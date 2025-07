Od „nadřazené technologie” k imitaci „dinosaurů”: Porsche s novým elektromobilem udělá přesně to, co roky zarytě odmítalo včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Snad nic lépe nevykresluje míru zoufalství, která zasáhla donedávna hrdou německou značku. Pokud už nevíte, čím přimět lidi koupit si elektrické maňásky, naučte je hrát spalovací divadlo. Geniální.

„Proč bychom měli dělat něco horším, než to je? (...) Elektromotor je lepší než spalovací motor, takže jsme došli k závěru, že není důvod simulovat to, co už tu bylo. Podívali jsme se na to, ale nevidím smysl v tom, aby se elektrické auto tvářilo jako jako spalovací, protože jím není, takže to neděláme. (...) Nechceme napodobovat spalovací motor, protože spalovací motory stále vyrábíme, takže v tom nevidíme smysl,” řekl v srpnu roku australským médiím, dlouholetý testovací pilot Porsche Lars Kern, když byl tázán, zda německá automobilka bude u svých elektrických aut pouštět posádce z reproduktorů zvuk motorů s vnitřním spalováním.

Ne snad, že bychom souhlasili se vším, co Lars (se kterým se mimochodem dobře známe a tímto ho srdečně zdravíme) řekl, v principu je to ale rozumný postoj. Zvlášť pak v pozici někoho, kdo se skutečně rozhodne vám „cpát” elektrická auta jako něco lepšího. My tento pohled nesdílíme, ne ve vší komplexitě a tuplem ne po testu rozpačitého Porsche Macan Electric. Ale když jednou tuhle hru začnete hrát, můžete z ní uhnout a tak či onak připustit, že by vámi protežovaný chachar nebyl tak skvělý, jak tvrdíte? Asi ne.

Anebo můžete najednou vzít smartphone, udělat na něm virtuální klávesnici, vypnout dotykovou funkci na displeji nad ním, simulovat rozlišení 84x48 pixelů a pustit na něm hada, aby to vypadalo jako Nokia 5110, protože ta přece byla populární? Popř. můžete vzít moderní QLED televizi, vyboulit jí obrazovku dopředu, přidat pořádný batoh dozadu, k tomu přihodit 20-30kilové závaží a generátor tepla, aby působila jako televize 4102U Mánes, protože ta se prodávala jako housky na krámě? Asi také ne, zřejmě by se vám všichni vysmáli a měli vás za blázna.

Proto chápeme to, co Porsche loni řeklo a gigantický „bulšit” používaný třeba Korejci spláchlo do záchodu. Jenže to bylo loni. Dnes, o 11 měsíců později, je všechno jinak a německá automobilka se přesně tuhle stupidní hru rozhodla hrát v plné parádě.

Potvrzuje to britský Autocar, který po jízdě s prototypem nového Cayenne v na Festivalu rychlosti v Goodwoodu informuje, že vůz dokáže v případě takového nastavení generovat reproduktorem zvuk „skutečného osmiválce Porsche”. A my si můžeme jen drbat hlavu. Tohle je přece travestie toho nejhrubšího zrna, jedna z největších ubohostí, kterou si na palubě elektrického auta dokážeme představit a dopředná kapitulace výrobce, zvlášť ve stínu toho, co ještě před 11 měsíci prohlašoval. Ale je to zkrátka tak.

Co se za tu dobu u Porsche stalo, že takto změnilo názor? Napadá nás jediná věc - hrubě přibyla míra zoufalství spojená s elektrickými auty. Ne snad, že by loni v létě bylo všechno boží, už tehdy Němci začínali chápat, jak vedle šlápli, míru svého omylu ale plně pochopili až později. S elektrickými nesmysly bohužel neucukli, a tak dokončí i smutný projekt elektrického Cayenne, jenž se snaží učinit atraktivnějším než Taycan a Macan, které oba na trhu více či méně propadají. A nenapadlo je nic lepšího než tohle.

Je to opravdu velmi výmluvný krok, neboť Porsche jím říká: Je to nadřazená nova technologie, ale raději ji necháme působit tak jako tu, kterou přirovnáváme k dinosaurům. Ale víte co, dá se to nakonec vnímat i pozitivně - každým podobným velestupidním krokem budou automobilky blíž k tomu, že spalovací motory možná nemusí napodobovat projevem, možná se nemusí přibližovat jejich výhodám výrobou hybridů nebo range extenderů, ale že je prostě mohou znovu použít tak, jako je dekády používaly. Budou znít dobře, fungovat dobře a budou takto použité zcela jistě levněji a efektivněji než jako přídavek elektrickému pohonu v jakékoli podobě.

Nový elektrický Cayenne bude napodobovat ten spalovací zvukem osmiválce. Tedy bude dělat přesně to, co Porsche loni označilo za nesmysl. Nesmysl je to pořád, Němci jsou ale po dosavadním fiasku svého elektrického programu zoufalí, a tak se chytají každého stébla. Foto: Porsche

Petr Miler

