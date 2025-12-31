Porsche si nechalo patentovat řešení, které dovolí změnit barvu auta na počkání, jak si zrovna zamanete
Petr ProkopecChcete sladit své oblečení s karoserií vašeho auta? Nebo se vám náhle zalíbí barva jiného vozu? Zuffenhausenští mají řešení, jakkoli je otázkou, zda nakonec dovolí jeho využití i ze strany koncových zákazníků.
Uběhly už čtyři roky od chvíle, kdy se BMW na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas pochlubilo autem měnícím barvu. Elektrické SUV iX Flow bylo totiž potaženo materiálem zvaným E Ink, který počítá s mikrokapslemi o tloušťce lidského vlasu. Ty jsou osazené negativně nabitými bílými nebo naopak kladně nabitými černými pigmenty, načež stačí jediný elektrický impuls k tomu, aby jedny nebo druhé vystoupaly na povrch a proměnily tak barvu vozu. Šlo sice pouze o přeměnu z bílé přes různá spektra šedé až po černou, i tak šlo o revoluční věc.
Rok na to byli mnichovští ve městě hříchu zpátky, tentokrát s konceptem i Vision Dee. Také u něj karoserie byl využit E Ink, nově však již v evoluční verzi, která umožňovala výběr ze 32 barev. Povrch vozu byl navíc rozdělen do 240 segmentů, které bylo možné ovládat separátně. Pokud byste tedy chtěli třeba duhové auto, nebyl by to problém. Automobilka přitom naznačila, že se nejedná o vyložené sci-fi, nýbrž realitu blízké budoucnosti. Neupřesnila však, jak blízkou budoucnost má na mysli a dalším evolučním krokem se zatím nepochlubila.
Úřadují však jiní, neboť loni si Toyota nechala patentovat lak, který dokáže měnit barvu při využití tepla a světla. Nově pak kolegové z Car Buzzuv ypátrali další patent, s nímž je pro změnu spojeno Porsche. To nicméně nepřichází s novou revoluční technologií, jak měnit změnit barvu karoserie. Místo toho staví na principu zmiňovaného E Inku, možnosti jeho využití ale posouvá na zcela novou úroveň. Zuffenhausenští se totiž rozhodli, že vás nechají, abyste foťákem vyfotili jakýkoli objekt a následně si vybrali barvu, která vás zaujme.
S tímto odstínem začne pracovat počítač, který posléze zadá pokyn ovládacímu centru barev vozu, aby ji replikoval. Tedy jinými slovy, pokud se vám zalíbí třeba květina u silnice, můžete si jí vyfotit, a nechat si přímo na místě „přelakovat“ karoserii tak, aby jí odpovídala. Stejně tak je možné předložit palubnímu systému vozu třeba obrázek vystřižený z časopisu. Nebo můžete využít jeho venkovní kamery a okopírovat barvu jiného auta, či naopak té vnitřní, a barevně spárovat karoserii s vaším oblečením.
Možnosti jsou v tomto ohledu vlastně nekonečné, přičemž Porsche naznačilo, že by tento systém usnadnil život hlavně dealerům značky. Ti by totiž na showroomu mohli mít klidně pouze jedno auto, ovšem každému zákazníkovi by mohli předvést, jak by vůz vypadal v jeho vysněné barvě. Klientela by se navíc nemusela omezovat pouze na jediný odstín, naopak by mohla zvolit jiné ztvárnění každé strany auta či třeba odlišnou spodní část od té vrchní. Nebo by tak jako u BMW mohla být karoserie duhová.
Automobilka v patentu naznačuje, že za vším by stál speciální polep karoserie, jehož instalace by byla levnější a snazší, než by tomu bylo u zvláštního laku. A stejně tak by vás následně nezruinovala případná oprava, třeba poškrábaného boku. Nicméně je prý možné přijít také s unikátní vrstvou barvy, do které by byla technologie umožňující změnu barvy, tedy cosi jako E Ink, integrována. Zdá se tedy, že auta měnící svůj vzhled na počkání budou zakrátko realitou. Byť v první chvíli zřejmě jen v showroomech.
Skrze program Paint to Sample vás automobilka z Zuffenhausenu nechá oháknout vaše auto do jakékoli barvy, kterou si vysníte. S tou ale následně musíte žít tak dlouho, dokud znovu nezamíříte do lakovny. Do budoucna by se to mohlo změnit. Foto: Porsche
Zdroj: Car Buzz
