Nový motor z líhně poslední bašty „spalováků” se chlubí spotřebou 3,3 litru benzinu na 100 km i bez hybridních triků

Petr ProkopecNa trhu dnes najdeme motory jezdící klidně za dvě deci benzinu na sto kilometrů, ale to jen díky tomu, že jde o dobíjecí hybridy, které ve skutečnosti zvládnou většinu z oné stovky kilometrů na elektřinu. Tohle je také hybrid, ale ne dobíjecí „za tři na sto” má jezdit stabilně.
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Na trhu dnes najdeme motory jezdící klidně za dvě deci benzinu na sto kilometrů, ale to jen díky tomu, že jde o dobíjecí hybridy, které ve skutečnosti zvládnou většinu z oné stovky kilometrů na elektřinu. Tohle je také hybrid, ale ne dobíjecí „za tři na sto” má jezdit stabilně.
Včerejším dnem začal rok Ohnivého koně, tedy podle čínské mytologie. Ta je založena na sexagenárním cyklu, kdy je 12 zvířat kombinováno s pěti živly. Znamená to tedy, že ohnivý kůň se podobně jako třeba dřevěný had, jehož vláda skončila 16. února 2026, vrací pouze jednou za 60 let. Číňané věří, že přirozený ohnivý prvek koně je ještě zesílen ohnivým elementem roku, pročež tu máme oheň dvojitý. Nový čínský rok by tedy měl přinést hned dvojnásobnou sílu, vytrvalost a aspiraci.
Společnost Horse Powertrain, která byla zformována francouzským Renaultem, arabským Saudi Aramco a čínskou automobilkou Geely, je dnes jakousi poslední baštou spalovacích motorů - i sám Renault se v její prospěch zbavil svých aktivit na tomto poli. Hlavně Číňané je rádi přijali za své a firmu nazvali Kůň, a tak by nás ani nemělo překvapit, že si právě na počátek čínského roku Ohnivého koně firma přichystala zásadní novinku. Představila totiž koncept nové generace motoru HR12, na kterém spolupracovala se společností Repsol. Pohonná jednotka je totiž uzpůsobena ke spalování obnovitelného paliva, které tento výrobce nabízí.
Horse uvádí, že při průměrném nájezdu 12 500 kilometrů za rok dokáže vůz osazený novou jednotkou uspořit 1,77 tuny CO2 oproti automobilu s běžným spalovacím motorem poháněným klasickým benzinem. Za tím stojí nejen jiné palivo, ale také i samotný motor, který byl zásadně přepracován. Došlo totiž na zvýšení kompresního poměru na 17:1, stejně jako dorazila nová generace systému recirkulace výfukových plynů EGR. Optimalizováno pak bylo rovněž turbodmychadlo.
HR12 dále počítá s inovovaným zapalováním, přičemž jej doplňuje zlepšená převodovka a optimalizovaným softwarem. Repsol k tomu dodal nová maziva, která snižují vnitřní tření jednotky. Ta proto dosahuje 44,2procentní termální efektivity, načež spotřeba klesla o 40 procent na průměrných 3,3 l/100 km. Vypočítána je dle metodiky WLTP, realita tedy nejspíš bude o chlup horší, odpouští si ale různé triky typu předem dobité baterky plug-in hybridu. Měla by to tedy být velmi úsporná jednotka, jakkoli poslední slovo bude pochopitelně vždy mít řidič a jeho pravá noha.
Za vývojem motoru stojí španělská divize Horse Technologies, která již má k dispozici dva plně funkční prototypy. Během příštích několika málo týdnů první jednotka zamíří pod kapotu testovacího vozu, což bude jeden z posledních kroků přes spuštěním masové produkce. Nepochybujeme, že na tu dojde ještě letos, a to právě s ohledem na onen rok Ohnivého koně. Jsme zvědavi, jaký přinese výkon, stávající produkční verze nabízí 130 nebo 150 kobyl.
Jak jinak zahájit Rok Ohnivého koně, než novým motorem od Koně? Tento se zdá být opravdu zajímavý. Foto: Horse Powertrain
Zdroj: Horse Powertrain
