Porsche vynalezlo nové řešení turbomotorů. Zjistilo, že to dosavadní je tak dobré, až si samo škodí

Když už se zdá, že na tom či onom řešení není moc co zlepšit, vždy se objeví nový nápad. Jeden takový dostali v Zuffenhausenu, kde po bolestivém vjezdu do slepé elektrické uličky znovu objevují správný směr.

včera | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Když už se zdá, že na tom či onom řešení není moc co zlepšit, vždy se objeví nový nápad. Jeden takový dostali v Zuffenhausenu, kde po bolestivém vjezdu do slepé elektrické uličky znovu objevují správný směr.

Když jsme loni v květnu publikovali test elektrického Porsche Macan, místní zastoupení německé automobilky z něj nepřekvapivě nebylo nadšené. Jako obvykle jsme ale jen reflektovali realitu a stejně reálné postoje zákazníků, kteří se k tomuto autu postavili razantně zády. V závěru roku vše ztvrdil dnes už bývalý šéf značky Oliver Blume, který se ani ani nepokoušel předstírat, že přechod na elektrický pohon byl správným krokem a nasypal si popel na hlavu.

Ledy ovšem v Zuffenhausenu začaly tát ještě před tímto záchvatem upřímnosti. Značka proslulá spalovacími vozy totiž konečně procitla a po elektrickém úletu začala znovu kopat za to, co jí učinilo slavnou a tak výdělečnou. A pokud do produkční reality dotáhne patent, na který narazili kolegové z Car Buzzu, pak by její budoucí novinky mohly být lepší než... No minimálně lepší než stávající produkce.

Oč jde? O turbodmychadla, která dnes mohou generovat vyšší tlak, než jaký je motor schopen rozumně ustát. Jsou zkrátka tak dobrá, až si sama škodí, a tak je třeba jejich efektivitu uměle snižovat. Citelné množství energie ukryté ve výfukových plynech je tak v podstatě pouštěno dál, což může nejen negativně ovlivňovat dlouhodobé fungování motoru, ale především tím dochází ke ztrátě energie, kterou lze dál využít.

Z patentu vyplývá, že se Němci nechali inspirovat technologií využívající průmyslové odpadní teplo k výrobě elektřiny. Jejich řešení tedy počítá s expanzivní turbínou, která by byla instalována mezi chladič a blok motoru. Fungovala by pak ve zcela opačném režimu ve srovnání s takovým turbodmychadlem. Jinými slovy by tedy nasávala horký stlačený vzduch a ven by pak vypouštěla chladný nestlačený. Mimo to by ale produkovala také elektrickou či mechanickou energii jako elektrárny.

Právě tuto energii by následně Porsche mohlo využít, kupříkladu k pohánění elektrického kompresoru turbodmychadla. Stejně tak by s ní šlo počítat při navýšení plnícího tlaku, a tedy k další eliminaci známé turbo-díry. Nebo by jednoduše byla ukládána do baterií. Systém by tak posunul efektivitu na vyšší úroveň, v podstatě byl ještě lépe využil energii, kterou automobilka extrahovat z výfukových plynů.

Nesmíme navíc zapomínat na vzpomínané ochlazení vzduchu, který by navíc byl hustější. Jakmile by jej totiž nasával motor, došlo by k navýšení jeho výkonu, aniž by bylo nutné zvyšovat objem pohonné jednotky. Protože by přitom expanzivní turbína disponovala variabilní geometrií lopatek, měli byste pod pravou nohou k dispozici vždy přesně tolik koní, kolik byste potřebovali. Ovšem při mnohem rychlejší odezvě motoru ke všemu při nižší spotřebě.

Němci jsou navíc přesvědčeni, že další benefity se objeví ve chvíli, kdy bude patent uveden do praxe. To znamená, že skutečně nejde o řešení, které by si Porsche zaregistrovalo jen proto, aby ho nikdo jiný nemohl využít, ale že s ním počítá u svých příštích spalovacích aut. Zdá se tedy, že nad Zuffenhausenem se začíná blýskat na lepší časy. Ty špatné ale nikdy nemusely přijít, kdyby se pár manažerů nerozhodlo ignorovat realitu a přání zákazníků, ale je čas na to zapomenout a posunout se dál,


Přeplňovaným motorům se v Zuffenahusenu věnují již desítky let. Nově by mohli ještě dál zvýšit výkon a celkovou efektivitu spalovacích jednotek skrze výše popsané řešení. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: Car Buzz

Petr Prokopec

