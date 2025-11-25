Porsche zkouší vykopat spalovací auta z hrobu, jeho nové řešení motorů má dál vyšponovat jejich efektivitu
Porsche zkouší vykopat spalovací auta z hrobu, jeho nové řešení motorů má dál vyšponovat jejich efektivitu
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Pro většinu lidí jsou pohonné hmoty a lubrikanty těmi jedinými kapalinami, které mají co pohledávat ve spalovacím motoru. Zkuste se takto uvažujících zeptat na vodu a budou na vás hned koukat jako na blázna, však motor na vodu je fyzikální nonsens. Na první pohled tak může překvapit, že Porsche chce právě s pomocí vody dostat ze spalovacích jednotek dosud nevídané parametry.
Zní to o to podivněji, že německá automobilka sama sebe posledních pár let spojovala hlavně s elektromobilitou. Letos však po řadě útrap definitivně přišla na to, že od spalovacích motorů hned tak utéct nemůže. Nyní tak v její prospěch hraje fakt, že vývoj pohonů s vnitřním spalováním na rozdíl od jiných nikdy úplně nezabalila, pouze odsunula na druhou kolej. Nyní se ale znovu rozjíždí naplno, což dokládají nové patenty zveřejněné přes World Intellectual Property Organization. A právě z nich vyplývá, jak moc si automobilka hraje s myšlenkou použití zmíněné vody.
O vstřikování vody přímo do motoru jsme kdysi psali opravdu podrobně, aktuálně tak jen v rychlosti připomeneme, že klíčovým efektem je odpařování vody vstříknuté do sacího traktu. Dochází tím k ochlazení směsi paliva, stejně jako ke snížení jejího objemu. Do spalovací komory jí tedy může doputovat víc, a protože je uvnitř nižší teplota, není problém zvýšit kompresi. To pochopitelně zvyšuje efektivitu fungování celého stroje.
Se vstřikováním vody výrobci koketují už dekády, naposledy jej v sériovém autě nabídlo BMW. Šlo ale o velmi limitovanou edici - zatím nikdo nepřišel se systémem, který by přinesl téměř jen pozitiva a byl připravený na velkosériovou výrobu. Právě té ale Porsche klepe na dveře. Z nového patentu totiž vyplývá, že automobilka z Zuffenahusenu přišla na způsob, jak průběžně diagnostikovat chod celého systému a zajistit jeho stabilní fugnování.
Je totiž třeba si uvědomit, že pokud je vody vstříknuto do motoru málo, musí jednotka počítat s vyšší teplotou a má sklon ke klepání. Pokud je ale vody pro změnu příliš hodně, může se dostat tam, kde nemá co dělat, a odstartovat selhání agregátu. Porsche proto pracuje na metodě, která dokáže monitorovat tlak systému a zajistí, aby vždy bylo do každého válce vstříknuto ideální množství vody.
Pochopitelně, je to v tuto chvíli znovu jen teorie, která se v praxi změnit nemusí. Už fakt, že tento vývoj dál probíhá, ale ukazuje, že spalovací motory opravdu neřekly poslední slovo. Teď je jen otázkou, jestli je někdo dál nechá promlouvat. Z dění posledních let bychom si na to nevsadili, opravdu dobré věci se ale obvykle prosadí samy i proti vůli těch, kteří protežují ty horší. Naděje zkrátka umírá poslední.
Vstřikování vody Porsche používá jako součást hybridního pohonu, což má jeho fungování dál zefektivnit. Bezdůvodně jásat nad tím nebudeme, zajímavé řešení je to ale zcela nesporně. Foto: Porsche
