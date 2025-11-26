Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty
Petr ProkopecVývoj na poli automobilového osvětlení je v posledních dekádách opravdu překotný, obvykle ale soustředil na jejich svítivost. U Oracle Lighting na to šli jinak a stvořili světla, která neohromují tím, jak osvětlí silnici, ale jak mohou být konstruovaná, aniž by ztratila jiné přednosti.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Vývoj na poli automobilového osvětlení je v posledních dekádách opravdu překotný, obvykle ale soustředil na jejich svítivost. U Oracle Lighting na to šli jinak a stvořili světla, která neohromují tím, jak osvětlí silnici, ale jak mohou být konstruovaná, aniž by ztratila jiné přednosti.
Softwarovou firmu Oracle, kterou v roce 1977 založil Larry Ellison, bude v automobilovém světě znát si víc lidí, než by odpovídalo jejímu zaměření. Jednak je sám Ellison známý svým zápalem pro auta, který se projevuje i nepřehlédnutelným sponzingem týmu Red Bull ve Formuli 1. O tomto Oraclu ale dnes řeč nebude.
Vedle něj existuje také firma Oracle Lighting, která se věnuje automobilovým světlům. A právě ta na letošním tuningovém veletrhu SEMA představila světově první lampy, které nepotřebují krycí čočky. Do prodeje je pošle již v lednu příštího roku, a to vlastně poměrně levně - účtovat si za ně bude zhruba 800 až 900 dolarů, tedy nějakých 17 až 19 tisíc korun.
Pokud jste právě zalapali po dechu a máte pocit, že jsme se zbláznili, když takové sumy považujeme za rozumné, je třeba připomenout, kam se dnes ceny světel vyšplhaly. Třeba od takové Helly můžete dostat jednu LEDkovou lampu i za víc než 100 tisíc korun. Stačí přitom, aby od auta jedoucího před vámi odlétnul kamínek a vám nezbude než řádně vyluxovat své bankovní konto. A právě v té chvíli si budete říkat, že by se světly Oraclu byl váš život snadnější
Moduly firmy jsou hermeticky uzavřeny proti prachu a vodě (stupeň ochrany IP68), navíc v případě poškození nemusíte měnit hned celý světlomet. Novinka byla navržena tak, aby v případě poškození šlo snadno můžete vyměnit buď dálkové, potkávací nebo denní světlo. Jejich vycvaknutí má být velmi snadné, načež servisním technikům nebudete muset platit přesčasy. Nemělo by to však vést k možnosti snadného odcizení.
O vše dosud zmíněné tu ale nakonec primárně nejde. Absence vnější čočky totiž umožňuje dávat světlům dosud nevídané tvary a podobu vůbec, což citelně mění povahu celých aut. Vnitřek i vnějšek lamp je navíc možné nalakovat v jakémkoli odstínu. Světla lze tedy sladit s barvou karoserie či z nich vytvořit kontrastní prvek. Oracle tedy odstartoval nevídané tuningové možnosti. Zda ovšem firma dosáhne úspěchu, se ukáže teprve poté, co novinku podrobí zkoušce ohněm zákazníci. Bezčočkové LEDkové moduly jsou totiž v prvé řadě určeny pro off-roadové vozy.
Dává to smysl, neboť právě jejich majitelé si na klasická světla velmi často stěžují. V terénu totiž snadno doznají úhony, přičemž jen oprava prasklého krycího skla může vyjít i na 30 tisíc korun, tedy vyšší sumu, než jakou si Oracle účtuje za oba své moduly. Jako první šanci je vyzkoušet dostanou vlastníci Toyot Tacoma a 4Runner, majitelé Fordu F-150 budou záhy následovat. V plánu jsou ale i další vozy, které budou oznámeny v brzké době. Možná stojíme na prahu něčeho velkého...
Bezčočková LEDková světla možná způsobí revoluci, kromě snadné výměny totiž nabízí i nemalou individualizaci. Přitom nejsou až tak drahá. Foto: Oracle Lightning, tiskové materiály
Zdroj: Oracle Lightning
Bleskovky
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
včera
- Hackeři konečně našli smysluplné využití nabíjecích stanic elektromobilů, dokážou na nich hrát Doom
24.11.2025
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
23.11.2025
Nejnovější články
- Centrální plánování 2.0 selhává stejně jako to první, bublina baterek pro elektromobily je na pokraji prasknutí
před 2 hodinami
- Chystaná Škoda Octavia Combi od Dacie byla nachytána při testech, na současném trhu to může být převratné auto
před 3 hodinami
- Revoluční světla Oraclu mohou radikálně změnit povahu aut, jako první je dostaly Toyoty
před 5 hodinami
- Lamborghini udělalo další krok zpět, svůj nový čtyřlitrový osmiválec bude prodávat i po roce 2035
před 6 hodinami
- Je opravdu zlé, když technici Porsche adorují 2,2tunový nesmysl konkurence, aby snáz prodali ten svůj
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 11.26. 14:18 - Truck Daškam
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.26. 13:50 - tommas
- BMW Divize 11.26. 13:25 - Vrooom
- VZKAZY 11.26. 11:43 - mattonecz
- Lampárna (stěžovatelna) 11.25. 20:43 - řidičBOB
- Servisní manuál a další literatura na Corvette C5 11.24. 10:56 - Jenyk
- Onboard videa 11.23. 11:53 - brnenska.odchytova
- Motor 1,6 55kw nestartuje za vlhka Felicia Octavia 11.22. 18:21 - audis