brýle Aviator. A stejně tak by nás nepřekvapilo, kdyby se na filmu znovu nesvezla také americká armáda, pro níž byl první díl nejlepší reklamou a s jeho pomocí verbovala nové rekruty na nábor v roce 1986 úspěšně jako nikdy dříve.

Z kin se můžeme přesunout do reality, která je taktéž spojena s nemalým vábením. Jen tu nejde o stíhací letadla, nýbrž o bojové helikoptéry. Americká armáda totiž v roce 2019 přišla s programem FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft neboli Budoucí útočné stroje s dlouhým doletem), který přilákal hned několik světoznámých firem. Bell se o kontrakt hodlá ucházet s vrtulníkem V-280 Valor, zatímco ze spolupráce Boeingu, Lockheed Martinu a společnosti Sikorsky má vzejít novinka zvaná Defiant X (neboli Vyzyvatel X).

Právě prototyp tohoto modelu již úspěšně zvládl řadu testů, ať se již jedná o slalom ve vysoké rychlosti, tak o zvedání nákladu. Za sebou má i dálkový let, během kterého se bez jediného dotankování přesunul z Floridy do 1 287 kilometrů vzdáleného Nashville v Tennessee. Zda jej ovšem americká armáda nakonec opravdu upřednostní před konkurencí, není v tuto chvíli jisté. Její nejvyšší činitelé by se totiž měli vyjádřit až v roce 2024. První exempláře by pak měly nastoupit do služby ještě před koncem dekády.

To je ale na druhou stranu dostatečně dlouhá doba, během které mohou piloti naverbovaní před americkými kinosály získat hromadu zkušeností. A že jich opravdu bude třeba. Firmy Boeing a Sikorsky sice zatím neuveřejnily veškeré finální parametry, dodavatelem motorů ale bude společnost Honeywell. Jednat se nicméně nebude o už dobře známou jednotku T55, nýbrž o jejího pozoruhodného nástupce s kódovým označením HTS7500.

Do názvu extrémního agregátu se promítl jeho výkon, tedy 7 500 koní, jichž dosahuje při 15 tisících otáčkách. Ve srovnání s motorem T55 jde o 42procentní nárůst, kromě toho je ovšem nová jednotka také o 18 procent úspornější. Právě to má přispět jak k navýšení doletu, tak k předpokládanému nejvyššímu tempu na světě mezi helikoptérami. Defiant X by totiž měl dosahovat cestovní rychlosti 460 km/h, kterou dalece překonává dosavadního rekordmana, Black Hawk s 357 km/h.

Kromě doletu či tempa byl nicméně při vývoji kladen nemalý důraz rovněž na manévrovatelnost. Dosud přitom Defiant X zvládl jak 60stupňové zatáčky, tak unesl 2,4 tuny nákladu. K nahrazení zmíněných Black Hawků, které budou na konci dekády již zastaralé, tak má nakročeno opravdu skvěle. Pokud si jej přitom armáda vybere, pak za každý exemplář bude muset zaplatit přes 50 milionů dolarů (cca 1,2 mld. Kč).

Pokud dostane Defiant X zelenou, měl by se ve výzbroji armády Spojených států objevit ještě před koncem této dekády jako nejrychlejší vrtulník světa, mimo jiné. Foto: Lockheed Martin





Za svou dynamiku vděčí hlavně extrémnímu motoru firmy Honeywell, která z relativně malého stroje dostává úctyhodných 7 500 koní. Foto: Lockheed Martin/Honeywell

Zdroj: Lockheed Martin

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.