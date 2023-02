Porsche rozprášilo jeden z největších mýtů spojených s elektromobily, je to znovu jednoduchá fyzika před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Porsche se elektrickým autům rozhodně nebrání, naopak je samo prodává a jejich nabídku bude jen rozšiřovat. To ale neznamená, že se nechá strhnout k technickým nesmyslům, které tyto vozy provází. Obdiv k tzv. jednopedálovému řízení patří mezi ně.

Elektrická auta mají nepochybně řadu specifických konstrukčních výhod, mluvili jsme o nich mnohokrát. Obsesivní preferování těchto aut ze strany některých se ale postaralo o to, že jsou za výhody označovány i věci, které jimi přinejmenším v technicko-fyzikální rovině nejsou. A jednou z takových je tzv. jednopedálové řízení.

Pro ty, kterým tento termín není znám, dodejme, že jde v podstatě o totéž, jako když se spalovacím autem jedete s nízkým zařazeným rychlostním stupněm. O deceleraci se v tu chvíli většinou, ne-li výlučně stará brzdění motorem, kdy tedy nemusíte přešlapávat na pedál brzdy, ale rychlost vozu určujete jen pedálem plynu. Silná spalovací auta umí v tomto směru divy, elektromobily jsou ale ještě dál a dokážou v patřičném režimu vysoké rekuperace kinetické energie obstarat samy naprostou většinu obvyklých decelerací. A pochopitelně si umí část takto zkrocené kinetické energie vrátit zpět do akumulátorů, což u spalovacích aut nejde.

Může tedy být jednopedálové řízení uživatelsky příjemné? Jistě ano. Je ale efektivní? Ani omylem. Spousta lidí vám přitom řekne pravý opak, neboť mají pocit, že když takto „vracíte energii zpět”, jedete vlastně pořád skoro zadarmo. Jenže to je nesmysl naprosto popírající základní fyzikální zákonitosti a je pozoruhodné, že se na to rozhodla upozornit jedna z automobilek - Porsche.

Němci tuto funkci pro svůj elektrický Taycan vůbec nenabízí. A nedostane ji ani chystaný elektrický Macan. Jakkoli intenzitu rekuperace ovlivňovat lze, jednopedálové řízení není rozumně možné. Proč? Protože není efektivní.

Je to podobné jako vyřazování na neutrál ve srovnání s jízdou se zařazenou rychlostí u benzinů nebo dieselů. Jistě, pokud dojíždíte na křižovatku, na které svítí červená, je efektivní to druhé (už proto, že na volnoběh spalovací motor nějaké palivo spotřebovává a při brzdění motorem nikoli), nejefektivnější ale vždy bude, pokud na každé místo dojedete setrvačností bez nutnosti klást autu jakýkoli dodatečný odpor. Pak bude maximálně zužitkována energie, kterou jste do něj vložili - pokud ji „utopíte” v odporu generovanému motorem, kam si pomůžete?

U elektrických aut je to samé. Elektřinu musíte vzít z akumulátorů a přetvořit ji na kinetickou energii, což nikdy nebude dokonale efektivní proces. Ale pokud chcete jet, není zbytí. Když už ale jedete, je nejlepší využít už onu vytvořenou kinetickou energii pro jízdu samotnou, ne ji znovu převářet na elektřinu, pak ji znovu ukládat do akumulátorů a pak z ní znovu vytvářet kinetickou energii. Ztráty nemusí být bůhvíjaké, jsou ale dalece nenulové.

Přesně to říká Porsche: „Jde o efektivnější způsob jízdy, protože zachovává kinetickou energii ve vozidle,“ podotýká na adresu tzv. plachtění, prostě ničím nenarušované jízdy setrvačností po sundání nohy z plynu Martin Reichenecker, jeden z vysoce postavených techniků firmy Porsche Engineering. Německá automobilka zdůrazňuje výše popsané, tedy že jednopedálová jízda nejprve rekuperuje kinetickou energii na elektrickou a poté přeměňuje rekuperovanou elektřinu zpět na pohon. „To má za následek dvojité ztráty,“ potvrzuje Reichenecker.

Méně nadaní elektromobilisté nyní patrně řeknou, že rekuperace je přece dobrá a je to jedna z výhod elektroaut. Ano, ale nejefektivnější je energii do auta jen vložit a pak ji kompletně využít pro jízdu a nic jiného. To je samozřejmě teoretický stav, takže rekuperace přijde ke slovu tak jako tak, Porsche ale její smysl nepopírá - jen říká, že jedním pedálem ji efektivně obsloužit nelze a chce to holt použít brzdu. Ta beztak především (podle Porsche v 90 % případů) zapojuje do hry jen elektromotory, takže intenzivní rekuperace probíhá, jen k ní dochází pouze v případech, kdy je opravdu třeba decelerovat. Jednopedálové řízení vede k nesmyslným a neefektivním zpomalením.

Dodejme, že elektromotory toho dokážou z hlediska brzdění obsloužit mnoho, ne však vše. Třeba Porsche Taycan dokáže s pomocí motorů brzdit výkonem až 290 kW, což je hodně, vedle maximálního brzdného výkonu kotoučových brzd je to pořád čajíček. Jejich možnosti se obvykle pohybují v řádu megawatt (např. Bugatti udává u svých brzd výkon až 5,9 MW - je to extrém, ale obrázek si podle toho uděláte), takže při ostré jízdě beztak musíte brzdit vším, co je po ruce. Pokud ale chcete jezdit efektivně, zapomeňte na ovládání auta jedním pedálem, jeho efektivita byla je a bude mýtus, na jehož rozprášení stačí fyzika základní školy.

Porsche razantně popřelo jeden z největších mýtů provázejících elektromobily. Ovládání auta jedním pedálem může být příjemné, efektivní ale není ani trochu. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.