Pořádné spalovací motory, dokonce bez turba, tu budou i po roce 2035, už začal vývoj jejich nové generace

/ Foto: Gordon Murray Automotive

Někteří by v určitých soubojích rádi předem určili vítěze, toho ale ve výsledku beztak vybere až přirozený technický vývoj. Motory aut nejsou výjimkou a jedni z největších specialistů přes ně od Cosworthu naznačují, co nás čeká.

Svého času byl britský Cosworth spojován hlavně s nejrychlejší verzí Fordu Escort, který se dočkal nejen ikonického zadního křídla, ale také přeplňovaného dvoulitru naladěného na 227 koní. S tímto stádem vůz zvládal zrychlení na stovku za 5,7 sekundy, což je hodnota, která dokáže okouzlit i dnes. Escort Cosworth se začal vyrábět v roce 1992, tedy jen pár let potom, co Porsche ukončilo výrobu modelu 911 v poslední modernizované iteraci původního provedení, která měla na kontě podobné hodnoty.

Escort Cosworth se z trhu pakoval přesně před třiceti lety. Britská firma od té doby ušla opravdu značný kus cesty, načež již není spojována s modrým oválem, ale s mnohem vyšší ligou. A nejde tu jen o značky, ale i o samotné motory. Britové dnes dodávají dvanáctiválce pro stroje jako Aston Martin Valkyrie nebo T.50 a T.33 od Gordona Murrayho. A co víc, zasadili se také o vývoj šestnáctiválcového ústrojí pro Bugatti Tourbillon. Tím předstihují zbytek automobilové branže.

Obchodní ředitel firmy Chris Willoughby přitom nově kolegům z Top Gearu potvrdil, že Britové hodlají ve výrobě objemných spalovacích jednotek pokračovat i dál. Přičemž zastavit se nehodlají ani s rokem 2035, se kterým je dnes spojován zákaz prodeje benzinových a dieselových aut. Prostě nevěří, že se to stane, případné tlaky na emise CO2 vyřeší syntetická paliva.

„Již jsme se začali věnovat příští generaci emisní legislativy, která zvedá laťku ještě výš a skrze kterou je náročnější projít. Ale udělali jsme testy a analýzy, které potvrzují, že tato pravidla dokážeme splnit i s motorem V12. Takže co můžu říci, budeme v jejich výrobě pokračovat,“ uvedl Willoughby. Cosworth tak čekají nemalé žně, neboť poptávka po dvanáctiválcových motorech nikam nezmizela. Podle Britů je to dokonce naopak.

„Moderní vozy jsou úžasné technologické zázraky, ale je rozdíl mezi V6 a V12. Poptávka po jisté teatrálnosti a umění skrytém v technice, kterým se věnuje, podle všeho narůstá. Dostali jsme se do bodu, kdy dokonce i na Festivalu rychlosti v Goodwoodu se jezdí na syntetická paliva, takže základní kámen pro naše budoucí kroky již byl položen,“ dodal dále obchodní ředitel Cosworthu a jednoznačně tak potvrdil, jakým směrem hodlají Britové v příštích letech mířit.

My už jen dodáme, že v případě Astonu Martin přišel Cosworth s 6,5litrovým motorem V12, který produkuje zhruba tisíc koní, zatímco u GMA objem dvanáctiválce činí 3,9 litru a výkon se pohybuje mezi 615 a 772 koňmi, v závislosti na modelu. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby do budoucna Britové přišli s ještě působivějšími čísly. Jejich dvanáctiválcové motory následně budou moci být vyvažovány zlatem, neboť téměř všichni ostatní se už o tento zdroj příjmů dobrovolně připravili.

Dvanáctiválec již Cosworth dodává pro Valkyrii... Foto: Aston Martin



...i pro moderní vozy autora McLarenu F1 a jedno z největších konstruktérských es historie Formule 1. Foto: Gordon Murray Automotive

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

