Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální

Porsche nedbá varování, že pro náročné nadšence bývají auta něčím ve stylu mechanických hodinek. A stejně jako nikdo z jejich kupců nechce quartz s fiktivním „orlojem”, obáváme se, že ani automatická převodovka s „manuální funkcí” nebude to pravé ořechové.

Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální

19.3.2026 | Petr Prokopec

Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální

Porsche nedbá varování, že pro náročné nadšence bývají auta něčím ve stylu mechanických hodinek. A stejně jako nikdo z jejich kupců nechce quartz s fiktivním „orlojem”, obáváme se, že ani automatická převodovka s „manuální funkcí” nebude to pravé ořechové.

O plug-in hybridech se říkalo, že jsou tím nejlepším z obou světů. Umožnit vám totiž mohou jízdu čistě na elektřinu, stejně jako mohou využívat výhod spalovacího motoru. Omezený dojezd tedy v jejich případě není problém, podobně jako mnohde absentující infrastruktura. Právě to se ale nakonec ukázalo být velmi temným mrakem na obloze, která sama o sobě nebyla úplně blankytně modrá. K dobíjecím stanicím totiž majitelé zajíždí pouze zřídka. To však znamená, že musí počítat často jen s výkonem spalovacích motorů a vysokou hmotností vozu danou nevyužívaným elektrickým balastem.

Tato auta tak mají vysokou reálnou spotřebu, vysokou poruchovost a kvůli jejich vysoká hmotnost zabíjí i jejich dynamiku, jízdní projev a další klíčové vlastnosti. Ve finále tak už i mnozí jejich někdejší fanoušci nyní souhlasí s tím, že plug-in hybridy nejsou tím nejlepším, ale naopak tím nejhorším z obou světů, dnes je dokonce za „fejk” a „to nejhorší” označují i někteří manažeři automobilek. Pro výrobce by to mělo být varování, jenže dnešní doba je zjevně natolik zoufalá, že výrobce nutí ke stále zoufalejším činům. S jedním takovým lze spojit Porsche, které soudě dle nového patentu pracuje na převodovce, která by dokázala operovat v manuálním i automatickém režimu.

Přiznejme si přitom, že něco takového by řada řidičů vlastně i brala. Pokud se totiž pohybujete třeba v dopravní koloně, řazení láká jen fundamentalisty. V takové chvíli by se automatický režim většině lidí hodil a manuál v takové chvíli snáší jen proto, že na oblíbené okresce chtějí mít nad autem plnou kontrolu a užívat si všech jeho vjemů. S čistě mechanickým řazením je něčeho takového prakticky nemožné dosáhnout, ale co začít na opačné straně?

Přesně touto cestou se vydal Koenigsegg a Porsche se po ní podle patentu, který vyštrachali kolegové z Car Buzzu, chce vydat také. Porsche v podstatě počítá s „řazením po drátě, tedy s technologií shift-by-wire, kdy řadicí páka bude něco jako rozhraní na synově Playstationu, které logicky není nijak fyzicky spojena s převodovkou, ale jen jí vydává signály a simuluje pohyb po klasickém háčku. S „fofrklackem“ ovšem budete hýbat tak, jak jste zvyklí, tedy dopředu, dozadu i do stran. Pružinky a elektromotory pak mají poskytnout kýženou odezvu.

Na první pohled to může znít zajímavě, ve výsledku je to ale to samé co falešný zvuk motoru. Pokud někdo touží po maximálním propojení s vozem, tohle mu vytvoří jen mizernou iluzi něčeho takového, víc ne. Zuffenhausen prostě jako výchozí bod zvolil automat, který je vždy automatem, jen se díky elektronice může chovat jako manuál a vytvářet dojem, že řadíte sami, což prostě neděláte. Něco takového může být legrace u Panamery nebo Cayenne, kde s manuálem málokdo nepočítá a půjde o vítané zpestření. Pokud ale takové řešení má nahradit skutečný manuál v autech typu 911 GT3 nebo Cayman GT4, bude to fiasko.

Taková Porsche jsou vnímána jako stroje pro skutečné řidiče. Budou tedy bazírovat na reálném spojení. A sami zákazníci takových aut si často zakládají na tom, že „tu bestii zvládnou”. I tento faktor by tu zmizel. V kůži Porsche bychom tedy byli opatrní a promluvili si o tom s „kolegou odvedle”, Matem Rimacem. Ten zjevně sakra dobře pochopil, jak se věci mají.


Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální - 1 - Porsche manualne-automaticka prevodovka 2026 patent 01Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální - 2 - Porsche manualne-automaticka prevodovka 2026 patent 02Porsche se asi chce stát králem falše. Po falešném zvuku experimentuje i s falešným manuálem, navíc ani není originální - 3 - Porsche manualne-automaticka prevodovka 2026 patent 03
Porsche pracuje na automatu, který by umožnil manuální řazení. Nikoli s pomocí pádel, nýbrž klasickou řadicí pákou na středovém tunelu. Ta by ovšem se zbytkem ústrojí nebyla propojena mechanicky, nýbrž elektronicky. Foto: Deutsches Patent- und Markenamt, CC0 Public Domain

Zdroj: Car Buzz

Petr Prokopec

