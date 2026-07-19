Nový motor spalující neobvyklé palivo je další facka evropským automobilkám, o nic podobného už se tu nikdo nepokouší
Petr ProkopecSpalovací motory skrývají ještě spoustu neobjeveného potenciálu, mimo jiné i díky palivům, kterými je lze také „krmit”. Tahle novinka si vystačí bez benzinu nebo nafty, přesto je lehká a účinná. A vznikla přímo s cílem trhat elektrickým autům trny z paty.
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Nový motor spalující neobvyklé palivo je další facka evropským automobilkám, o nic podobného už se tu nikdo nepokouší
včera | Petr Prokopec
Spalovací motory skrývají ještě spoustu neobjeveného potenciálu, mimo jiné i díky palivům, kterými je lze také „krmit”. Tahle novinka si vystačí bez benzinu nebo nafty, přesto je lehká a účinná. A vznikla přímo s cílem trhat elektrickým autům trny z paty.
Evropa si po dekády budovala v automobilové branži náskok, jehož projevů jsme až donedávna byli svědky. U nových aut se stalo pomalu pravidlem, že technologická i kvalitativní evoluce začíná zde. A byť se i jinde, ať už šlo o Asii nebo Ameriku, výrobci též snažili, obvykle spíš přihazovali drobnosti na káru, kterou tlačit starý kontinent. Ten z toho logicky profitoval, neboť automobilový průmysl se stal jedním z jeho podstatných ekonomických pilířů.
Takové věci rozumný člověk obvykle opatruje jako oko v hlavě, poslední zhruba dvě dekády jsme ale spíš svědky teroru, který se snaží onen pilíř nahlodat. Místní automobilky dostávají facky zleva i zprava od politiků, samy si pak dávají direkty svými absurdními nápady. Není tak divu, že se jejich náskok postupně vytrácí a v některých ohledech se proměňuje ve ztrátu.
Absurdně zanedbávanou technikou se staly spalovací motory, které Evropané uměli lépe než kdokoli jiný. Evropské automobilky si ale usmyslely, že jedinou budoucností je elektrický pohon, a tak do své klíčové přednosti přestaly investovat. Místo toho se vrhly na techniku, kde akorát - a navíc marně - dohání náskok jiných.
Čína se oproti tomu nikdy neobrátila zády k ničemu, naopak i ve spalovacích motorech (které v tam pořád pohání většinu prodaných aut, nezapomínejme na to) spatřila příležitost. A protože na inovacích nepolevila, začínáme zajímavé novinky na tomto poli přicházet hlavně z východu. To se potvrdilo i na autosalonu v Pekingu, kde společnost Horse Powertrain, za kterou ze stojí Geely, Renault a Saudi Aramco, situována je ovšem v Číně, představila hned šest inovativních ústrojí.
Vedle třílitrového šestiválce či jednotky X-Range C15 Direct Drive, která dokáže auta původně vyvinutá jen jako elektromobily proměnit v hybridy, mezi nimi figurovaly i motory B15 a D20, které zvládají spalovat neobvyklé palivo - metanol. Horse však v jejich případě nedal do placu mnoho detailů či fotek, pouze uvedl, že oba agregáty jsou primárně koncipované jako prodlužovače dojezdu. Zamířit by tedy rovněž měly pod kapotu elektromobilů, ve kterých mohou sehrát rozličné role, typicky tzv. prodlužovače dojzedu.
Horse v Pekingu přišel i s dodatečnými informacemi, a tak víme, že za zkratkou D20 se skrývá dvoulitrový přeplňovaná čtyřválec, jehož součástí je i axiální elektromotor. Ten disponuje dvěma rotory obklopujícími jeden stator, což je neobvyklé řešení, které vedle ke zmenšení rozměrů vůči existujícím řešením o 46 procent. Elektromotor tak mohl být namontován na kliku, přičemž nabízet má o 63 procent vyšší měrný výkon.
Horse dále uvádí, že elektrická jednotka dokáže pracovat s 96,4procentní účinností, zatímco efektivita celého ústrojí D20 je 47procentní. Znamená to, že baterii o kapacitě 40 kWh dokáže dobít z 19,6 litrů paliva. S tímto paketem se pak dá u menších aut zvládnout zhruba 260 reálných kilometrů, načež tu máme průměrnou spotřebu okolo 7,5 l/100 km. Ta sice není kvůli nižší energetické hustotě metanolu úžasná, spojeno s ní však je nižší znečištění.
Jednotka D20 produkuje 143 koní a váží jen 170 kilo. Na palubě elektromobilů se tak nejen ztratí, ale ještě bude stát za redukcí jejich hmotnosti - díky dobíjení za pomoci spalovací jednotky totiž bude možné využít menší baterie. Metanol pak ve velkém jede hlavně v Jižní Americe, načež nebude překvapivé, když se ústrojí D20 objeví ve vozech určených pro místní trhy. Ostatně na nich boduje jak Renault, tak stále více i Geely.
Evropě tak dál ujíždí vlak inovací, nic podobného už se tu nikdo ani nepokouší vyvíjet, je to jen elektřina a nic, maximálně zachování statu quo. Tohle starý kontinent a nás s ním bude bolet. Možná ne letos, třeba ani ne příští rok, ale do konce dekády se zaslepenost místních politiků i výrobců prostě projeví. Přičemž těžké trable koncernu Volkswagen připomínají, že jakmile se jednou roztočíte ve spirále úpadku, cesta zpět je tuze složitá. Dohnat roky zanedbaného vývoje nejde za týden nebo měsíc...
Jednotka D20 od Horse Powertrain je neobvyklým řešením pohonu s vysokou účinností, mj. spalování metanolu. Nevíme, jestli smysluplným řešením čehokoli, je ale pozoruhodným rozšířením záběru, které se v Evropě vlastně ani už nepokoušíme, tady byl vítěz vybrán předem. Foto: Horse Powertrain
Zdroj: Horse Powertrain
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