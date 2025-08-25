Obousměrné nabíjení je další utopická představa přínosu elektrických aut, vědci zkoumali jeho dopad na baterie
Petr ProkopecUž z podstaty současného dění jde o další mohutně „roztleskávaný” aspekt elektrických aut, jaký ale reálně může mít přínos? A za jakou cenu? Zatahovat nejcennější díl elektromobilu do takových akcí zní rizikově a obáváme se, že k pozitivním odpovědím lze dojít jen s těmi nejrůžovějšími brýlemi na nose.
V souvislosti s moderními elektromobily je dnes často skloňována zmiňována možnost tzv. obousměrného nabíjení. Jde o to, že vůz může energii ze zásuvky do baterie nejen čerpat, ale stejně tak ji opačným směrem z baterie vracet. Lze tak kupř. nahradit domácí baterie, kterými provozovatelé domácích fotovoltaik doplňují svůj systém, což je poměrně drahý špás. U elektromobilů lze obousměrného nabíjení využit třeba tak, že k dobíjení bude docházet ve chvílích, kdy je elektřina levná, za slunečných dnů vám za odběr energie leckdy i zaplatí. Ve zbytku dne je dům z baterií napájen, přičemž na provoz rodinného domu, kde se topí plynem či dřevem, běžně stačí okolo 15 kWh za den.
Elektromobil tak může pomáhat snížit útratu za energie, popř. se může stát spásou ve chvíli, kdy dojde na kolaps sítě. Zatímco majitelé benzinových aut mají smůlu vyjma toho, co obslouží přímo v autě (topení, poslech rádia, dobití zařízení typu mobil apod.), vlastníci dostatečně nabitých elektromobilů mohou pokračovat v běžné činnosti, jako kdyby se nechumelilo. Jen pochopitelně po určitou dobu, než budou muset podobně jako první tábor aktivovat generátor spalující pohonné hmoty, pokud tedy nějaký mají.
Každá mince má ovšem dvě strany, a nejinak je tomu v tomto případě. Dobíjení baterií, zvláště pak v domácích podmínkách, je zdlouhavý proces i při zakoupení wallboxu s výkonem 11 až 22 kW. Nabít auto do plna tak může trvat mnoho hodin přes den, kdy s ním lidé obvykle chtějí jezdit a ne stát doma. Navíc poté, co část energie spotřebuje provoz domácnosti, může v baterii zbýt „šťáva” maximálně na dojetí do obchodu a zpět.
Je tu navíc ještě jeden aspekt, který kolegové z Auto Bild na základě nikoli zrovna netendenční analýzy Mobility House popisují s nadšením, i když o pozitivum jednoduše nejde. Vysoká škola technická v Cáchách totiž pro Mobility House provedla laboratorní testy, při kterých se zaměřila na životnost baterií. Použity byly tři bateriové pakety, všechny s kapacitou 53 kWh, lišily se ovšem typem článků. Ty pak byly zkoumány ve třech scénářích, první bylo běžné nabíjení, druhým inteligentní nabíjení a třetím pak obousměrné nabíjení.
Univerzitní experti zkoumali, jaký mají jednotlivé druhy nabíjení vliv na životnost baterií. Jako nejšetrnější se ukázalo inteligentní nabíjení, které bere do úvahy jak teplotu baterií, tak napěťový a proudový profil při nabíjení. Méně šetrné je to běžné, kde se hledí primárně na čas. Obousměrné snižuje životnost o dalších o 1,7 až 5,8 procenta, což rozhodně není zanedbatelné, i když to může přinášet finanční výhodu nejen v podobě úspor za domácí účet za elektřinu, ale také na platbách od provozovatele sítě za pomoc při vyrovnávání stability elektrické sítě při přebytcích energie. I víc než jedna dvacetina kapacity už tak malých a dlouze dobíjených baterek je rána, zvlášť při jejich extrémních cenách.
U nás navíc s žádnými velkými úsporami kvůli minimální výši oněch vyrovnávacích plateb počítat nelze. Celková bilance tak bude do značné míry ovlivněna schopností majitele vozidla mít jej připojen k nabíječce ve chvíli, kdy je elektřina levná, což znamená další plánování života podle okolností, které nemůžete ovlivnit. Ideální by bylo odebírat ji přímo u jejího zdroje tak, aby nemusel platit distribuční poplatky. I to je ale utopie.
Vzniknou snad nabíječky přímo u OZE elektráren, odkud si majitelé budou elektřinu vozit domů jako dříve lidé dřevo z lesa? To je smysl nedávající představa, takže pak půjde jen o stav, kdy už existující vůz bude fungovat jako záloha po připojení doma. A tam bude přes den stát jen výjimečně a večer může snadno přijet vybitý. Přijde nám to jako kombinace spousty omezení a nedostatků na straně jedné a minimálních přínosů na straně druhé, ale popsané vstupní parametry si každý může vyhodnotit podle svého.
Obousměrné nabíjení vám umožní třeba i Enyaq. Podle nás reálně nemá šanci nic podstatného řešit, navíc se tak bude dít výměnou za další poškozování baterie - možná ne významné, ale při jejich cenách... Foto: Škoda Auto
Zdroje: Mobility House, Auto Bild
