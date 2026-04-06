Nový šestiválcový diesel Audi odhalil svá tajemství, je jednou z mála věcí, za níž lze teď automobilce zatleskat
Petr Prokopec
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Loni na podzim se Audi pochlubilo novým třílitrovým šestiválcovým turbodieselem, což v té době působilo trochu jako apríl. Němci v poslední době kupí chybu za chybou a z nabídky odřezávají jednu žádanou věc za druhou, takže do tohoto vývoje by zapadlo spíš odstranění takového motoru z nabídky. Naštěstí se to ale nestalo.
Nový 3,0 V6 TDI je tak realitou a je to jedna z mála novinek Audi poslední doby, za které můžeme automobilce zatleskat. Blíž než ke svým předchůdcům má mít svou povahou k motorům z modelů S5, S4, S5 a SQ5 TDI. Mimo jiné se tedy dočkal elektrického kompresoru, který se během čtvrtiny sekundy dokáže roztočit na 90 tisíc otáček. Funguje tedy efektivněji než klasické turbo, které využívá odvodních výfukových plynů. Jakmile tedy po startu z místa zadupnete plynový pedál, máte již po 2,5 sekundách náskok jedné délky vozu oproti původní jednotce 3,0 V6 TDI.
Momentálně se zákoutími této jednotky, která míří pod kapoty modelů A6 a Q5, probrali kolegové z Autocaru, což je poněkud úsměvné. Audi totiž nový turbodiesel v ostrovním království nejspíš vůbec nenabídne. Tamní vláda se totiž rozhodla být zelenější než Brusel, načež se s pomocí mnoha mechanismů snaží zašlapat spalovací motory do země. A za škodlivé přitom hlavně diesely, ačkoli je dříve protežovala.
Tím se zas a znovu potvrzuje, kterak politici žijí pouze ve svých vzdušných zámcích. Hlavně pro dálkové trasy se totiž elektromobilita nehodí, ideálem je v takovém případě diesel, nakonec i britští boháči označují dojezd za luxusní vlastnost. Ten od Audi je navíc ekologičtější než veškeré dosud nabídnuté agregáty, neboť byl uzpůsoben ke spalování syntetické nafty HVO. Pokud majitelé toto palivo použijí, jejich emisní stopa klesne podle značky o 70 až 95 procent. To bude v závislosti na energetickém mixu snadno víc než u elektromobilů.
Audi navíc s turbodieselem kromě elektrického kompresoru spojilo také menší baterii, načež vozy jím osazené zvládnou jet i čistě na elektřinu, byť pouze pro krátkou chvíli. O její „výrobu“ se stará rekuperace brzdné energie, a to při výkonu až 25 kW. V průměru se tedy A6 a Q5 mají pohybovat za 5,3 až 6,8 litru na sto kilometrů, a to i na skutečných silnicích. I když tedy A6 dostane na poměr této třídy docela směšnou 60litrovou nádrž, její dojezd bude velmi slušný.
Samotný turbodiesel produkuje 299 koní výkonu a 580 Nm točivého momentu. Elektrická část pohonu pak však dokáže nabídnout dodatečných 25 kobyl a 230 Newtonmetrů. Zhruba 5sekundové akceleraci na stovku a maximálce 250 km/h se tak nelze divit. Nejvíc se vám ovšem jednotka dostane pod kůži při pružném zrychlení, neboť „turbodíra“ má být o poznání menší než dřív.
Audi dodává, že elektrický kompresor u svých pohonných jednotek začalo využívat už dřív, ovšem jeho funkčnost byla omezena užším pásmem otáček. Nyní funguje od nuly až po červené pole a maximální plnící tlak 3,6 baru zvládá nabídnout o téměř sekundu rychleji. V praxi vám tak postačí, když plynový pedál budete po většinu času jen lechtat. Tím ušetříte své peněžence i přírodě. Zkuste to ale vysvětlit technicky nenadaným lidem s jasným ideologickým přesvědčením.
Foto: Audi
Zdroj: Autocar
