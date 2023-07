Politici chtěli za 15 milionů koupit pochybná zařízení, která měla prodloužit dojezd elektromobilů o 75 procent před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: U.S. Securities and Exchange Commission, CC0 Public Domain

Pokud doufáte, že lidé, kteří rozhodují o nakládání s vašimi daněmi, alespoň trochu rozumí tomu, komu a za co dávají peníze, pak vás tento případ vyvede z omylu. Na tohle by nenaletěl snad ani rozumný žák druhého stupně základní školy.

Společnost Mullen Automotive loni na autosalonu ve Washingtonu ukázala modul, o kterém tvrdila, že zvládne svým působením omlazovat akumulátor elektromobilu a ve výsledku navýší jeho dojezd až o 75 procent. Něco takového by pro automobilovou branži byl jistě významný objev, neboť zájem o elektrická auta stojí a padá s limity baterií.

Jak je snad už obecně známo, u těch dochází k postupné degradaci, která vede ke zhoršení dojezdu. Ten není ohromující už ve chvíli, kdy si majitel vůz odváží ze showroomu, postupem času se ale jen zhoršuje, neboť zejména čas, nájezd a způsob dobíjení znamenají postupný pokles kapacity. V určitou chvíli se pak z vozu stává leda alternativa k zahradnímu domku, neboť starý akumulátor už není funkční. A koupě nového už kvůli ceně, která je obvykle podstatně vyšší než hodnota zbytku celého auta, nedává smysl.

Pokud by stačilo do vozu cosi zastrčit a problém by z většiny zmizel, bylo by to skutečně zajímavé, bez zkoumání čehokoli dalšího jsme ale k funkčnosti něčeho takového byli velmi skeptičtí. Zní to celé absurdně, připomíná to nesmysly jako filtry paliva snižující spotřebu a podobné hlouposti a říkali jsme si, kdo asi takové nabídce může skočit na lep. Že by starší lidé „násilně” dovezení autobusem na nějakou prodejní akci? No, byla to jiná skupina lidí, o jejichž bystrosti nekolují dobré zvěsti. A na věk se vymlouvat nemohou.

Jak se nyní ukázalo, politici z vedení státu District of Columbia, ve kterém se nachází hlavní město USA, letos v květnu podepsali smlouvu, která státu měla zajistit dodávky tohoto zařízení pro služební auta za 680 tisíc dolarů, tedy skoro 15 milionů Kč. Až nyní byl kontrakt zrušen z popudu kohosi informovanějšího. A ukázalo se, že lidé z D.C. ani nemuseli být kovaní v technice, stačilo, aby od takové věci dali ruce pryč, stačilo by, aby byli dobrými hospodáři. Jeden modul měl totiž stát přes 16 000 USD (348 000 Kč), což při ceně služebních elektromobilů (27 000 USD/587 000 Kč), které jím měly být osazeny, nedávalo žádný smysl ani ekonomicky.

Budíčkem pro politiky mohla být také skutečnost, že výkonným viceprezidentem Mullen Automotive pro technologie se stal Lawrence Hardge, vynálezce onoho modulu, který byl v minulosti odsouzen za podvody. Společnost navíc dodnes nedokázala nijak věrohodně doložit, že zmíněný modul opravdu funguje. Přesto se stalo to, co se stalo.

Je to tristní zjištění, ovšem ne až tak překvapivé. Berte jej jako budíček pro chvíle, kdy budete mít pocit, že miliardy z našich kapes směrem třeba k elektromobilům hrnou lidé, kteří o technice mají hluboké povědomí a ví lépe než vy, co si počít. Jak vidíte, nemusí o tom vědět vůbec nic, nula. Zero, zilch, zip, nil, nought, nothing, řekl by „klasik”. Však z cizího přece krev neteče, tak proč se zajímat?

Američtí politici chtěli flotilu elektrických Chevroletů Bolt vylepšit s pomocí modulů společnosti Mullen Automotive. Neměli problém podepsat kontrakt za 15 milionů na podle všeho totálně nesmyslné, nefunkční a předražené zařízení, až teď jim někdo otevřel oči. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: WUSA9

