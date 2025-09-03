Porsche dál roztleskává zoufalou náplast na neatraktivitu svých elektromobilů, ani tímhle nic nezachrání
Petr ProkopecJeště loni byli Němci toho názoru, že jde o krok vedle. A teď, kdy už zjistili, že přes elektrická auta cesta k lepší budoucnosti stejně nevede, najednou chtějí spasit tyto vozy silnou dávkou falše? Přijde nám to absurdní, tonoucí se zjevně dál chytá každého stébla.
Technika > Článek
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Představte si, že si otevřete restauraci. A protože jste podlehli apelu aktivistů, že hovězí dobytek škodí životnímu prostředí snad ještě víc než spalovací auta, začnete v ní namísto šťavnatých steaků nabízet jen veganská jídla. Protože nicméně většina lidí ve vašem okolí miluje maso, máte spíše prázdno než narváno. Pročež se rozhodnete jít štěstíčku naproti trochu pochybnou cestou, a do svých pokrmů začnete přidávat všemožná „éčka“, která mají zajistit, že rozmačkané sójové boby budou chutnat a vonět stejně jako tukem krásně prorostlé wagyu.
Co asi přijde poté? Úspěch? Pochybujeme o tom, zvláště pokud jste ještě před přidáním hovězí esence hrdě prohlašovali, kterak maso je pokrmem pro dinosaury. Spíš než co jiného se dá očekávat i úprk těch zákazníků, které původní čistě veganské menu zlákalo. Vám tak nezbude nic jiného než podnik zavřít, přestěhovat se o pár set kilometrů dál a v novém městě otevřít jinou restauraci, ve které už budete nabízet pouze to, po čem skutečně volají zákazníci.
Nyní si místo oné restaurace dosaďte Porsche, tedy německou automobilku, která byla od svého založení známa spalovacími sporťáky. Před pár lety ale z nějakého podivného důvodu došla k názoru, že musí urychleně přejít z 80 procent na elektromobilitu. Tento krok jí vyšel na mnoho miliard, přičemž pokud by s nimi Porsche nasytilo hladovějící, udělalo by rozhodně lépe. Aktuálně by totiž nemuselo zavírat svou továrnu na baterie, propouštět stovky lidí a zvažovat rošádu v šéfovském křesle.
Jen k těmto krokům ale v Zuffenhausenu nedojde. Němci totiž zvažují, že by u svých elektromobilů nabídli totéž, co má k dispozici Hyundai Ioniq 5 N. Tedy umělý zvuk a umělé řazení. Tedy jinými slovy, auta jako Taycan či Macan, která jsou ekvivalentem v úvodu zmíněných veganských pokrmů, by se dočkala oné hovězí esence. Ještě loni přitom automobilka takové řešení odmítala s tím, že by v podstatě své elektromobily zhoršila. Tehdy totiž ještě věřila, že dokáže prorazit s jejich tichostí.
Jenže Taycan loni přišel o polovinu zákazníků oproti roku 2023, a s dalším 6procentním poklesem registrací byl spojen také v prvním letošním pololetí. Bateriový pohon tedy v případě německé značky netáhne, načež Porsche vidí umělý zvuk a řazení jako záchranné stéblo, po kterém okamžitě sáhlo. Značka totiž již postavila prototyp chystaného elektrického SUV Cayenne, které osadila zvukovým generátorem, pro který nahrála soundtrack z osmiválcové verze.
„Chtěl jsem toto řešení nenávidět, protože je umělé a falešné,“ uvedl k tomu Sascha Niesen, který má v Zuffenhausenu na povel flotilu prototypů, pro Drive. Poté se ale prý v březnu svezl v Cayenne, které zvukového generátoru a simulace řazení dočkalo, a nový systém si zamiloval. Lidé, kteří na těchto systémech pracovali, totiž prý nebyli žádní softwaroví geekové, ale renomovaní technici. Jejích dílo tak „působí jako skutečný automat, u kterého nepoznáte rozdíl,“ dodal Niesen.
Jestli tomu tak je či nikoli, nevíme, ale není to jedno? Pořád se tu bavíme o simulaci něčeho, co není. A co nám nikdy nebude příjemné, i kdyby to náhodou věrohodně vytvářelo správný dojem. Však Niesenova slova působí stejně, jako kdyby onen majitel veganské restaurace o tofu pokrmech s hovězí esencí prohlásil, že je od pravých steaků nikdo nepozná. Tím by možná pár lidí k testu nalákal, ovšem následně by se také mohl dočkat talíře, který by mu přistál na hlavě, s tvrzením, že „tuhle šlichtu opravdu jíst nebudu“. I když se tedy Porsche zaklíná tím, že vše dělá pro zákazníky, přidáním falše jen riskuje jejich definitivní odchod. Protože tuhle šlichtu...
Němci osadili prototyp elektrického Cayennu umělým zvukem a řazením, přičemž značka si toto řešení pochvaluje. Zajímavé je, že ještě do loňska jej odmítala s tím, že by jejich elektromobily zhoršilo. Tehdy ale ještě věřila, že jejich prodeje porostou, reálně však došlo na pravý opak, a tak zpochybňuje i své vlastní dřívější odhodlání. Foto: Porsche
Zdroj: The Drive
