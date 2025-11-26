Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty

Vývoj na poli automobilového osvětlení je v posledních dekádách opravdu překotný, obvykle ale soustředil na jejich svítivost. U Oracle Lighting na to šli jinak a stvořili světla, která neohromují tím, jak osvětlí silnici, ale jak mohou být konstruovaná, aniž by ztratila jiné přednosti.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Oracle Lightning, tiskové materiály

Vývoj na poli automobilového osvětlení je v posledních dekádách opravdu překotný, obvykle ale soustředil na jejich svítivost. U Oracle Lighting na to šli jinak a stvořili světla, která neohromují tím, jak osvětlí silnici, ale jak mohou být konstruovaná, aniž by ztratila jiné přednosti.

Softwarovou firmu Oracle, kterou v roce 1977 založil Larry Ellison, bude v automobilovém světě znát si víc lidí, než by odpovídalo jejímu zaměření. Jednak je sám Ellison známý svým zápalem pro auta, který se projevuje i nepřehlédnutelným sponzingem týmu Red Bull ve Formuli 1. O tomto Oraclu ale dnes řeč nebude.

Vedle něj existuje také firma Oracle Lighting, která se věnuje automobilovým světlům. A právě ta na letošním tuningovém veletrhu SEMA představila světově první lampy, které nepotřebují krycí čočky. Do prodeje je pošle již v lednu příštího roku, a to vlastně poměrně levně - účtovat si za ně bude zhruba 800 až 900 dolarů, tedy nějakých 17 až 19 tisíc korun.

Pokud jste právě zalapali po dechu a máte pocit, že jsme se zbláznili, když takové sumy považujeme za rozumné, je třeba připomenout, kam se dnes ceny světel vyšplhaly. Třeba od takové Helly můžete dostat jednu LEDkovou lampu i za víc než 100 tisíc korun. Stačí přitom, aby od auta jedoucího před vámi odlétnul kamínek a vám nezbude než řádně vyluxovat své bankovní konto. A právě v té chvíli si budete říkat, že by se světly Oraclu byl váš život snadnější

Moduly firmy jsou hermeticky uzavřeny proti prachu a vodě (stupeň ochrany IP68), navíc v případě poškození nemusíte měnit hned celý světlomet. Novinka byla navržena tak, aby v případě poškození šlo snadno můžete vyměnit buď dálkové, potkávací nebo denní světlo. Jejich vycvaknutí má být velmi snadné, načež servisním technikům nebudete muset platit přesčasy. Nemělo by to však vést k možnosti snadného odcizení.

O vše dosud zmíněné tu ale nakonec primárně nejde. Absence vnější čočky totiž umožňuje dávat světlům dosud nevídané tvary a podobu vůbec, což citelně mění povahu celých aut. Vnitřek i vnějšek lamp je navíc možné nalakovat v jakémkoli odstínu. Světla lze tedy sladit s barvou karoserie či z nich vytvořit kontrastní prvek. Oracle tedy odstartoval nevídané tuningové možnosti. Zda ovšem firma dosáhne úspěchu, se ukáže teprve poté, co novinku podrobí zkoušce ohněm zákazníci. Bezčočkové LEDkové moduly jsou totiž v prvé řadě určeny pro off-roadové vozy.

Dává to smysl, neboť právě jejich majitelé si na klasická světla velmi často stěžují. V terénu totiž snadno doznají úhony, přičemž jen oprava prasklého krycího skla může vyjít i na 30 tisíc korun, tedy vyšší sumu, než jakou si Oracle účtuje za oba své moduly. Jako první šanci je vyzkoušet dostanou vlastníci Toyot Tacoma a 4Runner, majitelé Fordu F-150 budou záhy následovat. V plánu jsou ale i další vozy, které budou oznámeny v brzké době. Možná stojíme na prahu něčeho velkého...


Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty - 1 - Oracle Lensless LED 2025 prvni foto 01Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty - 2 - Oracle Lensless LED 2025 prvni foto 02
Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty - 3 - Oracle Lensless LED 2025 prvni foto 03Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty - 4 - Oracle Lensless LED 2025 prvni foto 04
Bezčočková LEDková světla možná způsobí revoluci, kromě snadné výměny totiž nabízí i nemalou individualizaci. Přitom nejsou až tak drahá. Foto: Oracle Lightning, tiskové materiály

Zdroj: Oracle Lightning

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

