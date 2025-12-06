Porsche v současné atmosféře říká, že dobíjecí 911 nebude. To samé ale říkalo o té hybridní. A kde jsme?
Petr ProkopecPřed pět roky německá automobilka tvrdila, že zkusila postavit hybridní 911 a byl to prý takový nesmysl, že vůz nemohla pustit do prodeje. Dnes ho prodává. Jak vážně lze tedy brát aktuální slova o tom, že nesmyslem by byla dobíjecí hybridní verze? Technická racionalita vývoji dávno nevládne.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Porsche v současné atmosféře říká, že dobíjecí 911 nebude. To samé ale říkalo o té hybridní. A kde jsme?
včera | Petr Prokopec
Před pět roky německá automobilka tvrdila, že zkusila postavit hybridní 911 a byl to prý takový nesmysl, že vůz nemohla pustit do prodeje. Dnes ho prodává. Jak vážně lze tedy brát aktuální slova o tom, že nesmyslem by byla dobíjecí hybridní verze? Technická racionalita vývoji dávno nevládne.
Porsche odjakživa působilo jako zastánce filozofie Colina Chapmana, zakladatele Lotusu, který u sportovních aut jako klíčovou vlastnost vždy viděl nízkou hmotnost. A oprávněně, neboť čím méně kil ten který vůz váží, tím lépe při stejném výkonu akceleruje. Mimo to si řekne o méně pohonných hmot, spotřebovává méně pneumatik nebo brzd, přičemž obojí mu stačí v menší podobě, což samo o sobě hmotnost dál snižuje. Minimální hmotnost je tedy pro sportovní vozy skutečně důležitější než vysoký výkon, s čímž Porsche dřív souznělo do puntíku.
Podívejte se však na nabídku automobilky z Zuffenhausenu dnes. Na vrcholu najdeme nový elektrický Cayenne, který při plném zatížení váží 3,2 tuny. To je třikrát vyšší hmotnost, než jakou mělo na kontě Porsche 911 ještě na počátku 90. let minulého století. Značka přitom od té doby přišla s celou řadou variant GT3 RS, u kterých kvůli snížení hmotnosti i nahrazovala kliky dveří látkovými poutky. Stejně tak vyhazovala třeba zadní sedadla či pod přední kapotu instalovala odlehčené startovací lithium-iontové baterie.
Jakkoli se ale zuffenhausenští některých těchto praktik drží i dnes, jde spíš už jen o marketingové pozlátko než cokoli, co by mělo větší faktický význam. Také mode l911 v mezičase poněkud ztěžkl, třeba v hybridní verzi GTS totiž váží 1 670 kg (EU) v základu a jen s řidičem. Jakmile tedy přihodíte na palubu cestující a jejich zavazadla, jste nechutně blízko dvěma tunám. Původní 911 ze 60. let tak současné provedení překonává dvakrát, což není zrovna dobrá vizitka, navíc pro co? Celý hybridní pohon je zbytečný, stejného výsledku šlo dosáhnout snáz, levněji, elegantněji a lehčeji bez baterek a elektromotoru.
Pořád ale může být ještě hůř, jak uvádí Frank Moser, který má v Zuffenhausenu na povel dvoudveřové modely, tedy vedle 911 také rodinu 718. „Když jsme se rozhodli, že půjdeme směrem sportovního hybridu, diskutovalo se také o možnosti jet čistě na elektřinu,“ uvedl pro Drive. Auto tedy mohlo být dokonce plug-in hybridem, což by jej učinili ještě těším. Nyní si tak značka zkouší zachránit tvář tím, že takové řešení odmítá jako příliš složité a těžké.
Moser tedy říká, že plug-in hybridní 911 nebude primárně právě pro zmíněné důvody. Mimo to by muselo dojít na změnu proporcí vozu. „Náš design je ikonický a naše auto by nemělo být větší,“ dodává dále Moser. Přesto dveře této technologii ponechává otevřené, neboť „pokud baterie budou mnohem efektivnější a budou menší, pak se nám zcela změní pravidla hry“.
Připomeňme, že právě Moser je tím člověkem, který se u chystaných elektrických nástupců Boxsteru a Caymanu rozplývá nad jejich elektrickým pohonem. Aktuálně tak možná pár lidí svými slovy přesvědčil o tom, že je nadšencem na svém místě, nevěříme mu ale ani slovo. Ostatně automobilka už v roce 2020 přiznala, že hybridní prototyp postavila, do prodeje ho ale nemohla poslat jako těžký a složitý nesmysl. Uběhlo pět let a přesně to samé auto je v prodeji - pořád stejně těžké, pořád stejně složité, pořád stejně nesmyslné.
Neexistuje tedy nic krom nějakých vnitřních zábran, které zamezují tomu, aby se i plug-in hybridní verze, jejíž prototyp měl také vzniknout, dostala do prodeje. Porsche je ztratilo jednou, proč by podruhé nemělo?
Současné hybridní 911 GTS je velká absurdita, kterou za absurditu před 5 roky označila i sama firma. Dnes ho prodává. Věříte tedy tomu, že když dnes odmítá plug-in hybridní verzi, nepřijde s ní ani za pár let, aniž by se cokoli podstatného změnilo? Foto: Porsche
Zdroj: Drive
Bleskovky
- Číňané hodili na své auto vzrostlý palmový strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
před 5 hodinami
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
Nejnovější články
- Systém na výrobu elektřiny přímo „ze silnice” s pomocí brzdících kamionů je žhavý kandidát na cenu Leštěný prd roku
před 3 hodinami
- Číňané hodili na své auto vzrostlý palmový strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
před 5 hodinami
- Někdo spočítal přesný počet log na nejvíc kolotočářském Mercedesu dneška a výsledek bere dech
před 6 hodinami
- Západní politici se báli čínských elektromobilů, světový trh s auty ale zatím začínají ovládat docela jiné vozy
před 8 hodinami
- Odpor proti nařizování elektromobilů v EU roste. Už i nizozemská sněmovna žádá jeho zrušení, zájem o tato auta po letech klesá
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva